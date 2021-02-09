耿瀟男「非法經營」獲刑三年 曾為異見者發聲

圖像來源，Geng Xiaonan 圖像加註文字， 耿瀟男

曾聲援清華前教授許章潤等自由學者的北京出版人耿瀟男因「非法經營」被判監禁。此案引發海內外對中國當局鎮壓自由聲音和打壓異見的指責。

北京出版人、文化企業家耿瀟男「非法經營」案2月9日在北京公開審理。

法院罕見地視頻直播案件審理過程。當日下午，法院通過視頻宣判，耿瀟男被判三年監禁，她的前夫秦真被判有期徒刑兩年6個月、緩期執行。

耿瀟男、秦真還被各自處以罰款，他們經營的公司也被罰款10萬元人民幣。

耿瀟男是近年在北京文化公共領域相當活躍而敢言的企業家。去年10月9日因涉嫌「非法經營」而被北京警方刑事拘留。此前，她曾公開為包括清華前教授許章潤在內的多名公共知識分子和異見人士發聲。

耿瀟男案再次引發海內外對中國當局鎮壓自由聲音和打壓異見的指責。

當庭認罪「包攬責任」

庭審視頻顯示，耿瀟男在法庭發言時首先說，她不是「自我辯護」、而是「自我陳述」。

耿瀟男的發言有三個要點：

承認公訴人對她提出的所有控罪，所有證據「全部認可」，並希望借庭審「這個寶貴的機會向社會認錯和道歉」。

強調從2001年一直到現在，她是公司的實際控制人、獨立決策人，其他同事都是執行她的「指令」。

懇請法庭念其初犯、考慮她需要照顧退伍軍人八旬老父親等原因，對她從輕處罰。

耿瀟男還對辯護律師表示感謝和尊重。

熟悉此案的耿瀟男的朋友向BBC中文表示，她之所以當庭認罪並道歉，目的是要包攬責任、保護其他同事和家人免受處罰。

還有消息人士介紹，案件審理之前，耿瀟男受到當局的很大壓力，北京警方曾要求她解聘律師尚寶軍。

公開資料顯示，耿瀟男是中國出版人、電影人，歷任中國天畫畫天影業的首席執行長（CEO）、瑞雅書業總編輯，傳奇天輝影視文化（北京）有限公司董事長。

圖像來源，Geng Xiaonan 圖像加註文字， 耿瀟男（左）和許章潤

為異見人士發聲

2020年2月，中國知名法學家許章潤曾被當局軟禁，並於七月因」嫖娼「指控被拘留。耿瀟男曾多次在社交媒體上呼籲救援，並接受包括BBC中文在內多家媒體採訪，敦促中國當局釋放許章潤。

耿還曾在接受《紐約時報》訪問時稱，當局給予許章潤「嫖娼」的罪名是惡毒誹謗，為了讓他噤聲。

另外，2020年2月，北京律師、公民記者陳秋實在武漢報道新冠疫情時失聯，耿瀟男也四處呼籲求援，她也因此被警方警告，並一直擔憂自己的安全。

耿瀟男的多名好友懷疑，耿被警方帶走與其早前公開為多名中國異見人士發聲有關。

「任何公民，只因信守良知，為公義發聲，便會隨時可能遭受橫逆，失去人身自由。」許章潤稱。

因「嚴重政治問題」被開除黨籍的原中共中央黨校教授蔡霞則在推特上表示，習近平高壓統治，大肆抓捕迫害政治異見人士，已經到了「末日瘋狂」的地步。

蔡霞稱，耿瀟男善良俠義，「多年來悉心照顧幫助政治異見老人，如鮑彤先生、杜光教授、姚監複先生、楊繼繩先生等；她的俠義勇敢令人感佩，她曾四處奔波呼籲聲援救助許章潤等志士仁人。」