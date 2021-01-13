美國取消其駐聯合國大使訪台等外交出訪計劃，以確保「政權交接平穩」

圖像來源，Getty 圖像加註文字， 原定13日下午訪台的美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）的行程取消。

美國國務院於美東時間12日宣佈，為確保「政權交接平穩」，將取消國務院在接下來8天內所有原本的訪問計劃，包括原定今日（13日）下午訪台的美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）的行程。 被取消的還有國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）的歐洲之行。

國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）表示，所有出訪取消的原因在協助「順利而有序的交接過程」。

後任總統拜登（Joe Biden）預計於1月20日執掌白宮。

這也是特朗普政府官員近來第二次取消訪台。2020年11月，美國環保署署長惠勒（Andrew Wheeler）原計於該年底訪台，但出發前，《紐約時報》發文抨擊其「來台包機花費過高，及出訪時機不恰當」，惠勒因此決定「延後」訪台計劃。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 2016年特朗普與蔡英文電話交談打破了1979年華盛頓與台北斷交、與北京建交以來的常規

台灣反應

克拉夫特原定在今日下午抵達台灣訪問三天，如果成行，這將是美台斷交40多年首個美國駐聯合國大使訪台。她原計劃行程包括討論有關如何促進台灣參與國際組織，並在台灣外交部外交學院發表演說。

台灣總統府發言人張惇涵今日上午表示，對於美國國務院發佈交接期取消所有訪問一事，「我們尊重美國國務院取消包括國務卿龐皮歐等所有官員出訪計劃的決定，對於克拉夫特大使因而無法如期訪台也感到惋惜。但我們仍歡迎克拉芙特大使未來能有適當時機來訪。」

針這一變故，台外交部與總統府口徑一致，表示「理解並尊重國務院的決定，但感到婉惜，歡迎克拉夫特未來於適當時機來訪。」

外交及台灣輿論原本對其訪台曾十分期待，討論激烈。位於華盛頓的智庫全球台灣研究中心」執行長蕭良其（Russell Hsaio）向BBC中文分析，在北京不斷壓縮香港政治空間的當下，克拉夫特此次拜訪的意義與港台關係有關，「眾所皆知，香港是北京處理台灣的墊腳石。」他強調。

不過，台灣在野黨國民黨許多人士對其訪台也有批評。

台灣前總統馬英九便稱，克拉夫特訪台「沒有用」，不會幫助台灣加入聯合國。該黨立法委員馬文君也曾發文質疑，抨擊克拉夫特離職前夕來台的意義何在。她說：「克拉芙特被川普任命出任駐加拿大大使之前，幾乎全無外交經驗，是位煤炭業的老闆娘，兼川普大金主之一。」

面對黨內人士不斷抨擊克拉夫特及美國國務院，國民黨主席江啟臣不得不出面緩頰。 他向台媒回應稱：「「國民黨一貫的立場，我們親美和陸（中國）的立場沒有改變，希望克拉夫特這次來台真正能夠延續台美雙方關係，實質永續跟關係的提升。」

圖像來源，Getty 圖像加註文字， 國務院在接下來8天內所有原本的訪問計劃，其中包括國務卿龐皮歐的歐洲訪問。

美台中三角關係

事實上，克拉夫特在去年九月與台灣「台北經濟文化辦事處」處長李光章在曼哈頓餐敘，這也是首次台灣外交部高層與美國駐聯合國大使在美國首次的非正式會面，引起台灣許多輿論討論。當時外界評論，兩人在餐廳的室外用餐區午餐，讓美媒輕易的拍到畫面，餐敘曝光「應非意外」。

該次會面被曝光後，克拉夫特辦公室立即向《美聯社》確認並稱「我按照總統（特朗普）的意思做正確的事情，我覺得他在尋求加強並深化與台灣的雙邊關係，而我希望能代表政府繼續這樣做。」

根據美國之音報導，一位華府官員透露，此次訪問取消不會影響美台關係。

美宣佈解除禁令之後，本周一（1月11日）美國駐荷蘭大使胡克斯特拉（Pete Hoekstra）邀請台駐荷蘭代表陳欣新前往美駐荷蘭大使館會面。