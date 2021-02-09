黎智英香港國安法案：終審法院拒絶保釋申請

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 黎智英自去年12月3日起被收押，於聖誕節期間短暫獲准保釋外出。

香港終審法院就壹傳媒集團創辦人黎智英於《香港國安法》下被收押一事作出終極裁決，裁定政府上訴得直，黎智英不可以保釋，需要繼續還押。

這是終院首次審理《香港國安法》相關案件。黎智英去年12月先後被起訴詐騙罪和「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，全案由香港警察國家安全處偵辦檢控。裁判法院國安案件專責裁判官拒絶讓被告人保釋之後，其代表律師一直上訴至終審法院。

黎智英保釋問題，香港終審法院怎麼說？

《香港國安法》第42條第二款規定：「對犯罪嫌疑人、被告人，除非法官有充足理由相信其不會繼續實施危害國家安全行為的，不得准予保釋。」

終院由首席法官張舉能、常任法官李義（Justice Roberto Ribeiro）和霍兆剛，加上非常任法官陳兆愷和司徒敬（Justice Frank Stock）組成合議庭審理，全屬香港本地法官身份。《香港國安法》規定國安案件必須由行政長官根據該法在各級法院指定的法官負責審理，換言之這五位法官均為國安法指定法官。

此前，代表檢察方的律政司高級助理刑事檢控專員周天行在庭上稱，法庭必須考慮訂立《香港國安法》的主要目的，以及法庭在此法之下有效保障國家安全的憲政責任。《香港國安法》並未取代無罪假定，也符合人權法。此外，沒有任何保釋條件可消除被告人再次犯案的風險。

代表黎智英一方的黃繼明資深大律師與黃佩琪資深大律師反駁稱，保釋條件已非常嚴苛，不明白為何仍不准保釋。

高院原訟庭此前以1000萬港元保釋金（129萬美元）批准黎智英保釋候審，保釋條件還有不可離開香港、不得接觸外國官員、不得在任何媒體發表文章、除了到警署報到或出席法庭聆訊外需要留在家中。

按照西九龍裁判法院頒令，黎智英詐騙與「勾結外國勢力危害國家安全」案將於4月16日再次提堂。

圖像來源，Apple Daily 圖像加註文字， 警方去年8月份大規模搜查壹傳媒與《蘋果日報》報社。

黎智英案會「送中」審理嗎？

自黎智英去年8月被捕以來，中國大陸社交平台一直有討論，倡議引用《香港國安法》相關條款，將黎智英移交大陸審判。2月1日黎智英到終審法院出庭時，一些親北京組織在法院外示威，向親北京媒體表達同樣說法。

按照《香港國安法》第55條規定，在三種情況下，香港特區政府或中國中央政府駐香港維護國家安全公署可向北京申請，由國安公署行使管轄權，接管案件：

案件涉及外國或者境外勢力介入的複雜情況，香港特別行政區管轄確有困難的；

出現香港特別行政區政府無法有效執行本法的嚴重情況的；

出現國家安全面臨重大現實威脅的情況的。