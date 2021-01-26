肺炎疫情：台灣防疫面臨最大危機 桃園醫院群聚感染考驗應對措施

圖像加註文字， 針對眾多抨擊聲音，陳時中向台灣媒體表示，他將防疫視為「作戰」，坦言目前是台灣防疫最為險峻的時刻。

台灣防疫面臨最大危機。1月24日，台灣疫情指揮中心總指揮官陳時中宣佈，位於台灣北部的一所公立大型醫院「桃園醫院」發生群聚感染，已累積15例個案，並有向社區擴散的跡象。

陳時中緊急宣佈新政策，除了上千醫護人員開始居家隔離之外，對曾在該院住院的病患、陪病者強制要求居家隔離14天，受影響人數近五千人。同時，至今仍有兩名確診者的染疫來源尚未釐清。

這是台灣自新冠肺炎全球爆發後面臨的最大危機，引起台灣社會高度警戒及討論。

台灣防控至今確診人數不及一千，社會經濟活動順暢，一直被視為全球防疫楷模之一，如今爆發醫院群聚感染，並位於人口稠密的北部地區，引起全民警戒。與此同時，此次危機也引起許多對於台灣防疫政策的批評以及檢討，是否需要根據疫情變化而改變，防疫動作是否太慢以及擴大「封城」或進行普篩等議題。

面對危機，台灣社會已經高度警惕，舉辦數十年的台灣大型元宵燈會、台北國際書展以及渣打馬拉松路跑等活動全數宣佈取消。據媒體報導，許多科技大廠也即刻要求住在桃園的員工立即在家工作，無需通勤到廠上班。

截至星期二（1月26日），台灣累計有890例新冠確診案例，其中780例為境外移入。

圖像來源，Tau Yuan Hospital Facebook 圖像加註文字， 該醫院位於台灣主要的國際機場所在地，需照顧約五分之一的新冠確診病患，醫護人員壓力頗大。

桃園醫院群聚感染

此次台灣醫院的群聚感染髮生在今年一月初。一名桃園醫院住院醫師，曾照顧一名自美探親後返台、確診新冠肺炎的重症患者。該名患者因為病情惡化，在院內必須進行插管，懷疑該醫師可能是在病房內被傳染；該醫師之後身體出現輕微不適，但並未多留意，有去診所就診，仍持續到到醫院上班，症狀加劇後緊急通報醫院採檢後確診。

同時，該醫師同住的護理師女友之後也確診，但兩人在確診前已經在市中心活動，並在醫院服務。台灣指揮中心緊急匡列採檢後，發現兩人各自有親友陸續確診，並對確診者去過的公共場所及親密接觸者進行追蹤採檢等工作。

由於該醫院為公立醫院，並位於台灣主要的國際機場所在地，需照顧約五分之一的新冠確診病患，醫護人員壓力頗大。目前該醫院整個院區目前已經被視為防疫「紅區」，不再接受病人，是否會造成更嚴重的社區感染，未來兩周內是重點。

質疑聲音：普篩或「封城」？

此次危機發生後，有關是否要全面普篩，封鎖邊界甚至「封城」等議題也在台灣社會及媒體出現，人們爭論不休。台灣反對黨國民黨的許多政治人物，開始抨擊陳時中及防疫團隊怠慢以及不願意普篩，以及疫苗採買研發落後對防疫不利。

國民黨智庫副董事長連勝文在臉書上批評台灣防疫失靈，呼籲台灣政府盡速向國外「緊急請求撥給台灣五萬支疫苗給台灣第一線醫護人員」。

同時，也有讀者投書台灣媒體《中國時報》稱，變種新冠病毒傳播迅速，陳時中態度卻「鬆散草率，未能及時限制歐美航班進入台灣，造成境外輸入病例連續爆發，埋下危險因子」；也有民眾在臉書社團呼籲民眾在歐美疫情嚴峻的時候，不要前去探親或者回台過春節，造成醫療負擔。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 新冠疫情：台灣抗疫經驗 醫生認為團結最重要

針對眾多抨擊聲音，陳時中向台灣媒體表示，他將防疫視為「作戰」，坦言目前是台灣防疫最為險峻的時刻。

陳時中在年初接受BBC中文專訪時曾解釋，台灣的防疫希望以「速度」取勝，也就是在發生確診或疑似病患時，能夠迅速匡列。他又補充說，廣泛性普篩需要大量的醫療人力及物力投入，若遇到問題確診，速度就會慢下來，而且普篩存有偽陰性以及偽陽性的問題。「目前台灣案例不多，可以專注於小規模的快速處理。」

事實上，此次桃園醫院群聚感染，台灣政府對數百人進行普篩，發現許多確診者在初次檢驗都是陰性，之後在隔離期間追蹤篩檢數次後才確診。

陳時中強調，「並非我們的方法就一定是最好的，譬如可能會留下沒有辦法探測到病毒的人，但我們的方式就是有個案出現，可以很快地去匡列處理。當然這也是台灣的案例少，所以能夠這樣做。每個地方的情況都不大一樣。兩種方法各有優劣。」

此外，對於台灣是否學習香港封閉社區，強制篩檢或者封閉出入境海關等問題，陳時中對記者回應稱，目前邊境措施沒有加強必要，境內管製作為也還不需升級。

圖像來源，Tau Yuan Hospital Facebook 圖像加註文字， 有許多民眾開始運送大量物資及食物給在醫院工作隔離的醫護人員。

面對被指防疫不力的質疑，台灣總統蔡英文公開發言，代表政府感謝醫護人員防守疫情，並要求民眾勿以不理性言論攻擊該醫院確診醫護及醫護人員。