黎智英案：香港外聘檢察官受壓請辭 引英國干預香港司法爭議

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 佩里過去多次受香港政府委託，就不同的刑事案件擔任檢察官，包括被指公職人員行為失當的前特首曾蔭權和被指貪污的前政務司司長許仕仁的案件。

香港當局早前計劃聘請英國律師大衛·佩里（David Perry），主理數名民主派人士去年涉嫌非法集結的案件，事件在英國引起關注，在香港也再引起外藉人員參加當地司法程序的爭議。

英國外交大臣拉布（Dominic Raab，藍韜文）早前形容佩里的行為「就像一名僱傭兵」，說自己難以理解對方的良心如何過意得去，又說案件在北京當局要求下，必然會引用具爭議的香港《國安法》。

香港律政司周三（1月20日）發表聲明指，佩里對外界的施壓和因新冠肺炎疫情而要進行的檢疫安排表達擔憂，向律政司表示審訊「應在沒有他的情況下繼續」。當局已經指示另一名本地檢控官接手案件。

香港律政司司長鄭若驊在同一天回應事件時也說，她也留意到英國多家媒體針對佩里作出攻擊，形容情況「非常不公平」，又對佩里面對的批評感到驚訝。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 香港律政司司長鄭若驊：國家安全從不是港區自治範圍的事

佩里過去多次受香港政府委託，就不同的刑事案件擔任檢察官，包括被指公職人員行為失當的前特首曾蔭權和被指貪污的前政務司司長許仕仁的案件，兩人都被裁定有罪和判囚，但曾蔭權就控罪上訴到終審法院，最後成功推翻控罪。

除了黎智英，同案被告包括香港民主黨創黨主席李柱銘、前立法會議員吳靄儀、李卓人、何俊仁等，他們還牽涉同年發生的其他非法集結案件。

黎智英另外牽涉詐騙和涉及香港《國安法》下的罪行，但這些案件至今仍然在排期審理。

英國施壓令佩里辭任的事件，引起許多親建制派人士和傳媒批評。其中，行政會議成員湯家驊說他對事件感到憤怒，又認為英國不應干預香港的司法獨立和法治。

英籍的前香港刑事檢控專員江樂士也批評，拉布錯誤以為事件會牽涉香港《國安法》，但案件在2019年8月發生，當時《國安法》仍然未實施。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 香港的司法制度仍然保留許多英國特色，包括部份法官和資深司法人員配戴的假髮，但近年有親建制派人士認為應該去除這種"具殖民色彩"的做法。

香港主權移交後，仍然奉行英國的「普通法」制度，司法系統仍然有許多外藉人士的參與，除了終審法院和高等法院兩個首席法官必須是中國公民外，《基本法》列明當局可以從其他「普通法」適用地區聘用法官和司法人員。

目前香港終審法院18名非常任法官中，有14名海外法官，主要來自英國、澳洲和南非等地。

過去針對外籍法官和司法人員主要批評，來自北京政府和香港親建制派人士。例如七名警員在被指在2014年「佔領中環」運動期間私自毆打一名社運人士曾健超，2017年被法官杜大偉判囚，當時就有聲音認為杜大偉是英國籍法官，因此針對香港警務人員重判，又要求香港當局應審視當地外籍法官的比例。