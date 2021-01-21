香港首次引《國安法》封鎖網站，港版「防火長城」近在眼前？

李翰文

BBC中文

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在香港《國安法》實施前，香港法律只授權政府封鎖一些色情、侵犯版權或犯罪的網絡資料。

香港多年來都沒有大規模的網絡審查措施，而在香港《國安法》實施前，當地法律也只授權當地政府封鎖一些色情、侵犯版權或犯罪的網絡資料。「香港編年史」網站被封鎖的消息後，外界關注當局會否進一步封鎖其它被指威脅國家安全的網站，甚至將此舉與中國大陸嚴厲的網絡審查相提並論。

「香港編年史」網站載有許多親建制派人士和警員的個人資料，是香港2019年示威浪潮期間冒起的「起底」熱潮的其中一部份，但警方至今沒有解釋網站與「國家安全」有什麼關係，也沒有解釋封鎖網站連線的凖則。香港2019年爆發示威活動以來掀起了「起底」熱潮，許多香港的民主派、親建制派人士、記者和警察的電話、住址等個人資料被公開到網絡上，令他們受到許多滋擾，這種做法在香港稱為「起底」。

業內人士認為，從法律的角度來看，香港《國安法》的規定清楚列明警方在調查「國家安全」案件時有權要求網絡服務公司刪除或限制存取某些資料，這些公司沒有太多可迴轉的空間。

而從技術角度來說，網絡審查科技本身已經存在，但要做到類似中國大陸「防火長城」的程度，封鎖所有官方認為敏感的內容的話，需要得到網絡服務供應商以外的機構配合，如果把這種模式搬到香港，當地網絡運作就會發生很大改變，也會有很大影響。

圖像加註文字， 部份香港網絡供應商中斷與"香港編年史"網站的連結，但網站本身運常正常。

中國大陸「防火長城」可以被複製到香港嗎？

香港《國安法》第43條規定，香港警方處理「危害國家安全」的案件時，可以要求「信息發佈人或者有關服務商移除信息」，而根據香港政府之後公布的相關實施細則，警方可以在香港保安局局長批准下「限制或停止任何人接達該平台或相關部分」。

香港特首選舉委員會資訊科技界選委黃浩華認為，香港在《國安法》的規定下，這些公司需要按照當局的要求行事。但中國大陸審查制度的不同之處，是除了封鎖特定網站外，當地還有網絡內容供應商（ICP）登記制度，部份網絡公司也會配合當局執法，例如百度、微博等會主動屏蔽某些關鍵字，過去一些公司也曾經向中國當局提供資料協助執法。

他接受BBC中文訪問時以中國記者師濤的事件為例。師濤在2004年「六四事件」15週年前夕，被指透過自己的個人雅虎電郵帳號，向外國媒體發送一份有關要求中國媒體不可以報道「六四事件」、法輪功等消息的政府文件，之後中國當局指這是一份「國家機密」文件，雅虎按中國當局要求，提供師濤的地址和身份，最後當局以「非法向境外提供國家機密罪」拘捕師濤，他被判囚10年。

但以香港的情況來說，在當地十分受歡迎的谷歌（Google）、臉書（Facebook） 和推特（Twitter） 等網站在香港《國安法》實施前後，已經分別宣佈暫停處理香港政府提出的用戶資料請求。其中谷歌指出，公司將基於美國與香港簽署的司法互助協議的基礎上處理相關請求，但由於美國當局已經宣佈暫停執行協議，谷歌不大可能受理有關請求。

黃浩華認為網絡審查技術本身已經存在，因此要將中國大陸審查制度在香港實施絶對可行，「但犧牲同時會很大，不論是對金融、或資訊科技行業，網絡自由都十分重要」。

香港互聯網供應商協會主席葉旭暉也認為，他認為香港的網絡供應商大都是私人公司，會聽從政府一些簡單封鎖網站連結要求。但他接受BBC中文訪問時同時指出，如果香港當局要求使用一些進階的方法封鎖網站，牽涉很高的成本才能符合政府有關進行網絡審查的要求，這些公司就會從一個商業角度思考應否繼續在香港做網絡生意。

