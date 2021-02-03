中美關係：拜登新團隊連番發言 美國的新戰略及北京的強勢回應

圖像來源，Reuters

美國總統拜登（Joe Biden）就職10多天，他的中國政策一直成為關注焦點，對華團隊正陸續組建並頻頻就有關政策發言，引起關注。

拜登總統上任後已經先後與英國首相約翰遜、德國總理默克爾、日本首相菅義偉，甚至俄羅斯總統普京陸續通話，但到目前為止，仍未與中國國家主席習近平通話。過去，拜登和中國領導人習近平被媒體視為有私人交情，但拜登執政後，新的中美關係卻是以各種外交宣稱及試探揭開序幕，因而引起討論。

美國智庫「蘭德公司」（Rand Corporation）資深防衛分析師葛羅斯曼（Derek Grossman）對BBC中文分析說，觀察美國駐聯合國大使琳達·托馬斯-格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）在參議院的發言表態，可以發現拜登政府的對中或對台政策都開始趨向一致。

澳大利亞國立大學亞太學院講師宋文笛則說，從美國即將走馬上任，被稱為白宮「亞洲沙皇」的前助理國務卿庫爾特·坎貝爾（Kurt Campbell），被任命為「總統副助理」兼「白宮國安會印太事務總協調」一職來看，可以看見拜登團隊將持續「印太戰略」，與中國競逐的態勢已經明朗，但拜登政府將以「鬥智不斗勇」的方式與前任政府區隔。

外界因此分析，除了氣候變遷被外界認為有明白的「共同利益」較有談判空間外，至今中美兩國在針對貿易戰以及對台事務上，尚未有任何共識的宣稱，具體政策何時推出尚未明朗。

拜登團隊的對華政策

美國對中國外交政策的宣示，從新任國務卿安東尼·布林肯（Anthony Blinken）在參議院聽證會的發言揭開序幕。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 布林肯稱，中國無疑是「對美國利益帶來最大挑戰的國家」（圖為美國新任國務卿安東尼·布林肯（Anthony Blinken）在1月19日參議院聽證會上發言）。

上周在接受包含對手共和黨的詢問時，布林肯回應稱，中國無疑是「對美國利益帶來最大挑戰的國家」。布林肯又說，他認同前國務卿邁克·蓬佩奧（Mike Pompeo）將中國對新疆維吾爾族的行為定義為「種族滅絶」（genocide），並批評中國在香港實施國安法，壓迫香港民主及媒體言論自由。

1月26日，美國參議院以78票贊成比22票反對的投票結果，確認布林肯就任美國國務卿。

新任美國國務卿布林肯周一（2月1日）接受美國MSNBC專訪時，被問到應否效法英國，向逃避政治打壓的香港人開啟大門。他說：「我相信我們要。」他形容中國的行動令人震驚，破壞了香港主權移交時的承諾。

被拜登提名、預期接任美國駐聯合國大使的琳達·湯馬斯-格林菲爾德，同樣在參議院接受有關中國議題時的詢答，與布林肯口徑一致。湯馬斯-格林菲爾德說，一旦參議院投票通過其任命，她會在聯合國抵制中國推動的「專制議程」。

湯馬斯-格林菲爾德又稱中國是「戰略對手」（strategic competitor)，並對參議員提及她在2019年喬治亞州的薩凡納州立大學（Savannah State University）孔子學院發表的演說一事表示後悔受邀。「我並非對中國的所作所為一無所知」，她說。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 托馬斯-格林菲爾德（左）是備受矚目的黑人女性官員之一。

國家安全顧問表態：內政即外交

拜登團隊對華政策發言的最新進展，是現任國家安全顧問傑克·蘇利文（Jake Sullivan）在上周五（1月29日）的公開表態。

由立場相異的美國六大智庫合辦的一場線上會議，邀請美前任國務卿康多莉扎·賴斯（Condoleezza Rice）主持，蘇利文以及甫卸任的前國安會顧問羅伯特·奧布萊恩（Robert O'Brien）破天荒同台發言，引起各界關注。

