中國明星鄭爽被指在美國代孕嬰兒並「棄養」 遭猛烈抨擊

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 29歲的鄭爽在社交媒體上擁有超過1200萬粉絲。

一名中國知名女演員近日在互聯網上遭到了猛烈抨擊，但與吸毒、婚外情等此前娛樂圈慣常的醜聞不同，她被指到國外尋求代孕生下兩個孩子，但在與男友分手後又拋棄了孩子。

29歲的演員鄭爽周二（1月19日）回應稱，她的情況被曝光是「別有用心的」。她還表示，她遵守了一切的法律法規，對此感到非常「難過」。

在社交媒體上擁有超過1200萬粉絲的鄭爽曾被中國媒體稱為「90後四小花旦」，但此事曝光後很多網友指責她「突破道德底線」，一些她代言的品牌包括普拉達（Prada)也宣佈與其解約。

此事也再度引發了中國民眾對代孕合法性與道德性的激烈辯論。代孕目前在中國並不合法，但長期以來都有著一個龐大的地下市場。一些中國人還選擇前往美國、烏克蘭等國家尋求代孕服務。

海外代孕

這次巨大的輿論風波源於周一（1月18日），鄭爽的前男友張恆通過微博發帖稱，自己在過去一年，一直在美國照看兩名滯留的孩子，並曬出了照片。儘管帖子的初衷似乎是為了澄清他沒有因犯罪潛逃至國外，但一些人猜測這是否是他與鄭爽的孩子。

很快，一些中國媒體曝光了孩子的出生記錄，顯示這兩名孩子分別在2019年12月和2020年1月出生在美國的科羅拉多州（Colorado）和內華達州（Nevada），而他們父母的英文姓名與鄭爽和張恆的漢語拼寫相同。

火上澆油的是，由於鄭爽在大眾視野中從未出現過懷孕的情況，網友們紛紛猜測她與前男友在美國尋求代孕。

圖像來源，Weibo 圖像加註文字， 鄭爽回應稱，這是「非常傷心和私密的事情」。

張恆的朋友還向中國媒體「網易娛樂」提供了兩段錄音，據稱是鄭爽父母和張恆父母討論如何處理還未出世的孩子。在一段錄音中，女方父親直截了當地提出棄養，表示「兩個人分開了，分開了就誰也養不起，就是跟醫院說一下就棄養了唄。」

11年前，鄭爽因出演校園偶像劇《一起來看流星雨》一炮而紅，她在2018年與張恆因一檔綜藝節目相識，但在2019年下半年，兩人突然宣佈分手。

「這個孩子真的打不掉，我都煩死了，」疑似是鄭爽的女子在另一段錄音中抱怨道，她對當時讓美國代孕媽媽流產為時已晚感到煩惱。

周二（1月19日），鄭爽在社交媒體作出回應，她表示「這是我非常傷心和私密的事情」。她指控張恆試圖敲詐她，並表示她的律師正在與張恆家人協商，以保護她的權利。

儘管鄭爽尚未正面回應代孕和棄養指控，但她在中國社交媒體遭到猛烈抨擊。

網友抨擊

在微博上，周二與鄭爽代孕事件相關的話題佔據了前四位，累計瀏覽量超過40億。

很多網友指責她的行為是「漠視生命」。由於代孕在中國並不合法，還有人指責她已經違法。

「代孕在我國被明令禁止，其對生命的漠視令人髮指……如此踐踏底線，法律難容，道德難容！」一名網友寫道。

「自己住著上億元的豪宅參加綜藝，讓兩個孩子滯留異國，說養不起，還有底線嗎？」另一名網友批評說。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 鄭爽與張恆在2018年因一檔綜藝節目相識。

一些中國的黨政部門也批評鄭爽的行為。共青團中央發文稱，「人命不是玩物，生活豈能兒戲，『偶像』更應懂得責任。」

中共中央政法委員會在官方賬號上評論道：「作為中國公民，因為代孕在中國被禁止，就鑽法律空子就跑去美國，這絶不是遵紀守法。作為父母，感情甜蜜就願意共同撫養，關係破裂就選擇丟棄孩子，這絶不是個性。」

意大利奢侈品牌普拉達（Prada）周二宣佈，該公司已終止與鄭爽的所有合作關係。這距離鄭爽擔任該品牌的中國代言人僅過去8天。英國手錶品牌「Lola Rose」也宣佈向鄭爽發出解約告知書，終止合作關係。

中國演藝界的獎項華鼎獎周三（1月20日）宣佈撤銷鄭爽「中國近現代題材電視劇最佳女演員」和「全國觀眾最喜愛十佳電視明星」的稱號。

倫理爭議

此次引發公眾關注的不僅是鄭爽事件本身，有關代孕是否符合倫理、是否需要合法化等曠日持久的辯論也再度被提起。

在中國，民眾對代孕的接受度普遍不高。批評者認為這是一種對女性的剝削行為，並將女性的身體當做商品。官方報紙《人民日報》在2017年進行的一項的調查顯示，在7000多名受訪者中，有81.5％的人不支持代孕，而支持者只佔13％，另有5.5％的人不支持也不反對。

去年12月，熱門綜藝節目《演員請就位》播出了講述代孕的短片《寶貝兒》，節目播出後旋即成為眾矢之的。很多人批評該片在「宣傳代孕」。

儘管反對聲佔大多數，研究代孕的上海社會科學院法學研究所研究員劉長秋對中國媒體「第六聲」（Sixth Tone）表示，中國人在國外尋求代孕的現象並不少見，尤其是名人等經濟條件優越的群體。

圖像來源，Getty Images

在美國，代孕在一些州是合法的，代孕者需要經過全面的健康檢查。俄羅斯也同樣認可商業代孕，只要能夠提供無法生育的醫療證明，便有權享受代孕服務，但代孕過程禁止使用代孕媽媽的卵子。

另一大中國父母最青睞的代孕目的地是烏克蘭。據《南華早報》去年6月報道，業內人士估計，該國每年有2500至3000名嬰兒通過代孕出生，其中三分之一是為中國客戶生產的。

BBC採訪了一家在美國經營的名為「禧孕」的代孕服務公司，該公司一名不願透露姓名的負責人表示，目前的主要客戶是不孕不育患者，佔到60%到70%，剩下約30%是同性戀等單身類型的客戶。

「中國的需求是在不斷上漲的，因為不孕不育的患者越來越多，尤其是在大城市，他們的年齡也越來越大，」這名負責人說。

他還透露，目前在美國進行代孕的價格約為12萬美元（約合人民幣78萬元），這幾乎是其他目的地的兩倍，選擇美國的優勢是孩子可以獲得美國國籍。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 鄭爽因出演校園偶像劇《一起來看流星雨》一炮而紅

儘管看起來有著很強的市場需求，但像劉長秋這樣的學者仍堅定地反對代孕合法化。

在他撰寫的《代孕規制的法律問題研究》一書中，劉長秋強調了代孕可能對婦女生殖健康帶來的威脅，例如部分代孕母親因提供服務而永久失去了懷孕生子的機會。

中國媒體「澎湃新聞」上周報道，四川一名47歲的代孕媽媽於2017年在懷孕時被檢出患有梅毒，她肚子裏的寶寶因此遭到客戶「退單」，該事件在中國曾引發巨大反響。

劉長秋稱，代孕合法化可能會剝削社會和經濟條件上佔弱勢地位的女性，她們通常來自於在農村地區。「實際上只有三分之一或四分之一的錢會進入代孕媽媽的口袋，」劉長秋說。「機構拿到了大多數。」