習近平擔憂香港新冠疫情，林鄭月娥政府面對的抗疫挑戰

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 香港過去一周兩度封區檢測。

香港第四波疫情持續多個星期仍未有緩和跡象，根據衛生部門資料，當地過去一周錄得454宗確診（1月22日至28日公布數字），大部分是本地感染個案。

特首林鄭月娥周三向中國領導人習近平述職時，習近平明確表示對香港疫情 「很關心、很擔憂」，強調中央政府將採取「一切必要措施」支持港府抗疫，相對地，習近平高度讚揚澳門行政長官賀一誠面對疫情「快速反應，措施嚴厲」，抗疫工作獲中央的「充分肯定」。外界解讀這是北京中央政府對香港作出的明確訓示，要求以更有效的方式抗疫。

香港市內仍然實行口罩令和嚴格的限聚措施，不准2人聚集，不准食肆做晚市生意，娛樂、運動場所關閉等等。這種社交距離措施在過往三波疫情尚算可行，把確診數字壓至低位，但這一次數字在每日幾十宗徘徊，距離「清零」目標甚遠，但未到令醫院嚴重爆滿的地步。農曆新年將至，專家擔心市民接觸增加會令個案數字再次回升。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 專家憂春節會疫情反彈。

短暫封區強制檢測

第四波疫情爆發後，港府加強了強制檢測的措施，多次刊憲要求發現兩宗確診個案的大廈或一些高風險地區進行強制檢測，被列入名單的大廈所有居民及曾到訪兩小時或以上的人，需要在限期內做檢測，否則被視作違法。

根據林鄭月娥在周三發表的一份《抗疫一年，總結經驗》的文章，自去年11月15日以來，政府安排的檢測量高達310萬，是之前十個月的總檢測量的85%。

另外，港府亦在近期首度實施「封城式強檢」，過去一周曾派出大量人力物力，分別在九龍佐敦一個區域和港島區北角東發大廈列為「受限區域」，實施短暫的「限足令」，該處的人要完成強制檢測並有陰性結果後方可離開。

一些所在區域的居民及小商戶亦對港府做法有微言，主要是不獲賠償以及提供的物資欠妥善等問題，但封鎖時間不長，佐敦的「限足令」維持了約兩天，北角則只維持了一個晚上，一些居民也表示願意做檢測，但對措施成效抱懷疑。

這種封區強檢措施成效不一，在佐敦檢測的數千人中找到13人確診，陽性比率是0.17%，北角東發大廈則無人確診。

雖然港府不一定提前公布「受限區域」，但一些居民可能察覺到所在大廈或地區個案增加，憂慮感染或受政府措施影響而提前離開，造成即使封區也做不到全區檢測的現實結果。例如北角東發大廈原有過千居民居住，但實際接受檢測人士只有475名。

在北角東發大廈被封鎖期間，特首林鄭月娥一度到場視察約15分鐘，沒有回應在場記者提問題。林鄭月娥在社交網站表示，北角的行動最終「零」發現是否勞民傷財，她指出考慮到個案數字、樓宇情況、執行能力等因素，「受限檢測」是有實際需要，可達「小區清零」，切斷傳播鏈令居民放心。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 封區措施影響了小商戶的生意。

普遍香港專家認同嚴厲的強制檢測措施，但對是否「封區」有分歧。

香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌則以佐敦「封區」找到13宗確診個案為例，指該區找到確診的比例有0.17%，比起全民檢測的0.004%高，算是「效果顯著」，他認為「封區」不可以讓人提前知道，並要劃分得更精凖，如果該大廈強制檢測參與率低，區內確診個案多而且大廈污水樣本持續呈陽性，則是一個短暫封區檢測的好理由。

不過，香港呼吸系統專科醫生梁子超接受香港媒體訪問時表示，「封區」的直接和間接成本都高，找出的確診比例也不算高，認為政府不一定要「封區」，而是擴大強制檢測的範圍，例如當一座大廈發現一宗個案就應該把該大廈及附近攤檔、商鋪、樓宇納入做強制檢測，以阻截病毒傳播。

民主黨前立法會議員尹兆堅認為，港府在不顧及專家批評成效下而堅持大動作「封區」檢測，是想爭取向中央表現出成績。民建聯立法會議員葛佩帆認為新做法是好事，因為「清零」是市民的願望，但希望特首參考內地的防疫工作，再次推行全民檢測和健康碼，以及向中央爭取更多疫苗來港。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 有專家質疑封區成效。

建制派促引入未能提供完整數據的國產疫苗

香港政府上個月宣佈已經向三間藥廠訂購了2250萬劑新冠疫苗，亦正向第四家疫苗供應商洽談採購工作。但因為疫苗供應緊張，以及個別藥廠未能提供數據，疫苗接種計劃可能要在數周後才能展開。

港府已批准使用的復興醫藥與德國藥廠BioNTech合作的疫苗，預料2月底供港，一款原先最早供港的中國科興疫苗則因為欠缺部份數據而未能供港，另一款牛津大學研發的疫苗則下半年才能到港。

香港建制派最大政黨民建聯主席李慧琼建議港府引入國藥新冠疫苗，她表示，許多市民擔心其他國家的疫苗會「水土不服」，所以希望能選擇打國產疫苗，強調市民對國產技術有信心，而相關疫苗已在內地廣泛接種，未有嚴重不良反應，她自己亦已注射相關疫苗。

香港專家認為引入疫苗要有充分的臨牀數據，但國藥疫苗並未有相關數據，李慧琼反駁稱不能夠一成不變，她認為即使專家批准的疫苗也不知道會否有問題，有數據也不代表無副作用，除了這些資料外，亦要視乎實際情況，她不希望日後看到香港市民無機會接種內地疫苗。

根據香港大學1月在當地所做一項調查顯示，只有46%的受訪者表示可能接種疫苗，接受程度偏低，而有不足三成的人表示會接受中國科興疫苗，低於其他歐美疫苗。

圖像來源，Reuters

目前港府並未宣佈疫苗接種的具體計劃，但林鄭月娥已表示，這個計劃是自願性質，市民亦會知道自己接種的是哪一款疫苗。林鄭月娥表示，已向中央提出要求，預留一定數量的內地研發或生產的疫苗供港使用。

建制派依然希望能做到全民強制檢測，香港食物及衛生局局長陳肇始重申，「強制全民檢測」必須配合全面的禁足令，其間香港市民和企業是否願意接受全面禁足仍為疑問，即使願意接受，日常生活供給亦是另一問題。