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「中國最後一個原始部落」翁丁村嚴重大火 老寨只燒剩幾棟房屋
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「中國最後一個原始部落」翁丁村嚴重大火 老寨只燒剩幾棟房屋
38 分钟前
被稱為「中國最後一個原始部落」的雲南省翁丁村老寨發生嚴重大火，擁有近400年歷史的村寨轉眼間燒變成一片火海。
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