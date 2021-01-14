WHO世衛專家團隊抵達中國調查新冠病毒源頭

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 10名科學家組成的專家組對研究機構、醫院和華南海鮮市場的有關人員進行採訪。

世界衛生組織（WHO）專家團隊抵達中國城市武漢，開始對2019冠狀病毒病（COVID-19）全球大流行的源頭進行調查。

這是等待已久的調查行動，此前世衛與北京當局進行了長達數月的談判與協調。

10名科學家組成的專家組對研究機構、醫院和華南海鮮市場的有關人員進行採訪。

2019冠狀病毒病最早於2019年末在武漢被發現。

世衛團隊於周四（1月14日）早上抵達。目前中國華北開始出現新冠疫情新一輪爆發，武漢市的生活則相對回復正常。

團隊會在為期兩周的隔離之後再開始調查行動，而調查將會依賴由中國官方提供的樣本及證據。

圖像來源，Reuters

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調查的目標是要找到全球大流行疫情的動物感染源頭。它在此前經歷多番阻滯。

本月較早前，世衛表示，調查團隊一名人員被拒絶入境中國，有一名成員被送回，另一人則困在航班中轉地。北京方面表示，這是一個誤會，並指調查的具體安排仍在討論當中。

中國多個月來一直聲稱，疫情爆發的源頭並不是中國。

世衛全球疫情警報和響應網絡主席戴爾·費舍爾教授（Professor Dale Fisher）向BBC表示，他希望世界會將此行視為一次科學考察。

「這無關政治，也不是為了指責，而是要考究一個科學問題，」他說。

費舍爾教授還表示，大多數科學家都相信，這個病毒是一次「自然界事件」。

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周四，中國報告了八個月以來的第一宗新冠病毒死亡病例。

中國已經通過大規模檢測、嚴格的封鎖措施和嚴密的旅遊限制，大體控制住了疫情擴散。

不過，最近數周重新出現了新的感染病例，其中多數出現在北京市周邊的河北省，以及東北部黑龍江省。