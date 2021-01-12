拜登：口吃讓我更能理解他人所受的痛苦與折磨

圖像加註文字， 拜登多年來受到口吃的困擾

當選美國第46任總統的喬·拜登對比起以往前任來說有一點獨特之處，他將是美國有史以來第一位有口吃症的總統。

拜登最近在談及自己口吃時表示，一生中曾經因為口吃而遭遇到不少歧視和嘲笑，但也讓他學到了很多東西，同時更讓他能理解他人所受的痛苦與折磨。

口吃俗稱結巴、磕巴、漏口，是一種兒時形成的語言障礙，有的則一直持續至成年，一般表現為在焦慮、緊張或害羞時在某些音符上發音困難。據介紹，多數口吃可以通過心理和語言訓練方法治療矯正。

據專家估算，全球有口吃毛病的人口比例約為百分之三。如此來說，全球範圍內口吃的絶對人口可不是個小數字。

在英國成年人中，就大約有150萬人患有不同程度的口吃。在兒童中，口吃往往在2-5歲年齡之間開始顯現，其中男孩口吃者多於女孩。

英國女王伊麗莎白二世的父親喬治六世國王在世時就有口吃，好萊塢甚至把他如何克服口吃對全國演講的故事拍成電影。

BBC記者有口吃？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在兒童口吃中，男孩則多於女孩。

BBC電視新聞記者貝克（Felicity Baker）就有口吃問題，但從她流利的講話和報道中你根本不會相信她居然有口吃毛病。

貝克說她從小就有口吃，即使到了25歲仍然很嚴重，比如，在簡單的自我介紹時，貝克會結巴半天才能說出自己的姓。

但10年後作為BBC新聞記者，貝克需要在攝像鏡頭前流利直播，別說有口吃的人，就連沒有這一問題的人都會感到緊張。

但貝克說她經過多年的苦練和一些訓練技巧基本克服了口吃問題。

然而，她承認自己最怕打電話，而且，她會盡量避開那些讓她繞嘴的詞。

口吃與矯正

關於口吃的病理機制目前尚未完全探明，一般認為和遺傳、神經生理以及家庭和社會等多方面原因有關。

口吃者輕重程度不同，嚴重者還特別需要心裏治療。

許多口吃受害者曾飽受歧視、嘲笑等，因此缺乏自信心。

而口吃患者的言語流利程度往往隨情境而變化，例如，正像前面BBC記者貝克所說的那樣，在打電話時，一些口吃患者的症狀可能會加重。

但在另外一些活動，比如唱歌和朗讀時又會有所改善，甚至顯著減輕。

目前，有許多針對口吃的治療和校正方法，但卻未找到治癒口吃的有效手段。

根據英國公共醫療系統NHS網站，可以通過以下方法有效改善口吃：

語言治療：先學會放慢語速，注意自己口吃的地方。之後，慢慢形成自然的語言模式，反覆練習。

認知行為療法：這種心理治療方法可以有助於識別和改變那些讓你口吃更厲害的思維方式。同時，它也有助於幫助解決與口吃有關的壓力、焦慮和自信問題。

如果是兒童有口吃，一定要讓父母參與語言治療，幫助孩子了解口吃，改善語言流利程度和增加自信等。

深受鼓舞

圖像加註文字， 哈靈頓說拜登給了他信心。

美國13歲的男孩哈靈頓（Brayden Harrington）表示，自己的口吃在拜登的幫助下，有了顯著改善。

這位來自新罕布什爾州的男孩去年在為拜登助選時表示，如果沒有拜登自己就沒有信心當眾講話。

哈靈頓是在拜登在新罕布什爾參加競選活動時遇到他的。拜登告訴哈靈頓他自己也有口吃，他們是屬於「同一個俱樂部的人」。

拜登還讓哈靈頓坐下，告訴他自己是如何大聲朗讀詩歌幫助更正口吃的。 他還給哈靈頓看自己如何在演講稿上做記號，讓演講內容更容易背誦。