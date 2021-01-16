新冠疫情：台灣抗疫經驗　醫生認為團結最重要

新冠疫情從2020年在世界各地爆發以來，台灣的防疫工作受到各國讚賞。縱使疫情仍然在各國流行，台灣人民的生活早已回復正常。

不過，這次台灣抗疫的成功，得來不易。