「倒轉來說，也許會有人覺得這是一個商業機會，認為自己有這種（封鎖網絡的）技術，就會到香港開設公司。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 谷歌拒絶配合中國政府要求審查搜尋結果，最終決定退出中國大陸市場。

有什麼方法可以封鎖網站連線？

香港當局封鎖「香港編年史」網站的方法，似乎是要求各家網絡服務供應商刪除這個網站在域名系統（domain name system）的紀錄。

這是一種防止使用者連線到目標網站的方法。每個網站的網址背後都有一個IP地址，相等於一個網站的電話號碼。使用者每次在瀏覽器輸入網址時，電腦會首先連結到域名系統，這個系統功能像電話簿，讓電腦找出這個網址相應的IP地址，與目標網站連結，取得使用者需要的資料。

如果把一個網站從域名系統刪除，情況就等於如果把目標人物的名字從電話簿刪除，知道目標人物電話號碼的人仍然可以向對方打電話，但如果不知道對方電話號碼，就無法從電話簿中找出他的號碼與對方聯絡。

但除了香港網絡服務供應商，谷歌、Cloudflare等公司也會提供類似的域名系統，它們不受香港當局這次要求影響，使用者改用這些域名系統就可以正常瀏覽網站。

當局也可以簡單要求網絡服務供應商不要連結到目標網站的IP地址。這個做法的問題是它會連帶封鎖所有其他使用同樣IP地址、但與目標網站沒有關連的網站。

使用者也可以利用虛擬私人網絡（VPN），就可以繞過大部份的限制。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 新冠肺炎疫情爆發一週年之際，百度和微博等平台配合中國官方要求，將最初發出警告的醫生李文亮的名字列為敏感詞，禁止用戶搜索。

香港互聯網供應商協會主席葉旭暉接受BBC中文訪問時說，這些措施頂多只能增加網民瀏覽這些網站的成本。「這件事可以影響大部份人，因為大部份人都不會使用VPN，所以可能90%就不能連接到那些網站。」

「一些堅決要到這些網站的人仍然可以找到方法。」

網站一方也有方法繞過當局的封鎖措施，「香港編年史」網站傳出被封鎖的消息後，網絡上很快就出現另一個網址不同、但內容與「香港編年史」一樣的網站，不受香港當局的禁令影響。

除了「香港編年史」網站，香港2019年示威浪潮期間也出現了另一個稱為「香港解密」的網站，上載了一些民主派人士、示威者和記者的個人資料，網站多次被刪除後不久就再次以另一個網址重新上載，至今仍然運作。

黃浩華認為，技術上網站的確可以透過這種不斷改變IP地址和網址的方法逃避封鎖，只是需要考慮成本上的問題，使用者也不斷需要記著網站的新網址。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 香港是亞洲其中一個網絡用戶最多的地區。

無限延伸

香港輿論對封鎖「香港編年史」網站的焦點，主要在於香港警方沒有公布相關細節，令外界無法知道執法的標凖。

香港警方回應當地媒體有關封鎖「香港編年史」網連結時表示拒絶評論個別個案，但警方指出，根據香港《國安法》第43條，警方可要求服務商，對涉及「相當可能構成」或「相當可能會導致」危害「國家安全」罪行的電子訊息，作出禁制行動。而雖然各方都同意「香港編年史」網站載有大量個人資料，很可能違犯保護私隱的法例，但沒有解釋這樣做為什麼會危害「國家安全」。

葉旭暉說，他對警方封鎖「香港編年史」網站連線本身沒有意見，其他國家也有規則以打擊「恐怖主義」為由下令封鎖網站。

他指出，最大的問題是執行的凖則不清楚。「外界會無限伸延，認為今天封鎖這個網站，明天會否以國家安全為由封鎖谷歌網站？」