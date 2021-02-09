香港中小學課程計劃引入「國家安全」內容 再掀「洗腦」爭議

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香港當局早前宣佈一系列針對當地學校課程的改革建議，除了在不同科目加入有關「國家安全」的元素，也會大幅改變在香港示威浪潮後備受爭議的通識科內容，增添加強學生對中國國民身份認同的內容，同時更改「通識科」的課程稱謂。

香港特首林鄭月娥周二（2月9日）再次指出，通識科自實施以來都出現了很多問題，因此需要作出改革。她又認為改革計劃在立法會、教育人士之間都獲得接受。

除了通識科改革，香港教育局早前也向當地學校發出指引，要求學校需要採取更嚴格的手段防止學生在校園內組織政治活動，而教師在講課時加入個人意見屬於不當行為。局方又宣佈將會把關於「國家安全」的議題，加入各個科目當中，但不會獨立成為一個科目。

改革後課程內容有關「國家安全」的部分，包括不少關於去年實施的香港《國安法》內容，例如要求小學生認識當中四項罪行的名稱，包括分裂國家罪、恐怖襲擊罪等，中學生就需要認識「國家安全」的不同領域，包括政治安全、國土安全、軍事安全等。

但這些改革建議在香港引起不少執行上和內容上的批評，其中這些改革內容要求小學生認識香港《國安法》中列舉的罪行，香港一些教育界人士指出這部法例中涉及許多艱深的槪念，難以向小學生充分解釋當中的內容。

圖像來源，BBC CHINESE 圖像加註文字， 許多香港學生參加2019年的示威浪潮，發起拉人鏈、罷課等活動。

「國家安全沒有爭辯或妥協空間」

教育局發出的改革建議文件強調「國家安全」事關重大，因此教師向學生講解時不可以把它看待成一般爭議議題處理，應向學生強調這「沒有爭辯或妥協的空間」。

文件除了關於「國家安全」的內容，還強調說改革後的課程包括認識中國國旗、國徽和國歌，以及萬里長城等其他代表中國的事物。中學生也要學習中國的「一帶一路」倡議、改革開放等。教育局的文件指出，所有這些新添加的元素會被融入在不同科目裏邊，不會單獨成為一科。

文件舉例說，在地理科，會列明學生要從南海的例子認識中國領土及領海的範圍，以及當中的海洋資源，「從而了解保障國土安全的重要性，以及掌握保障國土安全的方法」。 在生物科會要求學生從中國政府網站等「可靠的網站」搜集有關預防傳染病的資料，令學生明白中國當局對人民健康的重視。

另外，香港2019年的示威浪潮中，不少中學生在校園內發起張貼文宣、拉人鏈等活動支持運動。當局針對這種情況，要求學校要成立「國家安全教育小組」，定期就校方推行「國家安全」教育的實行內容提交報告，預計明年9月開始的學年實施。當局又要求，如果有學生在校園內進行政治活動或宣傳應該制止，必要時可以報警。

教育局對教師也有相關要求，指校方要確保教師接受「國家安全教育培訓」，提醒教師不可以向學生宣揚個人政治立場或煽動性言論，否則都會被視為違反專業操守。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 參與組織人鏈行動的學校據報達200家。

在示威浪潮中成為焦點的通識科也面臨改革，當局向學校發出問卷調查，建制新課程內容加入不少關於加強中國認同感的內容，例如刪除原有課程中「反思自己多元身份」的字句，改為「認同（中國）國民身份」。「通識科」這個科目的名字也會換掉，但新名字暫時沒有定案。

中國官方媒體和香港親北京人士過去曾多次批評，認為許多2019年參加示威浪潮的香港學生都是因為通識科影響而上街抗議。一些親北京人士也認為，許多教授通識科的老師在講課中滲進個人意見，令學生對時事議題產生偏見。但香港一些教育界人士指出，通識科只是鼓勵學生自行分析，從多角度去看問題。

香港當局去年12月首次發出改革方案，至今推出具體建議。教育局局長楊潤雄說，他認為在香港學校推廣認識中國、培養中國國民身分認同是學校的宗旨之一，又說將中國憲法、香港《基本法》、香港憲制地位等內容包含在課程中是「應有之義」。

圖像來源，Huw Evans picture agency 圖像加註文字， 黃之鋒等香港學生領袖最初為反對國民教育科，成立學民思潮，之後演變成香港眾志。

香港政府在公布這些建議時在新聞稿指出，去月實施的《香港國安法》中有條文指出這部法律的目的是要防範、制止和懲治危害國家安全的行為的活動，透過防範的工作減少制止和懲治的需要，而學校在這方面擔當重要角色。

但這些改革建議在香港引起不少執行上和內容上的批評。其中要求在小學課程中加入與「國家安全」有關的罪行更引起當地教育界人士批評，指當中包含「顛覆」等艱深的字眼和槪念，很難向小學生解釋清楚。

其中，屬民主派的前立法會議員葉建源指出，罪名對小學生而言屬抽象概念，而且與學生的生活脫節，如何深入淺出教授反而成為教師的挑戰。

類似的國民教育改革建制過去在香港引起不少爭議，香港政府2012年曾經建議在學校推行「國民教育科」，目標是要加深香港學生對中國和國民身份的自豪感。但批評者留意到，當局建議的教學內容只著重中國政府與社會的正面，對負面消息往往只簡短提及，被形容是「洗腦」學科。