奧布萊恩率先發言表示，「當我們交棒的時候，我們（向拜登政府）託付了不少的挑戰，其中最重要的就是中國問題」。他又說，在對華問題上，「我認為我們兩黨已形成共識」。

蘇利文發言回應說：「美國必須要凖備好面對，以及要針對中國在新疆對維吾爾族人的暴行、對香港群眾的鎮壓、以及對台灣的威脅」。他也提到，中國議題是美國與歐洲盟友之間最重要的議題。​

但他強調，「內政即外交」，應對中國以及其他各種挑戰，美國首要任務先是團結美國，包含疫情及經濟，打造美國實力，才讓美國民主模式繼續影響全球。

美國重返亞洲

同一時間，美國政治新聞網站Politico報道也刊出報導，指出蘇利文重組國安會業務，訪問​了巴拉克·奧巴馬（Barack Obama，又譯「歐巴馬」）時期前國安會官員，指出國安會內部正在大幅減少美國中東業務，但相關亞太事務卻大幅增加。

美國國安會並同時新設立一個總管亞太事務的副顧問，由坎貝爾（Kurt Campbell）擔任，其下的中國事務主管由對中鷹派勞拉·羅森柏格（Laura Rosenberger）擔任。​

無論如何，從布林肯到蘇利文，美國的對華政策在拜登上任初期，目前看來口徑一致，甚至未有全面推翻特朗普過往對華政策的跡象。

面對美國高層的連續發言，中國方面強勢回應，並不令外界意外。外界評估，習近平上周在達沃斯論壇（Davos Forum）的發言是直接表明中國的立場，回應美國的意味濃厚。

北京反制： 習近平公開發言

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 受新冠疫情的影響，今年的達沃斯世界經濟論壇「達沃斯議程」對話會以視頻連線方式舉行。

1月27日，在鄧小平訪美42週年紀念日前夕，中國駐美大使崔天凱在一場「中美接觸42年：過去的成就，未來的調整」線上座談會發表演講稱，「過去幾年來，一些人試圖否定中美互利合作為兩國人民帶來福祉，有利於世界和平、穩定與繁榮的基本事實」。

崔天凱又抨擊一些人「打所謂『價值觀』的旗號，實際上聚焦的都是中國不可分割的領土，讓人不得不質疑其背後的真實意圖」。

除了多位外交高層的連番回應之外，中國具體在南海開啟軍事訓練，引發討論。

1月23日，美國航母「羅斯福」號航空母艦打擊群進入南海；1月26日，北京宣佈，從1月27日起至1月30日，進行軍事演習，禁止船隻進入東京灣（又稱北部灣）到中國西南部雷州半島西部之間的海域。

中國央視（CCTV）國防軍事頻道也罕見地將中國主要的「東風-31AG」型洲際彈道導彈再次亮相於媒體。台灣軍事專家吳明傑說，該導彈射程可達1萬2千公里，最遠可達美國本土，此時七枚導彈並排出現在於官媒，對美較勁意味濃厚。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 分析說，改裝的轟6-N可以攜帶空中發射的反艦彈道導彈，即被稱為「航母殺手」的東風-21D彈道導彈。

在北京宣佈軍事演習的當晚，習近平又在2021年世界經濟論壇「達沃斯議程」視訊對話會上呼籲「擺脫意識形態偏見」，避免「新冷戰」或「小圈子」。習近平抨擊說，「動不動就搞制裁」以及「脫鉤」，是無助於世界和平。他說：「世界上沒有兩片完全相同的樹葉，也沒有完全相同的歷史文化和社會制度。」

