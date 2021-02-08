德國接觸買晶片與台灣「芯片換疫苗」：德方避談背後的中國因素

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新冠疫情肆虐導致全球車用晶片（又稱芯片）缺貨，半導體也因此再次成為全球經濟焦點。除了日本及美國外，德國經濟及能源部長彼得·阿特麥爾（Peter Altmaier）在上月底突然傳出去函台灣經濟部，希望能獲得台積電（TSMC）生產的晶片支援該國汽車產業，優先供貨。

消息經雙方證實之後，引起台灣輿論熱議。

德國與中國平常往來緊密，因此與台灣一向保持距離。而此事曝光之後，在1月25日德國聯邦政府的記者會上，該國外交部代表接受媒體詢問是否有新的台灣外交立場時，發言人「兩次強調」柏林對台北的立場至今沒有改變，引起台灣輿論反彈。

歐洲重點中國研究智庫、德國墨卡托研究中心（MERICS）分析員李愛玲（Helena Legarda）對BBC中文分析稱，默克爾（Angela Merkel，台灣譯梅克爾）政府一貫的策略是在美中之間保持平衡，避免激怒中國，以維繫德中緊密的經貿往來。「即便是歷經2019年的香港示威，國際社會對北京有所抨擊，德國也不為所動」，她說。

台「芯片換疫苗」？

根據路透社報導，上周五（2月5日），在德國方面因汽車行業缺貨而提出購買台灣台積電晶片後，台灣經濟部順勢向德國請求協助取得新冠疫苗，但德方態度低調而且避而不談。

根據報導，在德國經濟部和外交部發言人的定期記者會中，有記者詢問德國是否有某種以疫苗換取晶片的念頭，德方都避而不答。

路透社認為，台德雙方"晶片換疫苗"的協議恐會激怒中國，尤其中國仍是德國最大的貿易伙伴和巨大的汽車出口市場。

據了解，台灣希望拿到德國生技公司BioNTech與美國藥廠輝瑞（Pfizer）合作研發的疫苗。BioNTech與中國復星醫藥集團已有協議，將透過復星在中國行銷1億劑疫苗。BioNTech也拒絶向路透社評論此事。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 台積電成為全球市值最高的半導體製造商

德國去函台灣

台灣大廠台積電目前是全球高科技晶片生產的領頭羊，由於管控疫情得宜，一年多來，台灣的晶片生產進度並沒有受影響，反而生產加速。

《彭博社》早前檢視阿特麥爾致函台灣經濟部長及行政院副院長的信件內容，信中提到半導體對汽車產業至關重要，而當前汽車半導體晶片短缺，危及德國汽車產業複甦，也同樣影響全球經濟。

阿特麥爾在信中說：「德國經濟不好，全球經濟不會好」。他又呼籲台灣政府向台灣廠商——也是全球半導體龍頭的「台積電」公司明確傳遞此信息。

事實上，汽車產業一直是德國經濟命脈，根據德國汽車產業聯合會的統計，德國每七個工作崗位中，便有一個與汽車產業相關。

無論如何，此事也讓全球車用晶片短缺嚴重的問題浮上台面。

目前美國福特（Ford）、日本豐田（Toyota）及德國大眾（Volkswagen，台灣譯「福斯」）等大車廠已經減產，故分別透過外交管道，希望台灣蔡英文政府協調台積電等相關重點晶圓代工廠幫助提供出口汽車晶片，搶救汽車產業。

台積電公司則對外回應稱，紓解車用晶片供應，是該公司當務之急。但因為汽車產業的供應鏈既長又複雜，台積電稱會持續與合作客戶確認需求，加速生產所需產品。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 默克爾擔任德國總理15年，2021年初她宣佈九個月內德國將舉行大選，她個人不會參與將離開總理一職。

德中關係不變？

默克爾擔任德國總理15年，今年初她宣佈九個月內德國將舉行大選，她個人不會參與，將離任理一職。

德國墨卡托研究中心（MERICS）分析員李愛玲說，接任默克爾中間偏右「基督教民主黨」（CDU）黨魁的拉舍特（Armin Laschet），若在九月拿下總理職務，估計將繼續延續默克爾的對華友好政策：「拉雪特過去也表達過對北京的支持。」

《德國之聲》報道說，拉舍特持中間立場，主張保持冷靜，避免極端，政見接近默克爾。他一貫把保護德國出口產業當作頭等大事，也有人認為他的對華政策偏軟。

拉舍特2020年接受美國政治新聞網站Politico採訪時表示，歐洲與中國經貿關係深厚，中國是世界強國，它的發展符合歐洲商業利益。他認為德國和歐盟應該以現實、自信的態度與中國打交道。

但是，李愛玲也認為，仍需要觀察德國其他黨派，譬如德國綠黨在九月選舉的表現，是否有組成聯合內閣的力量，在新內閣是否會提出新的對華政策。

台灣反應激烈

德國外交部在有關消息曝光後隔日在記者會上兩次強調默克爾政府的對台立場不變，在台灣也引起輿論及媒體激烈討論。

台灣許多媒體評論，一向在科技及製造產業高傲的德國，此刻向台灣發出合作邀請，令人意外。

一位台積電前主管對台灣媒體《今周刊》稱，1993年時，曾與台積電團隊遠赴德國西門子（Siemens）商談技轉技術，但開會不到30分鐘就被拒絶並結束會議，現在情勢卻似乎倒反過來。

因此，德方態度也引起台灣輿論反彈。有些台灣民眾到德國在台辦公室的臉書網頁發言批評，批評德方想要兩全其美，並對北京在人權以及香港問題上不夠強硬。

李愛玲則向BBC分析稱，此次德國去函台灣經濟部，應該是因為經濟因素，而非政治動作。尤其台積電目前幾乎掌控了晶片市場，但德國不會就德中雙邊關係去冒任何風險。就柏林來說，考量後疫情時代如何複甦汽車產業，亦會尋找新的晶片生產商，避免從單一廠商中進口，分散風險。

她因此判斷德國「專注經貿」的中國政策及與台灣的關係，估計在默克爾今年離開總理一職前，不會有所轉變。