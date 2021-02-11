趙少康：時隔25年重返台灣政壇的新聞人物

鄭仲嵐

BBC中文 台灣特約記者

圖像來源，Getty Images

離開國民黨30多年的前資深黨員，曾當過台北市議員、立委，也選過台北市長，後來又離開政壇而成為媒體名人的趙少康，近日在台灣再度成為政界與媒體討論的熱點。

趙少康2月1日在一個政治節目中證實，正在申請恢復國民黨黨籍。未來想參選國民黨黨主席外，更在8日開口要角逐2024年國民黨總統初選資格，並凖備籌劃競選辦公室與招募競選團隊。此舉讓八字未有一撇的選戰，似乎提前出現些許煙哨味。

對於熟悉他的人來說，不少或許在問：這名台灣「名嘴」是否能夠成為目前狀況相對低迷國民黨的救星？ 對於可能還不大熟悉他的國際華人圈民眾來說，很多可能想更多了解一下趙少康過去數十年的言行、成就？

政綱口號：經濟靠中國、國安靠美國

「Make Taiwan Great Again」（讓台灣再次偉大），這句類似美國前總統特朗普（又譯：川普）的發言，出自70歲的台灣資深媒體人趙少康口中。年過古稀的他，依舊染著黑髮，講話中氣十足，對於時政的針砭始終不遺餘力。

從他的論述中可以看出，目前停滯不前的兩岸關係，是趙少康返回政壇急欲希望改善的重點。他同時提出「經濟靠中國、國安靠美國」的新觀點，希望台灣能在美中間發展等距關係，不過份向任何一方傾斜。如果掌握這個優勢，就可以從世界賺錢。

趙少康還指出，他未來的兩岸主張，就是「喊一聲兄弟、保百歲平安」這十個字，希望跟中國大陸發展兄弟情誼，兩岸發展則是「一分軍事，九分政治」。

當然，他的上述論點也已經遭受不少質疑。不少人認為這種想法太過理想性。台北市市長柯文哲就指出，兩岸關係相當複雜，不能一廂情願地要求對方這樣認同。

儘管有不同意見，趙少康在短時間內，仍然佔據了不小媒體討論聲量，也似乎替國民黨在選後低迷的聲勢中重新濺起討論火花。

了解台灣歷史的人或許都知道，趙少康當年曾是台灣相當知名的政治人物，但在1996年宣佈退出政壇後，就專心在媒體事業上，如今25年後宣佈重新回歸，也讓人重新看到他當年的政治抱負。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中、美、台這段關係為何那麼複雜？從1970年代的中美建交，到今天的特朗普質疑「一個中國」政策，這其中又發生了些什麼？

與陳水扁同期進政壇

1950年出生於台灣北部海港基隆市的趙少康，父親來自河南省涉縣（中共建政後隸屬河北省）。二戰日本侵略中國時，父親投筆從戎就讀中央軍校，二戰結束後又跟共軍打內戰，在中國東北與海南島被共軍俘虜過兩次，後來靠著機智與勇氣逃了出來，跟著國民政府來到台灣落腳。

趙少康過去曾稱父親：「跑遍了大半個中國，一直在打仗。今天的好友，明天可能就陣亡，加上先天性格，讓他個性極強，絶不拖泥帶水，脾氣很急」。趙少康從小個性也好強，跟著父親輪調，成長於台南，在當地念完高中後，北上就讀台灣大學。

當時的學生菁英大部分都會被國民黨延攬，趙少康也在18歲時正式加入國民黨，成為黨內重點栽培對象。年輕的趙少康反台獨運動也反共，赴美國就讀研究所時更是「中華民國反共愛國聯盟」的核心成員。

赴美歸國後的趙少康，一度回到台灣大學任教，也曾在美商任職，但都對進軍政治圈充滿熱血。在1981年的31歲那年，趙少康代表國民黨初試啼聲進軍台北市議員選舉，便以台北市第二高票當選。順帶一提，當年第一高票是前總統陳水扁，兩人同年在政壇出道，成為一時瑜亮。

從政後的趙少康，即成為國民黨栽培的政治新星，有「政治金童」的美稱，與後來成為總統的馬英九等人擔當國民黨內的青壯派要角。

圖像來源，Getty Images

台北市長：唯一落敗

1987年7月，台灣解除長達38年的戒嚴令。解嚴之初，外省籍國民黨老兵返大陸探親與如何在解嚴後跟中國大陸發展關係等，也成為當時重點議題。趙少康與多位政治人物帶領下，開始立法研擬兩岸交往規範，最終促成《台灣地區與大陸地區人民關係條例》。

