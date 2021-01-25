台海關係：有關ADIZ「防空識別區」的幾個關鍵問題

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 一架中國解放軍軍機在台灣海峽上空飛行

台灣軍方稱中國軍機大舉侵擾台灣西南防空識別區，美國也對中國「持續試圖威嚇」台灣表示關注，但究竟防空識別區是什麼，又要如何定義？

美國新任總統拜登才剛剛就職，台灣軍方周日（1月24日）就發佈消息稱，有15架次解放軍軍機飛入台灣西南空域的防空識別區。

台灣空軍對此派遣空中巡邏兵力應對，用廣播驅離，並以防空飛彈系統追蹤監控。

美國國務院也發表聲明說，「美國關注中國持續試圖威嚇台灣，並敦促北京停止對台灣在軍事、外交及經濟上的施壓，並轉而與台灣『民主選舉產生的代表人士』進行有意義的對話。」

圖像來源，MINISTRY OF DEFESE TAIWAN 圖像加註文字， 台灣軍方稱中國軍機大舉侵擾台灣西南防空識別區

防空識別區是什麼？

但所謂的「防空識別區」究竟是什麼？防空識別區和領空的定義又有何區別？

防空識別區英文名稱為air defence identification zone，或縮寫為ADIZ，是為了國家安全和空防的需要而劃定的空域。

在一個國家劃定的防空識別區內，該國家可以對航空器進行偵測、辨認、定位或管控等行為。

為了要有足夠的時間應對可能的空中威脅，防空識別區可能會大於一個國家的實際領空。

台灣淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正對BBC表示，防空識別區是一國單方面劃定的空域，其概念沒有國際法效力，也不屬於任何國際組織的監管。

防空識別區從何而來？

第一個防空識別區是1950年代初由美國劃定的，當時美國認為蘇聯的戰略轟炸機對北美大陸構成威脅，於是和加拿大創立了最早的防空識別區。

同樣是在冷戰時期，美國也在東海為日本、韓國、台灣和菲律賓劃定防空識別區。

黃介正表示，中國解放軍軍機雖然進入了台灣西南空域的防空識別區，但其飛越的空域仍然屬於國際領空。

中國也有防空識別區嗎？

中國和台灣的防空識別區互有重疊，但不是在台灣的西南空域，中國在東南海外沒有劃定防空識別區。

中國只有劃定一個防空識別區，即東海防空識別區，中國的東海防空識別區和台灣、韓國及日本的防空識別區互有重疊。

台灣國防部提供的地圖上，中國解放軍軍機飛行的航道位於台灣海峽中線的南端，因此技術上來說，解放軍軍機並沒有超越海峽中線。

分析：「中國對拜登政府釋放強烈信息」

BBC台灣特派記者蕭靄君（Cindy Sui）：

防空識別區不被國際法認可，台灣政府稱中國解放軍軍機「侵入」，但技術上來說並非侵入。

分析人士相信，中國派軍機飛行台灣防空識別區，意在對美國和台灣關係實現進展，「改變現狀」表達不滿。

中國的最新表態顯示，即使美國已經有新總統上任，但並不代表中國會停止軍機在「自家後院」飛行，此舉亦在警告台灣總統蔡英文不要向正式獨立有任何輕舉妄動。

也許更重要的是，中國要在拜登總統任期之初向其發表強烈信息，不要像特朗普政府一樣向台灣政府示好。