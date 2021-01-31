美國國防部形容中國軍方「台獨就意味著戰爭」言論屬「不幸」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 柯比是美國國防部新任發言人。

美國國防部發言人約翰‧柯比（John Kirby）在新任總統拜登政府上台後，首次就中國大陸和台灣關係發表評論，形容北京當局早前指「『台獨』就意味著戰爭」的評論「不幸」。

柯比在周四（1月28日）的記者會上又指美方「看不見需要把台灣問題升級為衝突的原因」。

中國國防部發言人吳謙當天早些時候在國防部例行記者會上回答有關大陸軍機進入台灣「西南防空識別區」的問題時指出，中國大陸軍方的行動是針對當前形勢和「維護國家主權安全需要採取的必要行動」，也是對外部勢力和推動台灣獨立勢力挑釁的「嚴正回應」。

吳謙警告說：「玩火者必自焚，『台獨』就意味著戰爭。中國人民解放軍將採取一切必要措施，堅決挫敗任何形式的『台獨』分裂圖謀，堅定捍衛國家主權和領土完整。」

分析留意到，中國政府發言人過去不斷強調中國是熱愛和平的國家，但在台灣問題上，雖然中國國家主席習近平上台後多次強調首要推動兩岸和平統一，但北京明言「武統」這個選項仍在枱面上。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 拜登領導的美國新政府預計將對中國持續施加壓力（圖為拜登與習近平在2013年合影的資料照片）。

美國總統拜登上任未滿一周，解放軍據報陸續派出10多架軍機陸續進入台灣西南臨近空域的「防空識別區」，美國國務院在1月23日首次針對台海周邊區域安全議題發表聲明，敦促中國停止對台進行軍事外交恐嚇並與台灣相關人士進行有意義對話。

1月23日當天，美軍印太司令部表示，美軍「羅斯福」號航母戰鬥群在也在同日駛入南海執行例行任務，促進「航行自由」。「羅斯福」號航母戰鬥群指揮官亦表示，此舉將"讓盟邦和伙伴國安心"。

英國《金融時報》周五（1月29日）引述消息報道，中國軍機在演習期間以位於南中國海的「羅斯福」號航空母艦戰鬥群為模擬攻擊目標，模擬發射反艦導彈。

美國印太司令部發言人卡夫卡（Mike Kafka）回應事件時指，美方有密切監察中國海軍和空軍的活動，沒有發現威脅到美方艦隻和人員的舉動。

外界密切注視拜登上場後，會不會改變前任總統特朗普對中國的強硬態度。中國解放軍在他出任後派出10多架軍機陸續進入台灣西南臨近空域的「防空識別區」，被視為北京政府試探拜登的反應。

台灣總統蔡英文去年成功連任後接受BBC專訪，她當時表示台灣不需要宣告自己是一個獨立國家，她指台灣「已經是一個獨立的國家，我們叫自己中華民國（台灣）」。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 台灣總統蔡英文專訪：中國若入侵台灣代價將非常巨大

BBC記者白洛賓（Robin Brant）分析指，北京當局把台灣局勢與香港的情況一樣都視為「中國內政」，關乎自己的領土完整性。

他又認為「戰爭」比「軍事干預」要嚴重得多，軍事干預可以有很多種做法，但戰爭就是雙方陣營全面鬥爭的事情。