各界分析普遍認為，習近平雖然沒有點名美國，但四千字的演說向拜登新政府喊話的意味濃厚。中國外交學院教授李海東曾向中國官媒小報《環球時報》強調，中國舉動是在告知美國，「未來中美關係將更加平等，這既意味著互惠，也意味著可以有對等制裁」。

楊潔篪表示，「過去幾年來，由於美國特朗普政府實行極端錯誤的反華政策，中美關係遭遇兩國建交以來前所未有的嚴重困難。美方一些人固守冷戰思維，把中國視作威脅，採取了一系列干涉中國內政、損害中方利益的錯誤言行」，嚴重破壞中美關係及嚴重損害兩國人民根本利益。

楊潔篪呼籲美國新一屆政府「管控分歧」，「妥善處理矛盾分歧」，推動中美關係沿著不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的軌道向前發展。

台灣問題持續成關鍵

不可否認，各方分析也同時注意到台灣問題在中美外交上的重要性。蘇利文在美國六大智庫合辦的線上座談會上便提到，中國需為其在新疆和香港的作為，以及對台灣的威脅恫嚇「付出代價」。台灣外交部之後在1月30日發表聲明，感謝拜登政府在上任之初，就不斷透過相關政策官員的公開發言，展現對台灣的強勁支持。

美中時間2月1日晚間，布林肯在接受美國全國廣播公司（NBC）專訪時被問即，若中國對台灣採取行動，美國是否會回應甚至和中國發生軍事衝突問題時，布林肯回答稱無論合作或競爭，美國都不會是從弱勢的位置與中國斡旋。他表示，美國會確保軍事布局，「所有選項都在美國的控制範圍內」。

同樣的，中國駐美大使崔天凱也對台灣問題對外發出警訊。他在上述提到的1月27日同場演說中稱，就台灣問題「他要發出警報」。他批評說，中美聯合三公報已經為美中兩國處理台灣問題提供了框架，但現在美國在提三個聯合公報時，也提「台灣關係法」，然後又加上「六項保證」，「這是非常危險的」，「美國這麼做，勢必沖淡三個聯合公報精神，甚至令之成為空話」。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 台灣總統蔡英文專訪：中國若入侵台灣代價將非常巨大

聯合國敦促中國和美國「重啟」關係

面對美中雙方在拜登上台後持續地彼此喊話，聯合國秘書長安東尼奧・古特雷斯（Antonio Guterres）1月28日在訪問巴基斯坦接受媒體專訪時，敦促美中「重啟」關係，並在抗擊氣候變遷等等「有共同利益」的問題上合作。

古特雷斯說，「很明顯，在人權方面有兩種完全不同的觀點，而且很顯然，在人權方面，沒有達成一致或者共同願景的空間」，「有一個領域，我認為雙方的利益越來越趨於一致，我的呼籲是希望雙方與整個國際社會一起在這個領域努力，這個領域就是氣候行動」。

特朗普政府2017年6月宣佈美國退出巴黎氣候協定。而拜登總統在2021年1月20日就職後的數小時內就宣佈美國重新加入《巴黎氣候協定》。路透社說，這是拜登上任首日一系列行政命令的核心內容之一，旨在恢復美國在應對全球變暖方面的領導地位。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 拜登領導的美國新政府預計將對中國持續施加壓力（圖為拜登與習近平在2013年合影的資料照片）。

中國問題專家，美前總統克林頓政府的國家安全特別顧問何漢理（Harry Harding）則向美國之音說明，目前中美都將自己視為受害的一方，很難跨出正面發展的第一步;他呼籲雙方應該從恢復高層對話開始，首要是重啟已關閉的成都或休斯頓領事館。

澳大利亞國立大學亞太學院講師宋文笛對BBC中文表示，從坎貝爾近期在《外交事務》雜誌上發表的文章亦顯示在亞太區域秩序建構上，與其全面對華圍堵，美國將更靈活地就個別議題按件處理，以「多邊」或「小多邊主義」並進的方式團結一切可能的盟友力量。