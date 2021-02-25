中美關係：王毅講話背後的兩國溫度差

圖像來源，Reuters

中國方面通過外交部長王毅講話就中美關係釋放出了最新信號，但遭到美國政府冷淡對待。在拜登政府上台一個月後，中美兩國關係仍未見緩和跡象。

王毅於2月22日以「撥亂反正、相互尊重、合作共贏」為主題發表講話，其中提出美國放棄對華加徵關稅、單邊制裁等「三個放棄」，並指出中美可以在新冠疫情等國際問題上進行合作。

但是這些主張並未得到美國政府的積極回應。美國國務院發言人回應稱，王毅這樣的發言是一直以來北京方面用來迴避外界譴責的慣常做法。

有專家向BBC中文分析指出，王毅日前講話是在拜登政府上任後打開僵局的一次嘗試，但在目前情況下中美關係很難實現突破。

「到目前為止，（王毅的講話）沒有顯示出什麼期望的效果，」中國人民大學國際關係教授時殷弘向BBC中文表示。

「三個放棄」與「三個解除」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 王毅於2月22日以「撥亂反正、相互尊重、合作共贏」為主題就中美關係發表講話，但遭到美國方面冷淡回應。

王毅於周一在中美藍廳論壇開幕式上發表致辭。時殷弘指出，王毅講話與此前中國方面向美國放話的「差別不大」，主要是「在要美國糾錯以及中美合作方面的主張比較詳細」。

其中，王毅與中國最高級別外交官員楊潔篪在2月初的講話一樣，將中美關係惡化的主要責任歸結於美國前總統特朗普及其政府。

「過去幾年，中美關係脫離了正常軌道，陷入建交以來最為困難的局面。其根源在於美國前政府出於自身政治需要，對中國的走向和政策作出了嚴重誤判和歪曲解釋，借此齣台的各種遏制打壓行徑，給兩國關係造成了難以估量的傷害，」王毅說道。

他明確指向正在制定對華政策的拜登政府。「我們知道，美國新一屆政府正在審視評估對外政策，」他表示。「希望美方的政策制定者能夠……推動對華政策回歸理性，實現中美關係健康穩定發展。」

王毅還明確提出了中方認為可以「推動中美關係重回正軌」的條件。他稱，希望美國「放棄對中國產品加徵不合理關稅，放棄對中國企業和科研教育機構實施各種單邊制裁，放棄對中國科技進步進行無理打壓，為兩國合作提供必要條件」。

「希望美方盡快解除對中方教育、文化、新聞、僑務等團體在美活動的各種限制，解除對美國地方政府及各界對華交往的阻嚇，鼓勵和支持兩國恢復高校、研究機構、留學生等正常的人文交流項目，」他還表示。

與拜登政府言論的關聯

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 美國政府前顧問麥艾文：美中在台灣問題上衝突的風險有多大？

澳大利亞國立大學亞太學院講師宋文笛認為，王毅的講話在議題上對美國「毫不讓步」，但在口氣上有所軟化，盡量向拜登政府偏好的詞匯貼近，「以圖營造讓拜登軟化的良好氛圍」。

自1月20日拜登（Joe Biden）就職美國總統以來，拜登、美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及美國多位政界重要人士已經多次就中國問題表達強硬立場。2月19日，拜登在「2021年網上慕尼黑安全會議」上向其盟友表示，「必須共同為與中國的長期戰略競爭作凖備」。

「美國、歐洲和亞洲如何一道努力，確保和平，捍衛我們的共同價值觀，並且促進太平洋各地的繁榮，將是我們進行的最有重大影響力的努力之一。同中國的競爭將是激烈的，」拜登稱。

人權問題是拜登政府目前在中國議題上多次提到的一個話題。與習近平的通話中，拜登表達了對中國當局在香港的鎮壓、在新疆侵犯人權的行為和對台灣等地越來越強硬的態度的關注。而布林肯則在與楊潔篪通話時指出，美國將持續為人權及民主價值挺身而出，在新疆、西藏和香港等問題上向中國施壓。

對此，王毅在講話中明確指出，中國在這些問題上不會讓步，稱中美應「相互尊重，不干涉彼此內政」。

「希望美方能夠尊重中國的核心利益、民族尊嚴和發展權利，停止對中國共產黨和中國政治制度的抹黑詆譭，停止縱容甚至支持『台獨』分裂勢力的錯誤言行，停止在香港、新疆、西藏等中國內部事務上損害中國主權和安全，」他表示。

但他同時指出，中國「無意挑戰或取代美國」，也「無意輸出意識形態」，並提出可以與美國在「抗擊新冠疫情、應對氣候變化、推動世界經濟復蘇」三個國際社會眼下最緊迫的任務上進行合作。

「（中美）雙邊都是在過招，都在呼籲對方優先作出讓步，」宋文笛對此指出。

溫度差背後的鴻溝

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 拜登在競選總統期間，曾形容習近平是個「流氓」。但他曾和中國現任領導人關係密切。2013年拜登訪華，與升任國家主席的習近平進行會見。

針對王毅的發言，美國國務院發言人內德·普萊斯（Ned Price）回應表示，這反應了北京一直以來「逃避對其掠奪式經濟操作、缺乏透明度、未能尊重其國際協議以及打壓普世人權方面譴責的慣常模式」。而白宮發言人珍妮佛·帕薩其（Jen Psaki）則另外向記者表示，美國視其對華關係為一種「強勁的競爭」。

時殷弘認為，王毅的講話為中美關係畫出了底線，且顯示中國不會率先讓步。宋文笛則指出，王毅的講話中沒有作出具體承諾，在中美缺乏互信的情況下，美國也沒有理由率先作出單邊讓步。

兩名專家均認為，中美關係目前很難有所突破。「美國現在頑固得很……兩國要想有所突破，現在最容易的其實是恢復幾個月來實際上已經停頓的較為高層的外交溝通，兩國元首已經打過電話了，但這是最容易的，其他的都很難，」時殷弘表示。