WHO新冠溯源團隊在武漢開始實地考察 前往醫院和抗疫成就展

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 世衛組織溯源團隊成員參觀抗疫成就展。

世界衛生組織（WHO）新冠病毒溯源小組在武漢完成隔離後，於周五和周六分別前往接診疫情早期病人的兩家醫院，並參觀武漢的抗疫成就宣傳展。

周五（1月29日）下午，WHO團隊前往湖北省中西醫結合醫院考察，這是他們第一次外出實地考察。周六上午，該團隊則拜訪了金銀潭醫院。

這兩家醫院都是收治武漢疫情早期病患的醫院。其中，湖北省中西醫結合醫院的醫生張繼先被中國官方媒體認定為最早上報新冠疫情的人。

2019年12月26日，她在治療一對老年夫婦患者的過程中，發現CT掃描結果顯示，兩人所患有的肺炎與一般的病毒性病變完全不同，她隨後上報了當地的疾控中心。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 新冠病毒：世衛組織首次赴中國武漢調查起源

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 世衛組織溯源團隊成員離開湖北省中西醫結合醫院。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 湖北省中西醫結合醫院的中國醫護人員

金銀潭醫院則是武漢收治新冠肺炎病人的主要定點醫院。該醫院副院長黃朝林以及多名前線醫生曾在醫學期刊《柳葉刀》發表了武漢已知最早確診病例的論文。

世衛團隊還在周六（1月30日）下午參觀了位於武漢客廳博覽中心舉行的抗疫專題展。這個被稱為「人民至上，生命至上」的展覽是湖北省政府於去年10月開始舉辦的抗疫成就宣傳攻勢。

路透社報道說，WHO發言人周五表示，由於健康方面的限制措施，該小組在武漢的接觸僅限於由中國東道主組織的訪問，而不會與當地社區交流。

「團隊會出去，但他們會被巴士送到所有地方，所以他們不會和社區有任何接觸，」世衛組織發言人瑪格麗特·哈里斯（Margaret Harris）周五在日內瓦的一次簡報會上說。「他們只會接觸到被組織的與研究有關的各種人。」

「非常重要的第一次實地考察。我們在治療一些已知最早病例的醫院裏，與從事這項工作的實際臨牀醫生和工作人員會面，公開討論他們工作的細節，」世衛團隊成員彼得·達扎克（Peter Daszak）在推特上寫道。

該團隊計劃在剩下的兩周內訪問武漢的實驗室、市場和醫院。2019年底，新冠病毒在武漢首次被發現。

BBC記者駐中國記者麥笛文（Stephen McDonell）從武漢現場報道說，由於世衛組織團隊的行程並不公開，當他們離開酒店時，大量媒體車輛試圖跟隨他們的車隊。

「世衛組織團隊現在可以實地進行面對面訪問，但是他們的主要任務是分析已在中國開展的工作，而不是進行自己的研究，」麥笛文報道說。

媒體不被允許跟隨世衛組織團隊進入醫院進行拍攝。

國際專家表示，追蹤新冠病毒來源的過程非常複雜，可能需要數年時間才能完成。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 媒體不被允許跟隨世衛組織團隊進入醫院進行拍攝。

疫情起源爭議

中國一直在推廣新冠病毒在武漢被發現之前就已存在於國外的觀點，官方媒體常大幅報道進口冷凍生鮮包裝上發現病毒，或一些科學論文稱2019年病毒已在歐洲傳播。

中國外交部還暗示，2019年7月美國馬里蘭州德特裏克堡（Fort Detrick）的美國陸軍實驗室突然關閉與疫情有關。

然而，科學界認為，與新冠病毒基因組序列最為接近的病毒家族仍為中國南方的蝙蝠冠狀病毒。

據美聯社報道，中國政府還嚴格控制對於溯源的研究，數據和論文的發佈必須經過當局的批准。

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以美國為首的多國曾批評中國在處理早期新冠疫情時的「瞞報」和「延誤」。去年，超過100個國家要求對疫情源頭進行獨立調查。世衛組織牽頭在武漢進行的調查經歷多次拖延，期間世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）罕見向中國表達不滿。

這支13人的世衛組織團隊1月14日乘飛機從新加坡抵達武漢。原本15人的團隊中，有兩名成員在過境新加坡時，核酸檢測呈陰性，而血清檢測新冠抗體呈陽性，因此未能登機。

這次訪問中國的團隊由多國科學家組成，他們包括來自美國、英國、俄羅斯、越南、卡塔爾等國的流行病學家和動物學家。

「在中國的疫情早期，這是一個負擔，尤其是對武漢人來說，因為大家都叫它武漢病毒，這是一種恥辱，」30歲的楊姓武漢市民對路透社說。「在我看來，如果能明確地溯源，就能洗刷中國或武漢的污名。」