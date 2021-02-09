Clubhouse被中國屏蔽前 參與者討論的那些熱門話題

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美國語音社交媒體平台Clubhouse最近曾短暫「空降」中文互聯網。成百上千的中國大陸用戶也得以紛紛上線參與毫無限制的討論，其中包括涉及兩岸、新疆和香港的政治敏感話題。

「這是我第一回真正上了中文互聯網，」一位自稱來自中國大陸的年輕女性這樣說。在微博上，一些加入兩岸話題討論的參與者說，兩岸青年如今能在同一平台上這麼理性平和地交流，這本身就已經創造了歷史。

一些觀察者甚至說，這是中文世界的「啟蒙沙龍」。當中國大陸用戶周一（8日）開始陸續報告已經無法登陸時，許多人感到失望，但並不驚訝。

英國路透社記者還特地在記者會期間向中國外交部發言人問及此事：美國一款語音聊天軟件好像在中國大陸不能使用了。你是否掌握相關情況？

中國外交部發言人汪文斌回答說：「我不了解你提到的具體情況。 作為原則，我想強調的是，中國互聯網是開放的，同時中國政府依法依規管理互聯網。中方捍衛國家主權安全發展利益、反對外部勢力干擾的決心堅定不移」。

在過去短短幾日，BBC記者曾分別進入Clubhouse兩間網絡群體討論室，聽取了來自世界各地講者的討論分享。

「兩岸青年大亂聊」：所有人問所有人

當數千名來自中國大陸與台灣的用戶進入這個聊天群時，許多資深的兩岸問題觀察者很快就意識到了其與眾不同之處。

在群裏，兩岸青年可以談論任何話題，從華人世界的民主優劣，到兩岸「統一」問題，到方言政治，再到互相講述首次訪問各自城市時的感受。

群裏的規則也很清楚。首先，聽者不能隨意打斷講者；其次，講者以大陸人和台灣人的順序依次展開，最好是男女生輪流講；再次，無論你是否同意別人的觀點，講者必須禮貌、尊重並有時間觀念。

對許多兩岸問題觀察家來說，他們討論的內容並不稀奇，但這些分割台灣和大陸多年的對話如今在同一個數字平台上，在同一時間發生，實則難得。因為許多類似言論通常會被中國的「防火牆」過濾掉。

另外，在兩岸近年來同時加緊宣傳攻勢之際，熟用數字平台的年輕人能夠如此理性、不帶偏見、誠實地交流，引發了社交媒體熱議。

中國將台灣視為自己領土的一部分，並且誓言要「統一」台灣。自2016年蔡英文上台以來，北京與台北的關係一直處於緊繃狀態。觀察人士也將台灣問題稱為中美衝突可能的導火索。就在這一對話發生前24小時，美國拜登總統首次派軍艦駛越位於中國大陸和台灣之間的海道，引發中國抗議。

《兩岸青年大亂聊》群在亞洲時間周五傍晚開聊，第一場進行到周六清晨，聽眾數從最早的幾十人，到至少五千人「爆棚」。短暫休息後，對話持續了整個周末。

「我是在大陸出生長大的，我從未出過國，」一位自稱為大陸人的男子周五在群裏這樣說，「我們大陸人將中國稱為中華人民共和國，台灣將你們的土地稱為中華民國。但我們為何要對中國屬於誰爭個不相上下呢？我們應當和平相處。」

「能在此聽到這些對話我感到很高興，」一名來自台灣的女生這樣說。「老實講，兩岸雙方都有宣傳攻勢，但我們為何不試圖去更進一步理解對方，需要時為各自加油打氣呢？」

不過，周末的對話並非都涉及政治。兩岸的講者不時與對方分享走訪彼此城市的記憶。「那是一個下著大雪的冬天，我終於看到了北京的後海，」一名台灣參與者欣喜地回憶道。另一位大陸人說，他最喜歡的大陸獨立樂隊的歌曲是左安西西的《關於台北》。

增進兩岸青年彼此交流正是這一群組創辦人之一、28歲的台灣人曹雅涵想要達到的目的。身在宜蘭的她對BBC記者說，她對那麼多人參與討論感到十分驚訝，但同時又很高興看到人們無所顧忌的分享，以及耐心的聆聽。

