中國再提「一國兩制」台灣方案 陸學者提「智統」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2019年1月，中國領導人習近平在《告台灣同胞書》發表40週年紀念會上講話時，首次提出探索「一國兩制」台灣方案。

中國當局上周日（1月10日）刊發《法治中國建設規劃（2020—2025年）》，其中再次提到探索「一國兩制」台灣方案，推進「祖國和平統一」進程。

中國學術界近日也對兩岸關係則提出新的「智統」構想，但中國國台辦並未直接回應這種說法，只稱「和平統一、一國兩制」的基本方針是實現國家統一的最佳方式。

規劃怎麼說？

規劃指出，要探索「一國兩制」台灣方案，推進祖國和平統一進程，推動兩岸就和平發展達成制度性安排，完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施，支持兩岸法學法律界交流交往。

規劃還稱，要運用法治方式捍衛「一個中國」原則、堅決反對「台獨」，堅定維護國家主權、安全、發展利益。

中國「中央依法治國辦」負責人稱，規劃是新中國成立以來第一個關於法治中國建設的專門規劃，是新時代推進全面依法治國的綱領性文件。

台灣《自由時報》引述台灣陸委會稱，中共發佈所謂推動「全面依法治國」規劃文件，本質是假借法制化名義加大中國共產黨集中統一領導、鞏固其領導核心，完全欠缺民主法治精神，且展現更為獨裁專制的走向。

台灣陸委會強調，中華民國是主權國家，台灣主流民意長期主張維持台海和平穩定現狀，堅定拒絶「一國兩制」。

圖像來源，CNS 圖像加註文字， 台灣總統蔡英文曾強硬回應習近平「兩制」台灣方案提議時稱，「我們始終未接受『九二共識』。」她同時表示，台灣絶不會接受「一國兩制」。

2019年1月，中國領導人習近平在《告台灣同胞書》發表40週年紀念會上講話時，首次提出探索「一國兩制」台灣方案，並明確指出「制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的借口」。

不過，習近平提出的「一國兩制」台灣方案在台灣並不受歡迎。根據台灣陸委會2020年11月的民調結果，支持台灣政府堅守主權和捍衛民主自由，拒絶「一國兩制台灣方案」，維護台海和平穩定的民眾達到75.9%。

淡江大學整合戰略科技中心執行長蘇紫雲對BBC中文表示，在這份文件中，台灣共提及4次，份量並未凸顯。文件對台內容主軸在於探索「一國兩制」台灣方案，想設定台灣的特殊地位，表示北京方面對於適用台灣的「一國兩制」最終模式仍未出台，或刻意保持彈性模糊。

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蘇紫雲認為，文件中對台政策無效果。」考量文件中『港人治港、澳人治澳』的說法，以及香港民主、言論受限制的現況，所謂的『一國兩制台灣方案』已可斷定在台灣沒有市場，港人的犧牲無形中成為反共力量的集結，也點醒了台灣部分人士的幻想」。他說。

「智統」和「冷武統」

近日，大陸學術界對於兩岸關係提出新的「智統」對策。

上海台灣研究所常務副所長倪永傑去年12月下旬出席一個研討會表示，中國統一有上、中、下三條路：下策是武統，即速統一但代價很大；中策是和統，時間較長，但皆大歡喜；上策是智統，即文明統一。

倪永傑稱，智統包括三部分，一是制定新憲法，按照「一國兩制」台灣方案完成統一；二是採取軍事、外交、法律等手段定向、定點、定時打擊、清剿「台獨」勢力；三是中國與外國反華勢力的較量持續進行，當中國統一的正能量足以阻擋反華勢力的負能量時，統一就會水到渠成。

圖像來源，CNS 圖像加註文字， 1月13日，中國國台辦發言人朱鳳蓮表示，堅持「和平統一、一國兩制」的基本方針，並稱「這是實現國家統一的最佳方式，體現了對廣大台灣同胞的照顧、關愛和體諒。」

「智統」的說法在兩岸引發討論。周三（1月13日），中國國台辦發言人朱鳳蓮表示，堅持「和平統一、一國兩制」的基本方針，並稱「這是實現國家統一的最佳方式，體現了對廣大台灣同胞的照顧、關愛和體諒。」

她稱，願意以最大誠意，盡最大努力，爭取兩岸和平統一的前景；同時捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移，絶不允許任何人、任何勢力侵犯和分裂國家的神聖領土。

中國左派學者司馬南在元旦時建議，「冷武統」解決台灣問題。