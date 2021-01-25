美中台關係：拜登上任 中國軍機多次進出台灣西南領空 美國務院首次發表聲明回應
美國總統拜登（Joe Biden）剛上任幾天，台灣海峽並未因此平靜。在上周，中國解放軍陸續派出10多架軍次陸續進入台灣西南空域後，美國務院在周六（1月23日）因此首次針對台海周邊區域安全議題發表聲明，敦促中國停止對台進行軍事外交恐嚇並與台灣相關人士進行有意義對話。
由於外界一直關注拜登上任後的中國政策，此次美國國務院聲明格外引人注目，尤其新任國務卿布林肯（Antony Blinken）剛在美國參議院聽證會上表示，中國無疑對美國構成最大挑戰。
美國前五角大樓負責中國事務官員、新加坡國立大學李光耀公共政策學院資深研究員唐安竹（Drew Thompson）分析，拜登政府的聲明措辭十分謹慎，但並不模糊，應是向北京釋出信號，表示美國將與台灣繼續合作抵禦北京威脅或恐嚇。但是，唐安竹也向BBC中文強調，不能將北京所有的軍事和外交行動，都視為向拜登政府釋放訊號。
在美國務院發出聲明的1月23日當天，美軍印太司令部表示，「羅斯福」號航空母艦戰鬥群，也在同日駛入南海執行例行任務。北京回應美方，在隔日（1月24日）再派出包括戰機及反潛機在內，共15架解放軍軍機飛入台灣西南空域，規模是2021年以來最大。
拜登政府首次針對台海情勢發言
美國國務院在1月23日以發言人普萊斯（Ned Price）名義發佈文稿，題為《中國對台軍事施壓威脅區域和平穩定》。聲明指出，美國「關注中國持續試圖威嚇台灣，並敦促北京停止對台灣在軍事、外交及經濟上的施壓，並轉而與台灣『民主選舉產生的代表人士』進行有意義的對話。」
該聲明又說，美國會維持長久以來根據美中三個公報、《台灣關係法》、對台六項保證承諾，持續協助台灣維持足夠的自我防衛能力，「我們對台灣的承諾堅若磐石，也致力維持台灣海峽及區域的和平與穩定」。
中國軍機持續進入台灣空域
拜登上任未滿一周，解放軍據報在周日出動轟-6K機8架次、殲-16機4架次，多架戰鬥機擾台，為過去少見，也與過往多半派出偵察機進入台灣西南海域不同。
台灣國防部在1月24日又證實，共有15架次解放軍軍機飛入台灣西南空域。台軍方稱，24日上午7時起已有解放軍軍機5度進入台灣西南空域，台灣空軍稱在空警戒，並5度廣播驅離。
台灣國防部說，當日進入台灣西南空域計有解放軍軍機的運8反潛機2架次、蘇愷-30機2架次、殲-16機4架次、殲-10機6架次、運8技偵機1架次。
北京回應拜登？
至記者截稿為止，台北及北京尚未就美國務院聲明有所回應；但拜登上任不滿一周，三方已經就兩岸關係有許多交手和試探。
1月20日，拜登宣誓就職後，中國外交部突然宣佈就「在涉華問題上嚴重侵犯中國主權、負有主要責任的28名人員實施制裁。」名單者包括美國前國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）、前美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）及前美國白宮副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger，又譯為馬修·波廷格）等人。
此外，20日當日台灣駐美代表蕭美琴，在美台斷交40多年後，首次獲邀參加美國總統就職典禮。中國國台辦發言人公開呼籲，敦促美國「恪守一個中國原則，及中美三個聯合公報有關規定，妥善處理台灣問題。」
中國問題學者、前克林頓政府特別國家安全顧問何漢理（Harry Harding）則向「美國之音」表示，中國至今仍以「不合作，就對抗」（cooperation or confrontation）、「對等制裁」（reciprocal sanctioning）思維與美國往來，口出威脅無助於緩和雙方緊張關係。他表示，這亦表示拜登一上台，美中兩國的蜜月期還沒開始，就已告終。
中國外交學院國際關係研究所教授李海東則向中國官媒《環球時報》稱，這是在北京在為未來中美關係主動定下基調，「要求美國在制訂和實施對華政策時，必須尊重中方核心利益，遵守規則的底線。」
拜登尋求美中台三角平衡？
此次聲明，再次讓外界檢視拜登上任後的兩岸政策。
在台灣，輿論界普遍在美國大選中對拜登的對華政策不甚信任，原因是特朗普在任四年，美台關係往來達到雙方斷交40多年來的最高點，同時特朗普軍售台灣11次，為歷屆美國總統之最。
拜登在美國大選後期曾說，中國是競爭對手，而俄羅斯才是美國最大威脅。因此，拜登之後有關美國外交及軍事的人事安排，都是外界最為關注的焦點。
位於德國的中國研究智庫「莫卡托中心」研究員李愛玲（Helena Legarda）解釋，雖然拜登在競選期間曾稱其政府將對中國採取強硬立場，但他不太可能因此使美台官方關係正常化，而拜登過去曾表示支持台灣戰略模糊（Strategic Ambiguity），並維持台灣海峽現狀。
李愛玲又向BBC中文表示，拜登很可能會繼續採取特朗普政府提出的印太戰略（Indo-pacific）實質，而且鑒於美國兩黨對中國採取強硬政策十分堅定，美中關係不大可能全面「重建（reset），重修舊好」。
「因此能預期，由於與北京的關係仍呈緊張，美台之間的友好來往將持續。但是，拜登政府也可能為了試圖減輕台海緊張局勢，有可能將對台政策調整回到特朗普上任前的狀態。」李愛玲補充。