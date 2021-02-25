中國近億人口脫貧 習近平稱創造「人間奇蹟」

圖像來源，CNS 圖像加註文字， 中國周四（2月25日）舉行全國脫貧攻堅總結表彰大會

中國周四（2月25日）舉行全國脫貧攻堅總結表彰大會，中國領導人習近平宣佈，中國脫貧攻堅戰取得了全面勝利，現行標凖下9899萬農村貧困人口全部脫貧，創造了「人間奇蹟」。

政治學者對BBC中文指出，全面脫貧是習近平的一大「政績」，為其在中共二十大樹立絶對的個人權威做了鋪墊，也塑造了其帶領人民脫貧的領袖形象。

「人間奇蹟」

中國國家主席習近平出席大會講話並向全國脫貧攻堅楷模榮譽稱號獲得者頒獎。他在講話時宣佈，中國脫貧攻堅戰取得了全面勝利，現行標凖下9899萬農村貧困人口全部脫貧，832個貧困縣全部摘帽，12.8萬個貧困村全部出列，區域性整體貧困得到解決。

習近平形容，中國「完成了消除絶對貧困的艱巨任務，創造了又一個彪炳史冊的人間奇蹟」。

「黨的十八大以來，黨中央鮮明提出，全面建成小康社會最艱巨最繁重的任務在農村特別是在貧困地區，沒有農村的小康特別是沒有貧困地區的小康，就沒有全面建成小康社會；強調貧窮不是社會主義，如果貧困地區長期貧困，面貌長期得不到改變，群眾生活水平長期得不到明顯提高，那就沒有體現我國社會主義制度的優越性，那也不是社會主義。」習近平稱。

習近平在講話中強調了中國共產黨的領導在脫貧攻堅中的作用及其自身所做的工作。

「8年來，我先後7次主持召開中央扶貧工作座談會，50多次調研扶貧工作，走遍14個集中連片特困地區，堅持看真貧，堅持了解真扶貧、扶真貧、脫真貧的實際情況，面對面同貧困群眾聊家常、算細賬，親身感受脫貧攻堅帶來的巨大變化。」習近平說。

圖像來源，CNS 圖像加註文字， 2015年10月底，中共中央國務院曾發佈《中共中央國務院關於打贏脫貧攻堅戰的決定》，提出目標：到2020年，確保中國現行標凖下農村貧困人口實現脫貧，貧困縣全部摘帽，解決區域性整體貧困。

2015年10月底，中共中央國務院曾發佈《中共中央國務院關於打贏脫貧攻堅戰的決定》，提出目標：到2020年，確保中國現行標凖下農村貧困人口實現脫貧，貧困縣全部摘帽，解決區域性整體貧困。

「救星式領袖形象」

中國脫貧攻堅戰取得全面勝利，是否代表中國已經消滅貧困？有中國媒體評論指，這並不意味中國已經擺脫了貧困。

《三聯生活周刊》評論稱，中國目前的貧困線標凖還比較低；即使現有標凖下貧困人口全部脫貧，將來也還有返貧的可能；另外，中國的相對貧困問題也十分嚴峻。

根據中國國務院扶貧辦主任劉永富2020年3月的說法，中國的脫貧標凖包括收入、「不愁吃不愁穿」和義務教育、基本醫療、住房安全保障，其中2020年收入標凖是人均年收入4000元人民幣左右。

獨立政治學者陳道銀對BBC中文表示，脫貧是習近平談得最多的一件事，這是他執政的一大政績，按照中國自己的貧困線標凖最容易做也最容易彰顯成果。

圖像來源，CNS

中國政治學者吳強指出，中國現在大張旗鼓地慶祝脫貧，實際上是以生存權和發展權來代替國際社會對中國人權的要求。

吳強指，習近平以舉國之力進行脫貧，在過去8年動員基層幹部，加強了個人權威，也是為中共二十大樹立個人絶對權威做凖備，「扮演了類似『紅太陽』救星式帶領人民擺脫貧困的一種領袖形象」。

他還表示，今年是中共建黨100週年，在中共的敘述中，把貧困歸咎於半殖民地半封建以來中國所受的欺凌，把功勞則歸於自身。

吳強認為，中國存在大量貧困人口的原因是1949年中共執政後犯了激進主義錯誤，包括1958年中共中央提出的社會主義建設總路線、大躍進和人民公社，隨後又發動文化大革命造成政治動亂，改革開放幫助了一部分人擺脫貧困，但市場經濟又加速擴大了貧富分化。