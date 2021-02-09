2021春節：新冠隔離與檢測下的艱難回家路

距離2022年農曆新年僅剩幾日，家住香港、兩年沒有回內地老家的小影終於得以與家人團圓。對於他來說，今年的回家路異常艱辛。

當他回到自己家中得以自由行動時，他用年假請來的春節假期只剩不到一半，在歷經多日隔離、數次檢測，還有一次次申報個人信息後，他已心力交瘁。

「這樣的回家路，我不會想經歷第二次，」小影表示。

對於許多像小影一樣在他鄉或異國居住的中國人來說，新冠疫情這個春節是否回家的決定格外艱難，回家的路也格外漫長。

小影和另外兩名同樣由香港回老家過年的人士向BBC中文分享了路上的經歷，我們用圖像為你呈現出他們的返鄉之旅。

出發

小影選擇從珠海口岸進入內地，因此需要一張香港到珠海的巴士票。而這趟巴士票十分搶手。幸運的是，幾日後他在網站上刷到一張別人退回的1月初的車票，他的回家路由此開始。

同樣希望從珠海入境的林梓榆便沒有那麼幸運。她選擇在1月中旬啟程回家，但一直沒有搶到去珠海的車票，於是選擇與香港直通的深圳灣口岸入境。

考慮到隔離酒店可能不允許旅客訂外賣和簽收快遞，她帶上了所有能想到的東西，其中包括一套舊牀品、消毒用品、多種零食，甚至還有瑜伽墊、香熏機和一個小電暖器。

離境

在香港離境大廳，小影在出示陰性檢測結果後，按照工作人員要求填寫了一份表格，其中要求登記國籍、職業、證件號碼、手機號、居住地、目的地等信息，並掃描健康申報碼，而住址信息則要具體到街道和門牌號。

所有人都要經歷多次體溫檢測，上了車，還有身著防護服的護理人員拿著機動噴壺，對著車上的行李「一通狂掃」。

同樣，從香港回老家的還有呂小姐。她的目的地為北京，只能選擇在香港國際機場乘坐飛機。在三個多小時的飛行期間，儘管飛機上提供簡餐與飲用水，但據她觀察，沒有任何乘客打開食用。

入境檢測

據呂小姐回憶，在北京做鼻咽拭子時，棉簽深入的位置比香港社區檢測時要深一些，痛感更加明顯。

她在入住酒店時還遭遇了一個晴天霹靂。進到房間後，她發現桌子上有一份「集中觀察個人告知書」，裏面寫明酒店集中觀察時間為21天。

酒店隔離生活

小影所在的酒店收費在每晚200至500元不等，只能通過酒店組織建立的微信群點外賣解決一日三餐，呂小姐的酒店不可以點外賣，隔離期間收費6000元。而林梓榆所在的酒店每晚收費300元，酒店提供餐食，每天三餐收費100元，但住客可以選擇從附近14家得到認證的餐廳點外賣。

網絡好的時候，她可以流暢完整地看完一集電視劇，信號較差的時候，她跟著網絡視頻做運動的話可能會運動到一半停下來等視頻緩衝。「一個小時的運動有時候要緩衝個五六次，」她表示。

在酒店隔離的第14天，呂小姐還經歷了北京特有的「肛拭子檢測」。一位男性工作人員把一支長長的棉簽遞給了她，讓她自己去洗手間收集樣本。讓呂小姐感到慶幸的是，這項採集是自己完成，但她不確定自己的操作是否凖確有效。

居家隔離

隔離第14天一早，酒店一個個房間分發解除隔離通知書和核酸檢測報告。收到後便可以離開。

「呼吸到自由的空氣，感到有點興奮。但我知道，這一切還沒有結束，」他回憶道。得留下目的地、電話號碼等信息，並收集離開時將乘坐的交通工具信息。乘坐私家車要提供私家車號碼，乘坐火車要提供列車的班次。

在回家路上他便接到了目的地派出所的電話，詢問何時到達，他們將上門核實信息。到家兩天後，才有社區工作人員上門，要求他7天不准出門，並接受社區工作人員上門或電話隨訪，第8天再次接受核酸檢測。

團圓

呂小姐和林梓瑜的春節活動只是跟親戚一起吃團年飯，但聚會的人數還要根據當地政府最新政策決定。

小影還會跟家人一起貼春聯、包餃子，但經過這麼多天的層層關卡後，這個年味已經淡了許多。「對於我個人，這次經歷讓我再次思考，歸來大陸除了能見到家人、朋友，還有其他意義嗎？」他說道。