黎智英香港國安法案：再赴高院申請保釋前夕再遭拘捕 涉12港人潛逃案勾結罪

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 黎智英目前被收押在設防級別最高的赤柱監獄。

被起訴《香港國安法》相關罪行的壹傳媒集團創辦人黎智英再次到香港高等法院原訟法庭申請保釋，被法庭拒絶。警方在其出庭前夕再次以涉嫌國家安全犯罪為由將其拘捕。

香港終審法院上周裁定高院去年12月批准黎智英保釋的裁決犯錯，但凖其再次提出申請。高院原訟庭星期四（2月18日）開庭審理黎智英一方再次要求覆核下級法院不准保釋之申請，同日作出裁決。媒體依例不得報道保釋申請內容與裁決理由。

據香港媒體統計，自2020年6月30日深夜《香港國安法》實施至今，香港共有98人因涉嫌國家安全罪行被警方拘捕，其中五人被起訴。

黎智英獄中再次被捕是基於什麼理由？

香港《蘋果日報》報道，警方國安處星期二晚於赤柱監獄再次拘捕黎智英，指控他涉嫌「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」及「串謀協助罪犯」，具體事由則是涉嫌協助12港人案中的「本土派」活動人士李宇軒潛逃至台灣，而這涉及到29歲律師助理陳梓華的案件。

陳梓華星期三被帶到西九龍裁判法院提堂，他被起訴「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪及「串謀協助罪犯」罪各一項。前者為《香港國安法》下之罪行，後者為香港《刑事訴訟程序條例》下之罪行。香港總裁判官蘇惠德拒絶讓陳梓華保釋，下令將其收押候審，案件押後至4月14日再訊，以待警方進一步調查其五台電子裝置。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 中國官方媒體報道12港人潛逃案時強調有「上家」參與，但當時並未提及黎智英名字。

代表檢方出庭的律政司高級助理刑事檢控專員周天行稱，陳梓華與各涉案人物懷疑是「重光團隊」成員，其中黎智英與馬克·西蒙懷疑是組織的「幕後人物」。這支團隊涉嫌利用海外銀行賬戶眾籌得款1440萬港元（186萬美元；1198萬元人民幣）。

「重光團隊」前稱「攬炒團隊」，周天行稱，該組織在案發期間曾促請多國停止對港售武，要求外國停止與香港之間的逃犯引渡協議，成員之間又曾討論香港獨立、成立海外流亡政府與軍隊等。

去年12月30日，李宇軒等其中十名涉及偷渡案的港人在廣東深圳市鹽田區法院接受宣判，法院以偷越邊境罪判處李宇軒有期徒刑七個月、罰款1萬元人民幣（1500美元）。他目前仍在中國大陸服刑，預計3月下旬刑滿，目前未知大陸警方將與香港警方安排遣返，還是另有處理。

2019年11月香港區議會選舉舉行時，李宇軒曾組織邀請英國等地議員到香港監察選舉進行。曾應邀到訪香港的英國上議院中立議員奧爾頓勳爵（Lord David Alton of Liverpool）在Twitter上表達對陳梓華案的關注，並促請英國駐香港署理總領事何思婷（Tamsin Heath）及英國外相拉布（Dominic Raab；英國駐港澳總領館漢化名：藍韜文）交代將如何協助陳梓華與黎智英。

「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪若被判有罪，可判三年以上十年以下有期徒刑；罪行重大的，處無期徒刑或者十年以上有期徒刑。「串謀協助罪犯」罪若被判有罪，如循公訴程序定罪可處監禁十年；如循簡易程序定罪，可處罰款5000港元及監禁兩年。兩罪實際最高量刑視乎最終由哪級法院審理。

黎智英再次申請保釋，香港高等法院怎麼說？

香港《刑事訴訟程序條例》第9P條規定，「除非法庭覺得為了社會公正而有所需要」，否則媒體只能報道保釋庭審結果、主審法官、控辯雙方律師身份等指定信息，報道裁決理由等屬刑事犯罪行為。取代李運騰法官主持這次保釋聆訊的彭寶琴法官星期四開庭時說，為保障被告人利益和確保日後審訊能公平公正地進行，決定不放寬報道限制。

不過，《蘋果日報》認為，最新一次逮捕所涉案情將是高院法官考慮是否批准黎智英保釋的因素。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國官方媒體反覆強調「很多」香港市民要求將黎智英移送大陸法院「重判」。

在2月的終審上訴中，案件的主要爭議，在於如何理解《香港國安法》第42條第二款規定：「對犯罪嫌疑人、被告人，除非法官有充足理由相信其不會繼續實施危害國家安全行為的，不得准予保釋。」

合議庭認為，原審法官李運騰認為《香港國安法》的條文沒有「巨大或重大」地改變香港原有法律中有關保釋的規定，是錯誤詮釋第42條。香港原有法律是預設一名嫌疑犯可以保釋，但《香港國安法》增加了一個例外情況，在這個例外情況中《香港國安法》的規定取代了預設可以保釋的基本原則。

李運騰法官此前以1000萬港元保釋金批准黎智英保釋候審，保釋條件還有不可離開香港、不得接觸外國官員、不得在任何媒體發表文章、除了到警署報到或出席法庭聆訊外需要留在家中。

黎智英詐騙與「勾結外國勢力危害國家安全」案將於4月16日在西九龍裁判法院再次提堂。

黎智英案會「送中」審理嗎？

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 中國中央政府駐香港維護國安公署有權要求對香港國安案件行使管轄權。

自黎智英去年8月被捕以來，中國大陸社交平台一直有討論，倡議引用《香港國安法》相關條款，將黎智英移交大陸審判。

按照《香港國安法》第55條規定，在三種情況下，香港特區政府或中國中央政府駐香港維護國家安全公署可向北京申請，由國安公署行使管轄權，接管案件：

案件涉及外國或者境外勢力介入的複雜情況，香港特別行政區管轄確有困難的；

出現香港特別行政區政府無法有效執行本法的嚴重情況的；

出現國家安全面臨重大現實威脅的情況的。

在此情況下，案件檢察權由中國最高檢察院指定檢察機關取代香港律政司行使，審判權由中國最高法院指定法院取代香港司法機構行使。