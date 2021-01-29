香港政府擬推出電話實名制引發的憂慮

圖像加註文字， 香港過往超過一半流動電訊服務用戶，即逾一千萬用戶是使用匿名電話卡。（資料圖片）

香港政府在周五（1月29日）以「打擊罪案」為由宣佈就手機卡實名制展開一個月的公眾諮詢，未來所有用戶在香港購買電話卡、上網卡時，都需要提供身份證明文件，企業則需要提供商業登記資料。

港府指，很多不法分子利用匿名電話卡從事非法活動，例如走私、賣淫、詐騙、或「危害公眾安全的嚴重及暴力罪行」，例如製作遙距爆炸裝置，推行實名制有助執法機關調查罪案。

港府進行公眾諮詢後，會把草案提交立法會審議，有分析預料，草案會趕在這屆近乎無反對派的立法會會期9月結束前通過，政府期望法例實施後一年內可做到所有電話卡實名制。

中國大陸在2010年亦以打擊犯罪的理由推行電話實名制，一直被人權組織批評，背後目的是為了加強監控民眾。

這項建議觸發外界擔心香港將進一步加強管控公民活動的疑慮。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 一般而言，不記名電話卡較為方便和便宜，但如果電訊商要收集儲存用戶資料，這就可能增加了用戶成本。（資料圖片）

上千萬用戶要登記

目前全港700多萬人口中，有多於2000萬個流動電話卡，即是人均使用兩至三張，當中56%用戶是使用匿名儲值卡，即涉及超過1000多萬個用戶。

新建議下，每個持牌電訊商最多可向每人發出3張電話卡，估計全港約30個供應商，即一人最多可有約90張電話卡。16歲以下人士需家長或監護人確認登記電話卡服務。

所有持牌電訊商將需要核對用戶資料，提供的資料有問題可致智能電話卡的登記被取消，電訊商需要保管和儲存用戶資料，直至電話卡取消登記12個月後。

港府表示，執法部門在持有法庭搜令或在「迫切和緊急的情況」下，可向電訊商索取用戶個人資料，但不包括通話紀錄的內容。

香港商務及經濟發展局局長邱騰華在記者會上表示，現時並沒有法例要求用戶提供個人資料，因此難以打擊罪行。

保安局副局長區志光解釋，很多不法分子使用匿名電話卡從事各項非法活動，包括走私、洗黑錢、詐騙、賣淫等等，其中電話騙案由2018年615宗升至去年首11個月1108宗，涉及超過5.63億港元。他指出，電話騙案9成都是用匿名電話卡，增加了警方調查的難度。當局說，國際間例如波士頓馬拉松爆炸案，都是用電話遙控爆炸裝置的恐怖活動，並舉例香港前年也發現了一個配備儲值卡作遙控引爆的炸彈。

打擊罪案還是監控市民？

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 不少香港示威者均另外購買不記名電話卡作溝通，以防當局監控。（資料圖片）

在前年反修例運動中，不少示威者也有購買不記名的電話卡作溝通，防止當局監控。 外界認為，今次舉措是反修例運動後當局又一打壓示威活動的舉措。

民主黨對措施表示「強烈反對」，認為政府此舉「令人懷疑是企圖全面監控市民，特別是市民的網上活動」，加上執法機關可在緊急情況下繞過法庭向電訊商索取資料，此舉「增加了政府濫權的風險，市民私隱完全不受保障」。

港府指全球150多個國家與地區都已經推行實名制，日韓、東南亞國家，就算是旅行買電話儲值卡都要填寫個人資料。但民主黨反駁稱，有關措施的前提是政權應為真正普選產生及獲得市民信任，在香港政府不被信任的情況下與其他地方作類比並不恰當。

在香港，一般重要政策諮詢期為三個月，但今次卻只濃縮至一個月，中間還夾了一個農曆新年假期，民主黨批評，政府是無意真正諮詢市民，相信無論如何，林鄭月娥政府都會「硬上馬」，希望在今年只剩下大部分建制派議員的立法會會期結束前通過法例。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑對BBC中文表示，一般電訊條例諮詢期為三至六個月，但這次諮詢時間只有一個月，業界似乎也知道政府在追趕立法會會期而阻擋不了這條法例。

他指出，許多市民會因為種種原因，例如個別地方上網速度緩慢，或是上網數據流量不夠用，而傾向以低價購買匿名儲值卡，比起透過電訊商的登記計劃便宜方便，一些手機應用程式開發商等科技公司或是其他企業，亦可能使用大量電話卡做科研或供同事使用。

他亦質疑香港當局以打擊罪案為由所推行相關措施的合理性稱，許多電話詐騙案與這些電話儲值卡無關，而是透過電腦程式假扮電話號碼致電市民。他認為當局就算推行實名制，也不應該限制每個供應商只能向每個月戶提供三張卡的限制。

對於一些建制派認為「沒犯法就不該怕實名的說法」的說法，方保僑認為這是一種在合法情況下的私隱權，「問題就是可以選擇匿名，市民會覺得自己沒有犯法，就可以不下名字，有沒有犯法和保障私隱兩件事情本身是分開，但現在就被拉在一起。」