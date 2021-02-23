中國多名網民被指詆譭軍隊「戍邊英雄」遭拘留

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國官媒發佈的畫面顯示，中國（近景）與印度士兵（遠景）在衝突事件當中對峙，兩國士兵在邊境衝突中均有傷亡。

中國警方拘留了一名網絡博主，指其網上言論詆譭中印邊境衝突事件當中死亡的中國士兵。

警方當局表示，該名38歲的男子、網名「辣筆小球」的博主在有關中印軍方衝突事件的評論中「惡意歪曲事實真相」。

目前，中國已經因為中印邊境衝突事件的網民評論而拘留了至少六人，這名博主是其中之一。

衝突發生於去年6月，是中印兩國在爭議邊界區域45年來首次發生造成死亡的衝突。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 印度政府稱，兩國士兵們於周六（2月20日）完成從班公湖地區的撤軍工作。

中國在2018年通過的一條法律禁止民眾「詆譭英烈」。

不過，《中國日報》的一篇專欄稱，在一項刑法修正案於下月生效之後，此類違法行為才能被追究刑事責任。

新法將可以令違反這一法律者被監禁長達三年。

「如果辣筆小球犯事再晚上十天，他就能成為受到該法律條文處罰的第一人了，能記入中國法制史啊。，」《中國日報》的一篇專欄這樣寫道。

「只可惜，他就因為這十天之隔，跟歷史擦肩而過。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國英雄烈士保護法禁止歪曲、醜化、褻瀆、否定英雄烈士事蹟和精神。

「詆譭英烈」

根據南京公安局的通報，該名仇姓男子於2月19日被拘捕。

據當地媒體報道，這名38歲的博主在新浪微博有250萬名關注者。由於帳戶已經被移除，BBC無法證實這是他本人的帳戶。

微博在上周宣佈，仇姓男子的帳戶被禁用一年。

警方通報指，「仇某某對博取網民關注，在微博上歪曲事實、詆譭貶損5名衛國戍邊英雄官兵的違法行為供認不諱。」

仇姓男子之後被以「尋釁滋事」罪被捕——這是經常被用於控告異見者的罪名。此前已有其他數人因評論中印衝突事件而以這項罪名被拘留，他們具體的言論未有公開。

上周較早前，中國首次公布，在印度拉達克地區的加勒萬河谷附近與印度軍隊衝突事件中，有四名中國官兵陣亡。

此前，印度方面表示有20名印度士兵在去年的衝突中死亡，當時北京承認有傷亡，但未有透露具體細節。

中國《解放軍報》形容四名官兵陳紅軍、陳祥榕、肖思遠、王焯冉是「英雄」，用「熱血和青春」守衛了中國領土。四人均被追記軍功。

印度與中國的邊境爭議已持續數十年。爭議的源頭在於有3440公里（2100英里）上的邊境線界定不清晰，被稱為「實際控制線」。

邊境上的眾多河流、湖泊和積雪的高山使得控制線可能會出現不明確，很多時候令兩國士兵出現面對面的情形，導致衝突。不過，中印兩國有長期協議，在邊境不使用槍械和爆炸品。

就在今年1月，兩國陸軍在印度東北部錫金邦邊境發生衝突，雙方士兵均有受傷。