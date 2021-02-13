拜登與習近平通話、中國禁播BBC新聞台與李文亮逝世一週年等本周更多重要故事

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2021年2月的第2周，美國總統拜登上任後首次與中國領導人習近平通話，提及新疆及港台議題。同時BBC發佈了一則有關新疆「教育營」中存在性侵的報道，北京抨擊稱其為虛假新聞。

2月7日，是新冠病毒「吹哨人」李文亮醫師逝世一週年，在中國仍有許多人紀念著他。在武漢， 世衛團隊也與中國聯合調查新冠病毒來源引發更多討論。另外，新興社交軟體Clubhouse異軍突起，隨後迅速在中國大陸被禁，亦造成討論風潮。

最後，中國在周五零時起宣佈，不允許BBC世界新聞台繼續在中國境內落地，對其新一年度落地申請不予受理。中國批評BBC相關迫害新疆維吾爾族人的報導是假新聞，BBC則發佈回應，對該決定表示失望。

剛剛過去的一周，BBC中文網以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

圖像來源，EPA/Xinhua 圖像加註文字， 新任美國總統拜登周三（2月10日）晚首次與中國國家主席習近平通電話。

1.拜登與習近平通電話 表達對香港、台灣和新疆現狀的關注

新任美國總統拜登周三（2月10日）晚首次與中國國家主席習近平通電話。據美國白宮聲明，拜登先向中國人民祝賀春節，之後向習近平表達美國對中方「威逼性和不公平」的經濟政策的憂慮。中國新華社指，習近平向拜登表示中美兩國「合則兩利、斗則具傷」，合作是雙方唯一正確選擇。

2.BBC新疆性侵報道引發英美澳反應 中國指責「抹黑」

曾被拘押的維族婦女向BBC陳述在新疆「再教育營」中所受系統性性侵的報道在國際間引發反響。英國、美國和澳大利亞政府均有正式表態。與此同時，中國政府方面則直接指責BBC報道毫無事實依據，是「假新聞」。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中國聲稱BBC報道「毫無根據」，並稱新疆「不存在所謂針對女性的系統性性侵和虐待」英國促請北京讓獨立調查團自由進出新疆。

3. 新冠病毒溯源 世衛與中國聯合調查的三大結論與看點

世界衛生組織（WHO）赴中國專家小組在武漢與中國展開聯合調查後，就新冠病毒的起源、華南海鮮市場、蝙蝠的作用以及武漢病毒研究所「洩漏病毒」等問題公布了調查結論和結果。根據世衛專家小組在武漢病毒所的調查、結論是病毒來自該研究所的可能性「微乎其微」（extremely unlikely)，今後也不會就此進一步展開調查。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 2020年12月31日，自武漢一個關於抗擊新冠疫情的展覽上，李文亮醫生的照片在展覽上出現。

4. 李文亮逝世週年 仍是民間記憶中的英雄 中國「吹哨人」們仍受打壓

2月7日是中國醫生李文亮去世一週年的日子。作為最初對新冠病毒進行公開示警的武漢醫生之一，他遭到武漢當局訓誡，後在新冠疫情擴散初期不幸感染病毒，病情得到千萬中國人牽掛。而在去年2月6日他去世的消息引得舉國關注與悲痛。

一年之後，中國仍在努力遏制新冠病毒，而李文亮的名字已經極少被官方公開提及，但在民間，李文亮醫生仍是許多中國人記憶這場疫情的一個良心標誌。

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5. Clubhouse被中國屏蔽前 參與者討論的那些熱門話題

美國語音社交媒體平台Clubhouse最近曾短暫「空降」中文互聯網。成百上千的中國大陸用戶也得以紛紛上線參與毫無限制的討論，其中包括涉及兩岸、新疆和香港的政治敏感話題。

一些觀察者甚至說，這是中文世界的「啟蒙沙龍」。當中國大陸用戶周一（8日）開始陸續報告已經無法登陸時，許多人感到失望，但並不驚訝。

6. BBC對中國全面禁播其世界新聞台表示「失望」

中國國家廣播電視總局周四（2月12日）零時零分宣佈，不允許BBC世界新聞台繼續在中國境內落地，對其新一年度落地申請不予受理。中國批評BBC相關新冠病毒疫情以及迫害新疆維吾爾族人的報導。

香港亦受影響，該地公共廣播機構香港電台（RTHK）隨即宣佈，周五（2月12日）晚上11時開始，不再轉播BBC世界新聞頻道節目和廣東話節目BBC時事一周。

BBC對中國的決定表示「失望」。