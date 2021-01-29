台灣同性婚姻修法將容許民眾與跨國同性伴侶結婚

林祖偉

BBC中文

圖像加註文字， 香港人陳先生（右）和台灣同志伴侶Neil在去年10月訂婚。（照片由受訪者提供）

台灣即將修改同性婚姻法例，容許台灣同志與來自港澳地區或其他外國籍伴侶在當地註冊結婚，有別於此前要求另一半所屬地區必須同樣承認同性婚姻的規定。台灣司法院形容此舉更加保障民眾的自由平等權益。

不過，受限於兩岸的法律規定，中國大陸地區人民並不包括在內。

中國大陸、港澳地區以至大部分亞洲國家，均沒有讓公民締結同性婚姻的制度，不過在香港，在受養人簽證、公務員配偶福利、合併報稅上則承認海外註冊的同性伴侶。

「結婚是一個承諾」

32歲的香港人陳先生（Tino Chan）和29歲的台灣人Neil是一對剛在去年10月訂婚的同性伴侶，這個修法的消息讓他們喜出望外。

陳先生對BBC中文說：「真的很開心，之前台灣通過同婚時，外國人沒有份兒，是感到失望的，但一直對台灣同志運動有信心，覺得遲早會容許台灣人與其他地區的人結婚，沒有想過這麼快，真的超開心。」

Neil大約5年前從台灣來香港工作，兩人透過社交媒體結識，現在一起經營一些小生意，兩人原本計劃疫情後到加拿大等地註冊結婚，但如果台灣能夠容許他們結婚，會優先考慮。

陳先生說：「結婚不是為了什麼保障，而是一個承諾，希望對方有一個身份，可以獲社會、政府承認，可以有尊嚴，可以對別人說我們是什麼關係，不用偷偷摸摸，不想陪他到醫院也只能說是他的朋友。」

香港目前並沒有自身的同志伴侶締結制度，但經過過去幾年多宗同志平權訴訟，若果同性伴侶在海外註冊，則可以讓海外伴侶獲受養人簽證、享有公務員配偶福利和合併報稅等待遇，但遺產繼承、重大醫療決定、非公務員制度下的配偶福利等其他福利及權益未獲平權。

圖像加註文字， 兩人目前在香港經營小生意。（照片由受訪者提供）

「整件事好奇怪，政府又承認你、又不承認你，結果同志要去外國結婚，香港有少少保障是一件好事，但同志骨灰入境、作出醫療決定、遺產繼承等等，都未包括在內，這是很基本的人權保障，香港同志平權仍有很長的路要走，」陳先生說，「如果政府帶頭性別平權，那麼性少眾會更舒服地與人分享自己的性取向，對心理健康會有正面的影響。」

香港正發生新一波移民潮之際，親民主陣營的陳先生承認，如果兩人在台灣註冊結婚，會為兩人未來多一個選擇，不排除未來會移居台灣：「在香港這個環境有很多限制，自由、民主越來越差，說話時不知紅線在哪裏，人身安全都有威脅，所以都想找一個地方離開，為自己的人生上安排。」

陳先生估計台港兩地跨境同志伴侶人數並不多，但消息傳出後，很多同志朋友笑言問他可否介紹台灣男生認識，「這些事情很難說，也很看緣份，但這是為同志再多一個選項。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 台灣民意調查顯示多數年輕人支持同志權益。

香港婚姻平權協會共同發起人邱銘諾對BBC中文表示 ，台灣修法對平權運動是良好的一步，對台港跨境伴侶提供了便捷的結婚途徑，雖然真正受惠的人數可能不多，但鼓舞了香港同志運動。

「台灣的同婚議題在亞洲地區具備影響力，加上彼此都是華人文化，長久以來反對同志平權的人認為這是西方的事，但台灣的例子令這個說法不攻自破，」邱銘諾說，「台港兩地民眾交往頻繁，很多香港同志都會到台灣參加同志遊行。台灣在平權上全方位的進步，都對香港有影響。」

根據香港中文大學去年公布的民調顯示，49%的香港市民同意或非常同意同性伴侶擁有結婚權，23%不同意或非常不同意，另外六成人認為香港應為不同性傾向人士提供法律保障免受歧視，只有12%的人不同意，較2016年的35%更低，不同意的人為歷來最少。

邱銘諾認為，台灣平權上的進步，會促使更多香港人認同同志需享有平等權利。

「沒有誰能將愛情劃界限」

2019年5月17日，台灣立法院正式三讀通過同性婚姻，但相關法例規定其中一方必須是台灣籍，其伴侶也需要是來自認可同性婚姻的國家與地區，但目前全球僅29個國家承認同性婚姻或民事結合，在台灣坊間一直有聲音指這個規定涉及歧視。

台灣司法院在1月22日通過了修正草案，將容許台灣同志能夠與外國人成立婚姻關係，草案將由行政院提請立法院審議，形容此舉更加保障民眾的自由平等權益。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 台灣夫妻檔同志婚照攝影師留下的平權紀錄

司法院民事廳廳長李國增在記者會上公布消息時表示，是次同婚修法不包括中國大陸地區人民，因為兩地法律關係規範於《兩岸人民關係條例》，由陸委會主管，不適用《涉外民事法律適用法（涉外法）》，但港澳地區則是規範於《香港澳門關係條例》，相關民事事件可類推適用《涉民法》，因此港澳人民可以被納入其中。

台灣的同志組織也對政策表示歡迎。