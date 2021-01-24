中國山東棲霞金礦爆炸事故救援：官媒稱已有11人成功升井

圖像來源，CCTV

據中國官方媒體報道，山東棲霞金礦事故救援工作星期日（1月24日）取得突破性進展，已被困井下超過兩周的11名礦工成功升井。

電視畫面顯示，在緊急救援人員的歡呼聲中，第一名礦工在周日上午被帶到了地面。他被蒙住雙眼以保護眼睛免受光線照射，並立即被送往醫院接受治療。

中國官媒央視說，被帶到地面的這位礦工「身體極其虛弱」。

目前已被發現的倖存礦工11人全部升井，另有一人已無生命跡象，十人下落不明。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 清理回風井井筒障礙物和打通救援井的工作非常困難。

周日上午，救援人員在四中段發現一名礦工，這名礦工身體極度虛弱，已於上午11：13分順利升井。

1月10日下午，山東煙台棲霞市笏山金礦發生爆炸事故，爆炸後通往笏山金礦的入口隧道被堵，22名工人被困於井下600多米的位置。

1月17日，井下被困人員傳回一張紙條，內容為「在井下22人，在五中段有11人，六中段1人，４人受傷，另有10人情況不明」。

1月19日，井下被困人員又傳回一張紙條，要求地面送一部電話備用。1月20日，救援人員與井下五中段被困礦工電話聯繫確認，一名傷勢危重礦工已無生命跡象。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中國山東棲霞金礦爆炸 受困工人：「想吃鹹菜、火腿腸」

官方媒體說，救援人員一方面加快清理回風井井筒障礙物，另一方面加快地面打鑽，開闢生命通道。

據中國媒體引述中國應急管理部消息稱，目前救援現場共有17支專業救援隊伍和1支消防救援隊伍，救援人員633人，救援裝備407台套。