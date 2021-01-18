香港《國安法》下「議會抗爭」已失效，民主派下一步又該如何走？

李翰文

BBC中文

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 香港警方拘捕五十多名參加去年民主派初選的人士，包括參與統籌去年民主派初選的戴耀庭（圖中）。

香港警方國安處本月初拘捕五十多名參加去年民主派初選的人士，這是香港《國安法》實施以來針對民主派人士最大規模抓捕行動， 被外界視為北京的又一舉措，打壓民主派在香港的影響力。

更早前，香港政府宣佈取消四名民主派立法會議員的資格後，大部份其他議員隨即宣佈辭職抗議。此外據報，中國全國人大常委常早前有意取消民主派區議員的資格，雖然至今未有正式公布，但令外界關注民主派今後在香港各級議會還有沒有生存空間。

絶大數被捕的民主派人士已獲保釋，民主黨前主席胡志偉因為違反另一宗案件的保釋條件被警方扣押。 數位近期接受BBC中文訪問時認為，雖然議會中沒有民主派的聲音，但反對聲音不會消失，而會依靠民間力量繼續發聲。

分析也留意到香港的民主運動發展在2014年「佔領中環」一度沉寂，但過了數年仍然因為《逃犯條例》修例爭議再次爆發，指出北京政府目前的手法雖然可以短暫令反對陣營噤聲，但無法根治香港問題，當地人不滿的情緒終有一天再次爆發。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 香港國安法：戴耀廷等53人 涉及民主派初選被捕

同一陣線

警方國安處高級警司李桂華當時解釋指，這些參加初選的人有計劃參加立法會選舉，以期取得過半數議席後否決所有政府法案，因此涉嫌觸犯香港《國安法》中「顛覆國家政權」罪下有關試圖癱瘓政府的規定。

鄒家成是其中一名被捕的民主派人士，他被視為「本土派」的參選人，本身並沒有任何公職，但一直協助嘗試偷渡到台灣時被中國大陸當局拘捕的12名港人的家人。

他接受BBC中文訪問時說，警察到他家說要引用香港《國安法》拘捕他的時候，當時有少少恐懼，但之後得悉警方是因為他參加民主派初選而拘捕他，心情反而沒有緊張，因為這讓他「覺得這個指控很明顯是胡來」。

他又說，初選時有60多萬人參加投票，讓他感覺到許多人會跟他站在同一陣線，分擔了一些恐懼，令他感覺沒有那麼害怕。

另一名被捕的是區議員袁嘉蔚，她說其實許多民主派人士都會做好有天被捕的心理凖備，但雖然有這麼一種凖備，當天警察上門拘捕的時候仍然有一定程度不安，因為知道有機會不獲保釋，沒有機會出來。「因為會想如果這樣被還押，會沒辦法跟許多人好好地說再見，想到這裏就會不高興。」

至於北京政府可能取消部份民主派區議員的資格，她說自己其實當選那刻就預計自己不能完成整個任期，因為看見當局的「紅線」不斷改變。

「因此還是那句話：能做多久就是多久，在任內盡量負起自己責任，做好每一個事情。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 鄒家成去年有在民主派初選中出選。

暫時沉寂

2014年「佔領中環」後，香港的民主運動一度沉寂下來，2018年民主派更在一場立法會補選中落敗，當時有分析認為結果顯示民主派支持者政治無力感大，提不起勁投票。

當時民主派內部也面臨分裂，出現「焦土派」的說法，意指一些原本支持民主理念的人，因為不滿民主陣營的策略和取態，分歧嚴重到決定不投票或投白票，即使便宜建制派也不想傳統民主派人士當選。

但2019年因政府《逃犯條例》修例引發的示威浪潮令民主陣營重新團結起來，民主派團體在當年6月發起兩次大規模遊行，香港政府最終收回修例建議，示威者之後進一步提出釋放被捕示威者、立即推行普選立法會和行政長官等「五大訴求」。雖然示威浪潮之後變得暴力，這無損民眾對民主派的支持，令這個陣營在當年的區議會選舉大勝。

示威浪潮在去年爆發新冠肺炎疫情後一度平靜下來，到年中疫情緩和的時候有恢復跡象，民主派更提出「35+」計劃，希望在原定去年9月舉行的立法會選舉中取得過半數議席。幾乎就在同時，北京當局為香港制定《國安法》，以納入《基本法》附件的方式在香港實施，引起爭議。

香港和北京政府之後作出一連串被視為試圖減少民主派影響力的舉動，包括以新冠肺炎疫情為由，推遲原定去年9月舉行的立法會選舉，又取消四名民主派立法會議員的資格，大部份其他民主派議員隨即集體辭職抗議。

香港媒體引述消息指，北京政府之後還會採取一連串的措施進一步減少民主派的影響，包括改變特首選舉委員會的組成、再次押後立法會選舉等。而針對英國容許持有英國國民（海外）身份的香港人取得英國居留權的做法，北京據報也將會有「反制」措施，包括取消這些香港人的投票權等，但消息未獲確定。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 2019年民主派初選吸引逾60萬人投票，多個票站大排長龍。

外界形容北京當局的做法是為了「提高安全係數」，讓自己更能掌控香港的政治局勢發展，香港民意研究所副行政總裁鍾劍華形容，這是「朝著解決問題的相反方向走」。

警方本月初抓捕民主派人士同時，也要求鍾劍華協助調查並到其民意研究所搜證。民意研究有份參與去年民主派初選計票工作。

他接受BBC中文訪問時指出，民主派走進議會抗爭的道路一定越來越窄，但可以看到相當多抗爭力量不再以走進議會為目的，「而如果我們不能用各級議會平息紛爭，民間的抗爭就無可避免」。

他認為，現時示威遊行等全都因為新冠肺炎疫情禁止，令目前公眾沒有容易方式表達不滿，但這種不滿情緒仍然沒有平息，這種不滿情緒在將來總可以找到機會表達出來。

「問題是，政府是否可以長期用這種方式處理香港問題？這種做法涉及的代價有多大？」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 香港民主派去年七月舉行初選，以決定派出哪些人士參加原定去年九月舉行的立法會選舉。

被捕的鄒家成也認為，香港的抗爭行動在未來，很多時候不能給出很明確的計劃，然後要求大家按計劃行事。「反而這個局面告訴我們，做的時候要按自己的方法。」