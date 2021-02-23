中國多名網民被指詆譭軍隊「戍邊英雄」遭拘留
中國警方拘留了一名網絡博主，指其網上言論詆譭中印邊境衝突事件當中死亡的中國士兵。
警方當局表示，該名38歲的男子、網名「辣筆小球」的博主在有關中印軍方衝突事件的評論中「惡意歪曲事實真相」。
目前，中國已經因為中印邊境衝突事件的網民評論而拘留了至少六人，這名博主是其中之一。
衝突發生於去年6月，是中印兩國在爭議邊界區域45年來首次發生造成死亡的衝突。
中國在2018年通過的一條法律禁止民眾「詆譭英烈」。
不過，《中國日報》的一篇專欄稱，在一項刑法修正案於下月生效之後，此類違法行為才能被追究刑事責任。
新法將可以令違反這一法律者被監禁長達三年。
「如果辣筆小球犯事再晚上十天，他就能成為受到該法律條文處罰的第一人了，能記入中國法制史啊。，」《中國日報》的一篇專欄這樣寫道。
「只可惜，他就因為這十天之隔，跟歷史擦肩而過。」
「詆譭英烈」
根據南京公安局的通報，該名仇姓男子於2月19日被拘捕。
據當地媒體報道，這名38歲的博主在新浪微博有250萬名關注者。由於帳戶已經被移除，BBC無法證實這是他本人的帳戶。
微博在上周宣佈，仇姓男子的帳戶被禁用一年。
警方通報指，「仇某某對博取網民關注，在微博上歪曲事實、詆譭貶損5名衛國戍邊英雄官兵的違法行為供認不諱。」
仇姓男子之後被以「尋釁滋事」罪被捕——這是經常被用於控告異見者的罪名。此前已有其他數人因評論中印衝突事件而以這項罪名被拘留，他們具體的言論未有公開。
上周較早前，中國首次公布，在印度拉達克地區的加勒萬河谷附近與印度軍隊衝突事件中，有四名中國官兵陣亡。
此前，印度方面表示有20名印度士兵在去年的衝突中死亡，當時北京承認有傷亡，但未有透露具體細節。
中國《解放軍報》形容四名官兵陳紅軍、陳祥榕、肖思遠、王焯冉是「英雄」，用「熱血和青春」守衛了中國領土。四人均被追記軍功。
印度與中國的邊境爭議已持續數十年。爭議的源頭在於有3440公里（2100英里）上的邊境線界定不清晰，被稱為「實際控制線」。
邊境上的眾多河流、湖泊和積雪的高山使得控制線可能會出現不明確，很多時候令兩國士兵出現面對面的情形，導致衝突。不過，中印兩國有長期協議，在邊境不使用槍械和爆炸品。
就在今年1月，兩國陸軍在印度東北部錫金邦邊境發生衝突，雙方士兵均有受傷。
不過，中印兩國軍隊之後已同意從衝突邊境區域後撤。