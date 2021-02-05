「快手」香港上市 股價飄升 背後的經濟社會因素

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今日（2月5日），中國短視頻應用程序「快手」科技在香港上市,股價立即飆升了190％以上。

該公司上市後不久，股價就以超過300港元（38.07美元）的價格出售，幾乎是原本115港元定價的三倍。

快手發行股票是2021年股市最受期待的首次公開募股之一，已籌集了54億美元。它在中國是抖音（TikTok）的競爭者。此外，隨著北京加強對相關科技的審查，快手的上市也是對投資者對中國科技公司信賴度的關鍵考驗。

快手是什麼？

2012年快手成立時，最初是用於製作GIF動畫的APP。

現在，它是中國短影音播放平台，可與字節跳動, 抖音等軟件競爭，但也開始在直播中很流行。

在香港證券交易所提交的文件中，快手稱其目標是成為「世界上最受客戶關注的公司。」

快手又聲稱擁有3.05億的每日活躍用戶，用戶平均每日在花費了86分鐘或更長時間在快手上。

內容創造者約佔快手每月7.69億活躍用戶中的26％。這個APP在中國的二三線城市和農村地區特別廣受歡迎。在中國農村地區，快手通常被用於群組聊天，消息傳遞以及視頻。

Techbuzz的中國技術分析師馬芮（Rui Ma音譯）說：「有些人像使用微信一樣使用快手。甚至認為快手比起抖音功能更多。」

除了廣受歡迎之外，根據資料，該公司的收入從2017年的13億美元，在2020年9月底前，增長到62億美元。但是，該公司仍然沒有盈利，快手的報告稱在這期間仍虧損了11億美元。

圖像來源，CNS 圖像加註文字， 處於疫情中的中國直播行業的招聘需求大幅增長。

如何盈利

目前，快手的大部分收入來自實時電子商務（livestreaming e-commerce），經常有名人加入推銷商品以吸引買家。

它還通過虛擬禮物賺錢。並且，越來越多地轉向在線營銷服務，後者在2020年前三個季度佔快手業務33％。

忠實的用戶

儘管該公司尚未盈利，但馬芮表示，快手的主要優勢在於其通過影片內容獲利的能力。

事實上，許多類似的APP都擁有龐大用戶群，但只有少數想出了該如何從中獲利。

馬芮說：「快手是抓住這些獲利機會的最佳公司之一。儘管競爭激烈，但他們仍然非常擅長執行。我認為我對該公司持謹慎樂觀的態度。」

她又表示，快手在主要城市之外的客戶群也可能會佔優勢，因為他們已經使用快手很多年了，對快手的忠誠度高。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國智能手機用戶已經超過12億。

分析

瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）

BBC亞洲商務記者

如果抖音象徵了住在城市中的千禧一代表現的影音軟件，那麼快手則是中國人人手上都有的短影音APP - 無論你來自何方。

瀏覽快手內容，你會發現有來自鄉村或二三線城市的農民和商人，實時瞥見他們的日常生活。

該應用程序的年輕創始人說，這是它與其他社交媒體平台之間的主要區別。

他們認為快手是反映了更真實的當代中國：貧與富，農民與城市居民，有錢與沒錢的人，在這裏頭，不平等的感受日益加劇。

吸引快手投資者的主要因素便是它能夠打入這些農村市場。

快手現在是通過允許直播公司在線銷售其產品賺錢，並允許用戶為其他用戶購買虛擬禮物。但是，將這些用戶轉成真正的利潤將是一個挑戰。

儘管收入猛增，快手仍在努力轉虧為盈。

該公司在提交給香港證券交易所的文件中提到了一個主要風險：「事實是，我們在過往有淨虧損的紀錄，並且將來也有無法實現或維持盈利。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 艾哈邁德（Shazeda Ahmed）：硅谷科技巨頭開始意識到烏鎮大會的重要性。

投資者還應注意中國不斷變化的監管環境。像螞蟻集團這樣的大型科技公司，正因為變成壟斷中國互聯網用戶錢包的大公司被嚴格檢視。現在，直播服務和虛擬禮物也已引起了中國監管機構的關注，快手不大可能置身事外。