「雖然兩岸官方分歧明顯，但兩岸年輕人的想法並不總是跟官方一致…無論他們是大陸人還是台灣人，我對他們的清晰的表達，並且盡可能克制與開放的交流感到印象深刻。」

周五在開群後不久，曹雅涵交棒給了住在深圳的大陸人GG。她是一名金融工作者。在成為該群主持人前，她從大陸人的角度表達了對去年香港發生的抗議的看法。

「我對這些對話感到十分感動，」她對BBC說。「因為工作關係，我經常穿梭於中港台三地，我也知道能在數字平台上進行這樣的對話實則不易。

「我希望這些對話能至少幫助彼此增進一些了解。畢竟我們都有相同的夢想和願景。」

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新疆有個集中營？維族與漢族的罕見討論

對於身在中國大陸的使用者來說，Clubhouse為他們提供了一個罕見的機會討論政治敏感議題，例如飽受爭議的新疆政策。

在上周六（6日），一個名為「新疆有個集中營？」的房間內進行了長達12小時的討論，參與者多為維族與漢族人，房間人數一度達到5000人的上限。

中國被指控在新疆建造集中營，關押了百萬維族人與其他穆斯林少數民族。中國政府否認這一指稱，並指所謂集中營是「技能培訓中心」，教育目的是對抗「恐怖主義與宗教極端主義」。

Clubhouse新疆房間的創辦人Francis（化名）對BBC表示，他在創立房間時決定以問題作為房間名稱，並非為了質疑再教育營是否真實存在，而是希望吸引對新疆問題有不同觀點的聽眾。

「很多漢族聽眾之前對是不是真的有再教育營抱有懷疑，但聽完維族朋友分享他們與家人的遭遇之後很受觸動，終於明白事件影響之大，這可能是這間房間起的最大的作用。」本身是漢族人的Francis表示。他是一名33歲的電影從業者，住在洛杉磯。

跟台灣人與大陸人交替發言的「兩岸青年大亂聊」房間不同，這個房間的主持人明確表示把發言機會優先給維族人。在中國大陸，人們通常難以聽到維族人講述自己或家人在再教育營的經歷。

房間的氣氛不時有點感傷。一名漢族男子發言稱，他本來對新疆是否有再教育營將信將疑，那天一邊開車一邊聽房間裏維族人的分享，他被故事深深觸動，不得不把車停在路邊，大哭了一場。

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不過，房間裏也不乏質疑的聲浪。一名漢族女子為中國的新疆政策辯護，她稱美國和歐洲也採取了強硬的反恐舉措，多個歐洲國家要求外來移民必須學習官方語言。房間裏其他人隨即打斷了她，並澄清在新疆土生土長的維族人並非外來移民。

有人用「漢譯」（Hansplaining）來形容與這名女子所做的類似行為，指的是漢人居高臨下地向受害的維族和其他穆斯林少數民族解釋中國新疆政策。

「這些人似乎完全不在乎維族人的個人遭遇，往往從大國敘事的角度來解釋新疆問題，」今年27歲、生活在英國的漢族女孩Alex（化名）對BBC說。她在房間裏旁聽了數小時，還一度在數千聽眾前發言，呼籲其他漢族人多去了解新疆的情況，不要把矛頭指向受害者。

有分析人士指出，Clubhouse上的中文用戶只能代表部分階層的中國公眾。由於這個僅限邀請的app目前只能在相對售價較昂貴的蘋果公司iPhone和iPad上使用，因此被認為很大一部分扥中文用戶應該屬於教育程度較高、生活較為寬裕的城市人群。

「反中輿論陣地」

圖像來源，Weibo

也有批評人士直接指出，Clubhouse的上述設定將加劇社交媒體的同溫層效應，也就是所謂物以類聚、人以群分效應。

在中國互聯網上頗受歡迎的博主任意以「兔主席」的筆名寫作，他在微博上表示，大部分的內地人最終不會登上或用上Clubhouse。他說，隨著這一平台上「海外高華」爆發式增加，「內容和傾向會越來越一邊倒」，Clubhouse可能將成為又一個「反中輿論陣地」。

隨著中國政府封禁Clubhouse，中國大陸的民眾這個可以參與跨境政治對話的途徑也隨即消失了。

Clubhouse平台上曇花一現的中國大論戰留下什麼意義呢？Francis和Alex都說，上述交流讓他們深受鼓舞，重燃希望。

「如果有人因為這些討論而想法發生轉變，他們會進而影響周圍的朋友，他們的朋友也會去和他們身邊的人說，」Francis說，「這給大家壯了膽，我們並不孤單。」

儘管中文輿論圈長期撕裂，Alex形容，Clubhouse上短短幾天的自由交流，彷彿是一束光透過一道縫隙照入黑暗。

「你看到人們的溝通慾望並沒有被磨滅，」她說，「這個平台被封，討論還會在下個平台再起。」

Clubhouse平台簡介

Clubhouse是一個語音社交平台，用戶可設公開或私密房間即時聊天，不留任何文字記錄。