新冠疫苗：香港政府豁免科興公司部份審批要求引爭議

圖像來源，EPA/WU HONG 圖像加註文字， CoronaVac疫苗由北京科興生物與布坦坦研究所共同研發。

香港就審批新冠疫苗向政府提供建議的專家組稱，他們一致同意建議當地政府引入中國科興生物公司開發的克爾來福（CoronaVac）疫苗。 外界留意到這種疫苗第三期測試數據未刊登在國際醫學期刊，不符香港政府早前自行訂立的標凖，但仍然獲得專家委員會推薦，引起質疑。

專家委員會召集人劉澤星及委員許樹昌周二（2月16日）指出，外地的測試顯示科興的疫苗效能（efficacy）在18歲以上的群體介乎約50%至91%，認為效益大過風險，因此建議批准使用。

委員會之後會撰寫詳細報告交給香港政府審閲，政府之後就會正式決定是否向科興的疫苗批出緊急使用許可。

劉澤星又說，專家委員會審視科興疫苗時，獲得的資料比一般提交給科學期刊的數據要詳盡，強調委員會的工作沒有受到來自政府的「任何壓力」。

圖像來源，XINHUA 圖像加註文字， 香港新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星在會議後召開記者會，宣佈推薦使用科興疫苗。

但香港特首林鄭月娥早前指，當地政府就緊急批准新冠肺炎疫苗有三個標凖，包括要求藥廠提供臨牀測試數據、外地監管機構對疫苗的批准情況、和相關測試數據有沒有刊登在醫學期刊上。她同時指出，相關法例同時容許豁免任何一項要求。

科興生產的新冠疫苗在香港尋求緊急使用許可的過程並非一直順利。香港政府最早在去年12月與科興簽訂訂單，但到一月末仍然未收到完整臨牀數據，至2月首星期才收到科興向世界衛生組織和其他地方監管機構提供的資料。

香港政府專家組在2月10日召開記者會，指科興需要提供進一步資料才能決定是否建議使用。香港當局之後數天內就收到相關資料，專家組之後再次召開會議，最後周二決定推薦使用。

除了科興，香港早前同時與復星醫藥 / 德國藥廠BioNTech和英國阿斯利康/牛津訂購疫苗，當局早前已經批准復星醫藥 / BioNTech的疫苗做緊急使用，而英國阿斯利康/牛津就仍未向香港政府提出緊急使用申請。

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豁免要求的爭議

外界關注科興沒有將測試數據刊登在醫學期刊，但仍然獲得推薦使用。許樹昌回應指出，委員會內有成員是醫學期刊評審員，相信科興第三期的測試數據將會獲得一些期刊刊登。

然而， 公共醫療醫生協會會長馬仲儀認為這與獲得醫學期刊審批刊出測試數據仍然有差距。她接受香港媒體訪問時指出，國際醫學期刊會有不同國籍的研究人員提出問題，藥廠需要回答才可通過審批。 她形容稱， 這取決於公眾如何看藥廠和專家間的信任問題。

劉澤星接受香港媒體訪問時則透露，他們審批科興的疫苗時已經向對方提出多個問題，獲得回應，最後才決定推薦使用。他又說世衛將會在三月討論是否建議緊急使用科興疫苗，到時候如果發現疫苗有問題，專家委員會可隨時重新覆核推薦的決定。

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香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超指出，世衛審視相關疫苗流程及供應有滯後，不少國家因為疫情嚴峻，沒有等候世衛就根據自己審批的結果容許緊急使用疫苗。