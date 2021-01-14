12名港人案：香港警方拘11人，指控他們向潛逃人士提供協助

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 香港九龍城區議員黃國桐被警員押返他的辦公室調查。

香港警方周四（1月14日）拘捕了11人，指控他們去年協助12名港人潛逃台灣。

被拘捕的包括區議員黃國桐的和學生組織「專上學生聯會」副秘書長何潔泓的母親。身為香港九龍城區議員的黃國桐在台灣開設「保護傘」餐廳，向流亡台灣的香港示威人士提供幫助。

上個月， 12港人中的10名成年人因參與或組織偷渡被深圳市鹽田區法院判囚七個月到三年，另外兩名被捕時未成年的港人就不被起訴，早前已經押解回港，被香港警察扣查。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 早前的香港示威中，有人呼籲拯救這12名被中國當局拘留的香港人。

香港媒體引述消息指出，被捕人士被指在協助12名香港人潛逃的案件有不同角色，包括負責提供資金、安排偷渡路線和船隻，開車接載和負責聯絡等，警方至今未有正式公布。

在12港人的案件審結後，深圳有電視台上月透過旗下的網絡媒體公開視頻片段，顯示中國大陸當局聲稱在案中搜獲的物證，當中包括一艘快艇、電話、電筒、多枝魚竿及其他釣魚用具等。

獲家屬委派代表被捕港人的其中一名律師慮思位的執照之後被當局註銷。中國大陸當局周三（1月13日）就註銷執照一事舉行聽證會，有消息指他被拉入舉行聽證會的司法廳，但代理人卻不獲安排旁聽。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 12名被捕香港示威者家屬希望中國大陸放人，並送回香港。

本身是律師的黃國桐去年4月在台北開設「保護傘」餐廳時稱，他的目的是為了支援一些因參與香港示威，之後到台另覓生活的示威者自食其力，希望讓他們在暫時無法回到香港的歲月中有一個據點。

餐廳在去年10月被人潑灑穢物，引起台港輿論關注，台灣警方透露男子供稱是因為在餐廳「吃壞肚子」，心生不滿而潑糞報復。