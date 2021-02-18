新冠疫苗：台灣暗示外力致採購受阻後 BioNTech稱會提供疫苗

圖像來源，Reuters

全球疫情蔓延下，疫苗仍然是各地區關注焦點。台灣官員近日透露，早前與德國BioNTech公司訂購疫苗進行到最後一步生變，暗示遭到外力阻撓，引發外界對中國干預的懷疑。

但是德國BioNTech隨後表示，將向台灣提供疫苗，討論仍在進行中。

外力介入

台灣衛生福利部部長陳時中周三（2月17日）接受台灣媒體訪問時稱，與德國醫藥公司BioNtech接觸購買500萬劑疫苗，但在最後簽約過時生變。

陳時中稱，在過程中一直非常擔憂會有外力介入，有政治上的壓力。他沒有明確指明是中國因素，但表示「有人就不希望台灣太高興」。

陳時中在節目後受訪再被問到BioNTech代理商上海復星醫藥公司是否阻攔台灣採購疫苗，他稱，不敢這樣說，但已經進行到最後一步，一般國際廠商來往很少到最後換約（換約指雙方簽名生效）時停下，他認為情況不尋常。

圖像加註文字， 陳時中

德國BioNTech與中國上海復星醫藥公司簽署了一項協議，獨家開發出售使用BioNTech的mRNA技術的新冠疫苗，覆蓋區域包括中國大陸、香港、澳門和台灣。作為回報，上海復星同意支付8500萬美元的授權費，並投資5000萬美元購買BioNTech的股份。

BioNTech疫苗在全球其他地區的分發則由美國輝瑞公司負責。

去年12月底，台灣宣佈已同意購買近2000萬劑新冠疫苗，其中1000萬劑來自英國製藥商阿斯利康(AstraZeneca)，其餘來自新冠疫苗保障機制（Covax）和一家未具名公司。

陳時中還表示，中國疫苗不在台灣選購名單當中。「中國疫苗發表的提出的科學數據相對都少，三期（試驗）裏面的資料大部分都是用新聞稿的方式做發佈，讓我們沒有辦法了解到相關技術性資料的層面。」

他還表示，目前中國大陸當局還沒有接觸台灣稱願意提供疫苗。

德國BioNtech：會提供疫苗

陳時中發聲後，德國BioNTech周三電郵回復路透社稱，該公司計劃向台灣提供疫苗。

「BioNTech致力於幫助全球民眾結束疫情，我們打算向台灣供應我們的疫苗，這是全球承諾的一部分。討論正在進行，BioNTech將提供最新消息。」

陳時中周四在記者會表示，對德國BioNTech的決定表示歡迎。

陳時中稱，德國與台灣商業往來很多，是台灣可以信賴的商業伙伴，之前雙方對合約已經達成共識，現在BioNTech釋放善意，希望持續把原來的合約完成。

「BioNTech聲明裏面講到，要協助世界終結疫情，基本也是展現了德國人道醫療情操，我們表達感謝和感佩，相信BioNTech一定會排除萬難，及時簽署合約，跟台灣一起終結疫情。」陳時中說。

陳時中說，按照正常程序，下周德國BioNTech公司才會確定供貨最終的時間和劑量。