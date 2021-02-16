黎智英李柱銘等就香港「反送中」8·18「流水式集會」案受審

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 九名被告人除黎智英外均為香港民主派前線政治人物。

星期二（2月16日）開審的這起案件與2019年8月18日香港民間人權陣線舉辦的集會有關。九名被告人被控「未經批准集結」相關罪名，當中有兩人認罪，黎智英與香港民主黨創黨主席李柱銘等則不認罪。

此案因香港特區政府律政司原擬外包予英國御用大律師大衛·佩里（David Perry QC）擔任檢察官而引起英國關注，佩里遭到外交大臣拉布（Dominic Raab，藍韜文）公開批評之後辭任，引起港府不滿。

庭審預計將持續10天。如果被判有罪，每人每條控罪將面臨最高五年監禁。

開庭前，九名被告人的支持者在法院大樓外拉起抗議橫幅，叫喊「和平集會無罪，反對政治檢控」等口號，目送各人進入法院。一些親北京團體成員也到法院外示威，點名要求「重判黎智英」。

這場庭審還發生了另一插曲：在大衛·佩里御用大律師請辭後，香港律政司改為委聘余若海資深大律師擔任外包檢察官檢控此案。由於黎智英聘任余若海親姐姐，前立法會議員余若薇資深大律師為其辯護律師，一些香港媒體關注兩姐弟將如何在法庭上對壘。

但就在案件正式開審前夕，余若薇因曾到官營香港電台電視部出席節目錄影，現場一名化妝師其後確診2019新型冠狀病毒病（COVID-19），余若薇被港府防疫人員列為密切接觸者送往隔離檢疫，導致她無法出庭，需「臨陣易帥」。

香港律政司曾發聲明稱，大衛·佩里對來自英國社會的壓力，以及對港府欲豁免他接受隔離檢疫，感到憂慮，因而請辭。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 此案是身兼政壇與法律界元老的李柱銘（右）首次遭起訴刑事罪行。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 同案九名被告人中，只有黎智英因另案遭收押。

「流水式集會」

至6月，西九龍裁判法院同意分拆成四宗刑事案件，轉介區域法院審理。其中8·18案有九人被列為被告人，分別被控「組織一個未經批准集結」罪和「明知而參與未經批准集結」罪。與近年多起牽涉多名被告人的社會事件案件一樣，此案安排區域法院法官到擁有單一大型法庭的西九龍法院大樓開庭。

九人依次為72歲的黎智英、64歲的香港支聯會主席兼香港工黨外務主席李卓人、73歲的大律師吳靄儀、64歲的社會民主連線常務委員「長毛」梁國雄、66歲的工黨成員何秀蘭、69歲的支聯會副主席何俊仁、67歲的街坊工友服務處成員梁耀忠、82歲的李柱銘和33歲的民陣前召集人區諾軒。

除黎智英外，全部被告人都曾擔任立法會議員。李柱銘更是首次被起訴刑事罪行。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 香港《國安法》：彭定康批評中共做法「令人髮指」

圖像來源，NurPhoto / Getty Images 圖像加註文字， 案發當天民陣稱有170萬人參與集會。

據香港媒體報道，梁耀忠於開庭時承認「明知而參與未經批准集結」罪，法庭批准把「組織未經批准集結罪」控罪留存法庭檔案，不予起訴；區諾軒對兩項控罪均認罪。主審法官胡雅文（Judge Amanda Woodcock）批准梁耀忠與區諾軒保釋候判，3月22日再回到處理判刑求情。

首日庭審宣讀了案情。案發當日，警方發出《不反對通知書》批准民陣從10:00至18:00在維多利亞公園集會，但以公眾安全為由拒絶民陣在15:00至19:00之間從維園遊行至中環遮打道行人專用區，以及在17:00至23:59在遮打道行人專用區集會，發出《反對通知書》。民陣就此提出上訴，被公眾集會及遊行上訴委員會駁回。

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你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 受新冠肺炎防疫法令與《國安法》雙重夾擊，香港悼念「六四」事件困難重重。

案情指出，區諾軒在2019年8月17日的新聞發佈會上稱，他將帶領參與者離開維園到不同的港鐵車站。案發當日15:00，沒有在此案被起訴的民陣召集人陳皓桓宣佈「流水式集會」開始，九名被告舉起橫額，帶領參與者由維園遊行至遮打道行人專用區，隊頭約在16:28到達遮打道行人專用區。

控方指擇各被告明知遊行已被反對，仍以「流水式集會」為掩飾，帶領民眾沿原定路線遊行，交通嚴重受阻。

辯方則對規範集會遊行的《公安條例》提出違憲挑戰，質疑該條例把組織或參與和平集會遊行訂為罪行，過度限制自由，以及質疑警方禁止遊行的權力違憲，和質疑上訴委員會制度是否公平、公正、公開。