趙少康的政治仕途也相當順利，連任兩屆市議員後，轉戰國會殿堂立法院，當選增額立法委員。年輕的趙少康口才好、外表英俊、思維犀利，相當受到國民黨支持者喜歡。 1991年他首度進入行政院長郝柏村內閣，41歲之齡就任環保署長。

但李登輝就任台灣總統後，開始改革國民黨，希望慢慢朝本土化路線邁進，讓國民黨成為根植在地政黨，讓趙少康等外省籍第二代政治人物感到反感，在國民黨內成立「新國民黨連線」與其他派系分庭抗禮。

1992年時，新國民黨連線的政治人物因為無法獲得黨中央青睞，趙少康憤而辭去環保署長投入立委選戰，結果以無黨籍身份創下23.5最高票，整整多出第二高票一倍有餘，「趙少康炫風」成為台灣選舉史上的罕見現象。

最終，新國民黨連線的外省精英政治人物因為不滿李登輝主政時的路線，在1993年跳出國民黨，自組「新黨」。趙少康並在1994年代表新黨出馬參選首任民選台北市長，然而因為國民黨分裂之故，趙少康雖然拿下42萬票位居第二，仍是敗給民進黨陳水扁的61萬票。 13年後兩人再度交鋒，趙少康卻仍是第二名，台北市長選戰也成為他這位從政常勝軍的唯一敗戰，趙少康在1996年宣佈推出政壇。

轉換跑道成媒體名人

圖像來源，Vincent Ni 圖像加註文字， 趙少康近年長期活躍於網絡和電視媒體

趙少康在台北市長選舉落敗後，開始對政治心灰意冷，正好因為口才佳、能言善道。加上解嚴後的台灣開始允許電視台設立與自由評論時政，趙少康因此吸引不少電視與廣播節目的邀約，95年起他就開始主持政論節目，大力批評時政。

在2000年時，昔日的政壇對手陳水扁當選總統，趙少康對這位前同僚的評論也不假辭色，常在節目中以辛辣言詞對當時民進黨政府提出質疑。 2005年時趙少康更接受港資媒體鳳凰衛視邀約，主持電視節目評論兩岸三地時政。

趙少康始終認為兩岸要在「九二共識」下發展關係，並曾批評總統蔡英文，認為她將九二共識與一國兩制劃上等號，是「政治不道德，把民眾當小孩子耍。」他在自己主持的節目中也多次闡述這樣的觀點，長年被視為是雖然離開政壇，但仍跟國民黨有淵源的政治人物。

離開政壇，但是趙少康對政治始終無法忘情，他曾經主持美食節目，結果錄到一半又開始講政治，最後順道連節目名稱都改了。他也多次在總統大選中支持國民黨籍候選人，2020年大選時，他也在最後跳出來支持國民黨候選人韓國瑜，但韓仍是大輸給蔡英文。

而就在進入2021的農曆年前，趙少康突然登高一呼，要重新回國民黨，讓不少人感到驚奇。其實在背後，也有韓國瑜的支持，韓國瑜本人在臉書上表態希望他能回黨並參選黨主席，趙少康後來也坦承，韓國瑜有北上三次到台北要求他回黨參選，「三顧茅廬」後果見成效。

國民黨內群雄割據？

圖像來源，BBC CHINESE 圖像加註文字， 國民黨的支持者以長輩居多

不過就在趙少康表態要回國民黨，並獲聘中評委後，原先在7月要重新改選的黨主席，國民黨內部勢必也出現更多變數。按照國民黨目前的黨章規範，入黨一年方有參選資格，但是國民黨過去在郭台銘與韓國瑜的參選資格上，都做出了寬容處理，未來對趙少康的參選資格做出不同詮釋，也不是不無可能。

台灣師範大學政治所教授范世平跟BBC中文分析：「趙少康很懂媒體操作，長年在電視圈經營，現在就有電視台可幫他宣傳等，掌握『空戰』優勢。一但跟支持韓國瑜，高死忠程度韓粉的『陸戰』結合，效果會相當好」。但他也認為，趙少康與韓國瑜的合作模式，如何才能相輔相成等相對更重要。

范世平也表示，趙少康的出手快，而且直接「將軍」劍指黨主席，會讓現在的黨主席江啟臣很尷尬，也點出現在國民黨黨主席媒體聲量太弱勢。只要其他老前輩一齣手，立刻就有挾持效果。 「趙少康應該會想短時間內凝聚『討厭民進黨』群眾的最大公約數」，范世平說。

但70歲的趙少康，能否獲得年輕族群青睞，是范世平目前認為較大課題。如果趙少康真的當上黨主席，國民黨年輕化與世代交替勢必又要延後，離開政壇25年，這段期間缺乏政治與行政歷練，如果選戰又不順利，恐怕會加速國民黨右派激進小黨化。