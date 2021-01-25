美中台關係：拜登上任 中國軍機多次進出台灣西南領空 美國務院首次發表聲明回應

圖像來源，Ministry of Defense, Taiwan, R.O.C. 圖像加註文字， 1月24日進入台灣西南空域計有解放軍運8反潛機等。

由於外界一直關注拜登上任後的中國政策，此次美國國務院聲明格外引人注目，尤其新任國務卿布林肯（Antony Blinken）剛在美國參議院聽證會上表示，中國無疑對美國構成最大挑戰。

美國前五角大樓負責中國事務官員、新加坡國立大學李光耀公共政策學院資深研究員唐安竹（Drew Thompson）分析，拜登政府的聲明措辭十分謹慎，但並不模糊，應是向北京釋出信號，表示美國將與台灣繼續合作抵禦北京威脅或恐嚇。但是，唐安竹也向BBC中文強調，不能將北京所有的軍事和外交行動，都視為向拜登政府釋放訊號。

在美國務院發出聲明的1月23日當天，美軍印太司令部表示，「羅斯福」號航空母艦戰鬥群，也在同日駛入南海執行例行任務。北京回應美方，在隔日（1月24日）再派出包括戰機及反潛機在內，共15架解放軍軍機飛入台灣西南空域，規模是2021年以來最大。

圖像來源，Ministry of Defese Taiwan 圖像加註文字， 1月24日，台灣國防部又證實，共15架解放軍軍機飛入台灣西南空域。

拜登政府首次針對台海情勢發言

美國國務院在1月23日以發言人普萊斯（Ned Price）名義發佈文稿，題為《中國對台軍事施壓威脅區域和平穩定》。聲明指出，美國「關注中國持續試圖威嚇台灣，並敦促北京停止對台灣在軍事、外交及經濟上的施壓，並轉而與台灣『民主選舉產生的代表人士』進行有意義的對話。」

該聲明又說，美國會維持長久以來根據美中三個公報、《台灣關係法》、對台六項保證承諾，持續協助台灣維持足夠的自我防衛能力，「我們對台灣的承諾堅若磐石，也致力維持台灣海峽及區域的和平與穩定」。

中國軍機持續進入台灣空域

拜登上任未滿一周，解放軍據報在周日出動轟-6K機8架次、殲-16機4架次，多架戰鬥機擾台，為過去少見，也與過往多半派出偵察機進入台灣西南海域不同。

台灣國防部在1月24日又證實，共有15架次解放軍軍機飛入台灣西南空域。台軍方稱，24日上午7時起已有解放軍軍機5度進入台灣西南空域，台灣空軍稱在空警戒，並5度廣播驅離。

台灣國防部說，當日進入台灣西南空域計有解放軍軍機的運8反潛機2架次、蘇愷-30機2架次、殲-16機4架次、殲-10機6架次、運8技偵機1架次。

北京回應拜登？

至記者截稿為止，台北及北京尚未就美國務院聲明有所回應；但拜登上任不滿一周，三方已經就兩岸關係有許多交手和試探。

1月20日，拜登宣誓就職後，中國外交部突然宣佈就「在涉華問題上嚴重侵犯中國主權、負有主要責任的28名人員實施制裁。」名單者包括美國前國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）、前美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）及前美國白宮副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger，又譯為馬修·波廷格）等人。

此外，20日當日台灣駐美代表蕭美琴，在美台斷交40多年後，首次獲邀參加美國總統就職典禮。中國國台辦發言人公開呼籲，敦促美國「恪守一個中國原則，及中美三個聯合公報有關規定，妥善處理台灣問題。」

中國問題學者、前克林頓政府特別國家安全顧問何漢理（Harry Harding）則向「美國之音」表示，中國至今仍以「不合作，就對抗」（cooperation or confrontation）、「對等制裁」（reciprocal sanctioning）思維與美國往來，口出威脅無助於緩和雙方緊張關係。他表示，這亦表示拜登一上台，美中兩國的蜜月期還沒開始，就已告終。

中國外交學院國際關係研究所教授李海東則向中國官媒《環球時報》稱，這是在北京在為未來中美關係主動定下基調，「要求美國在制訂和實施對華政策時，必須尊重中方核心利益，遵守規則的底線。」

拜登尋求美中台三角平衡？

此次聲明，再次讓外界檢視拜登上任後的兩岸政策。

在台灣，輿論界普遍在美國大選中對拜登的對華政策不甚信任，原因是特朗普在任四年，美台關係往來達到雙方斷交40多年來的最高點，同時特朗普軍售台灣11次，為歷屆美國總統之最。

拜登在美國大選後期曾說，中國是競爭對手，而俄羅斯才是美國最大威脅。因此，拜登之後有關美國外交及軍事的人事安排，都是外界最為關注的焦點。

位於德國的中國研究智庫「莫卡托中心」研究員李愛玲（Helena Legarda）解釋，雖然拜登在競選期間曾稱其政府將對中國採取強硬立場，但他不太可能因此使美台官方關係正常化，而拜登過去曾表示支持台灣戰略模糊（Strategic Ambiguity），並維持台灣海峽現狀。

李愛玲又向BBC中文表示，拜登很可能會繼續採取特朗普政府提出的印太戰略（Indo-pacific）實質，而且鑒於美國兩黨對中國採取強硬政策十分堅定，美中關係不大可能全面「重建（reset），重修舊好」。