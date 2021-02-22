華為：手機銷量下降，轉向開發人工智能養豬技術

賈斯灑·哈珀（Justin Harper）

BBC商業事務記者

圖像來源，Getty Images

在智能手機業務受到外國嚴厲制裁之下，中國通訊業巨頭華為（Huawei）正轉而為豬農開發新技術。

此前，在特朗普政府將其標籤為一個對美國國家安全的威脅之後，這家中國通訊科技巨頭公司不被允許涉足一些國家的關鍵技術領域。

為應對智能手機銷量下降的艱難狀況，華為正尋求為其技術找到其他營利方式。

除了為豬農開發人工智能（AI）技術之外，華為還與煤礦進行合作。

美國前總統特朗普聲稱，華為有可能將用戶數據共享給中國政府，這一指控被多次否認。

因為得不到美國政府的許可進口5G機型的部件，這家世界最大的通訊設備製造商被限於製造4G機型。

由於制裁令下能夠得到的芯片供應非常有限，華為的智能手機銷量在2020年的最後一個季度急降42%。

出於擔心其對國家安全的影響，多個國家在5G技術開發當中將華為拒之門外，其中包括英國。

已有報道指，華為的智能手機產量將在今年降低近60%，不過具體的數字未能確定。

「現在的問題不是華為的品質或者產品體驗有任何問題。由於華為受制於地緣政治壓力，所以對華為來說，這不是一個公平的競爭環境，」該公司一名發言人向BBC表示。

於是，華為似乎在尋找其他營利來源——轉身雲端計算服務，智能汽車以及可穿戴裝備等。它甚至有計劃發展智能汽車。

不過，它同時亦將眼光轉身一些較為傳統的產業。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 一輛裝載有華為信息系統的汽車在其全球旗艦店亮相。

現代化的養豬業

中國有世界最大的養豬產業，養殖的生豬佔全世界一半。

這個行業正引入人工智能技術，監測病毒和追蹤豬隻的分發路線。這是科技幫助養豬業現代化的一部分。

臉部識別技術亦可能用於識別個體豬隻，還有其他技術用於監測牠們的體重、飲食和運動。

其他中國科技巨頭公司，包括京東和阿里巴巴，均已與中國豬農開始合作，開發新技術。

「養豬業是又一個例證，表明我們試圖通過ICT（信息與通訊技術）來給傳統產業以新活力的，並且在5G時代為各行各業創造更多價值，」華為發言人這樣表示。

煤炭業和大數據

本月較早前，華為創始人兼首席執行官任正飛宣佈，在中國山西省設立一個智能礦山實驗室。

他希望為煤炭業發展新技術，向「少人、安全、增效」的模式轉型，讓煤礦工人可以「穿西裝打領帶」工作。

在該實驗室揭幕的一個圓桌會議上，任正非表示，華為還在向電視、電腦以及平板裝置等消費產品擴展。