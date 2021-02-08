成蕾被指控洩露國家秘密 中國正式逮捕華裔澳大利亞記者

圖像來源，Reuters

澳大利亞華裔記者成蕾，在被中國當局拘押數月之後，以向海外提供中國國家機密的罪名被正式逮捕。

成蕾在被拘押之前，曾是中國環球電視網CGTN的節目主持人。

中國外交部發言人汪文斌周一（2月8日）表示，中國司法機關經過依法審查，認為成蕾涉嫌為境外非法提供國家秘密罪，在2月5日正式逮捕。

汪文斌稱，中國司法機關將充分保障成蕾的各項權利，但他沒有透露她向哪個國家提供了中國國家機密。

成蕾據報是在2020年8月被中國當局扣押。澳大利亞已經多次向北京表示關切。

澳大利亞外長瑪麗絲·佩恩（Marise Payne）表示：「我們希望公平程序、人道待遇和基本司法標凖能夠達到國際規範的要求。在這一極為困難的時期，我們對程女士及家人表示慰問。」

汪文斌表示，希望澳大利亞方面切實尊重中國司法主權，停止以任何方式干預中方依法辦案。

成蕾案回顧

成蕾過去幾年一直在北京工作，包括她兩個年幼孩子在內的家人住在澳大利亞。

2020年8月，成蕾突然不再主持節目，家人和朋友與她失去聯絡。她所工作的CGTN也將成蕾的簡介和主持的節目內容從網上刪除。

8月底，中國宣佈她因涉嫌國家安全問題，被「監視居住」。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 澳大利亞籍華裔主播成蕾被拘留，中澳關係雪上加霜

她的家人表示對她被拘押的原因毫不知情。

成蕾的家人向澳大利亞廣播公司表示：「她應該不會故意做任何有損國家安全的事情。我們不知道她是不是被捲入了什麼事情，而她自己完全沒有意識到。」

據成蕾的家人透露，她被關押在囚室裏，被審訊了多次，健康狀況越來越糟糕。

澳大利亞政府表示，根據與中國達成的雙邊領事協議，澳大利亞的代表每個月探視一次成蕾。

成蕾案的背景

中國與澳大利亞雙邊關係最近幾年日益惡化，導致外交和貿易糾紛不斷。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國三大媒體駐華記者被驅逐，澳大利亞駐華記者離境，近期中國還對英國廣播公司BBC涉及疫情的「假新聞」提出交涉。

觀察人士認為，這使得澳大利亞當局在與中國就公民被抓問題的協商更加困難。

中國近期逮捕和驅逐了不少記者。就在成蕾去年被拘押之前，澳大利亞媒體最後兩名駐華記者根據政府建議離開了中國。

澳大利亞廣播公司記者畢爾·伯圖斯（Bill Birtles）說，在他離開中國之前，中國警察曾經上門，到他的住處詢問成蕾的情況，另外還問了很多其他方面的問題。

2020年12月，中國還拘押了美國彭博新聞社的中國籍記者範若伊（Haze Fan），指稱也是危害了國家安全。據澳大利亞媒體報道，範若伊與成蕾是好友。

範若伊被拘捕後，彭博社表示對範若伊的安危「極為關切」希望更多了解案件的情況。該社還與其他國際媒體一起呼籲盡快釋放範若伊。

中國駐歐盟使團微信公號2020年12月13日，針對歐盟方面提出的關切曾表示，範若伊「涉嫌從事危害中國國家安全的犯罪活動，近期被北京市國家安全局依法採取強制措施。」

除了成蕾，中國還逮捕了另一名澳大利亞華裔公民楊恆均，指控他犯有間諜罪。他至今已經被捕了兩年。