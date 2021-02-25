衛星圖片「顯示美濟礁新變化」 中國被指推進「完全軍事基地化」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美濟礁資料圖片

在南海緊張局勢繼續的時候又傳出消息說，中國正在把南海有主權爭議的美濟礁「全面升級為軍事基地」。

長期以來，美濟礁一直是南海地緣政治緊張局勢的焦點之一。

近期，多家主要英語媒體都報道了美國科技公司Simularity關於南海局勢動態的報告。報告說，數月來中國一直在距離菲律賓巴拉望島只有100多海里的美濟礁上修建軍事設施，可能正在把那裏變成一個軍事基地。

該公司在2月16日公布的「南海快速警報報告」說，衛星圖片分析顯示，美濟礁上7個地點從2020年5月7日到2021年2月4日間發生了明顯變化。

其中包括一個在去年12月初開始建造的圓形的建築基礎，而在5月那裏還是一片空地；島礁上另外一處修建了新的雷達罩；還有一個地方在去年10-11月出現了新的建築結構；

今年的衛星圖片還顯示美濟礁上一些地點的建築結構被拆除。

「全面軍事基地」

菲律賓大學海洋事務與海洋法研究所所長傑伊•巴通巴卡爾博士（Jay Batongbacal）在CNN最近的報道中說，早在2020年10月中國就在美濟礁建好了新的雷達設施。他認為，新建築設施表明中國有"長期打算"。

巴通巴卡爾博士告訴菲律賓媒體，「他們（中國人）正增設觀察設備，顯然是雷達，在島礁上已經有很多雷達。」

他還說，增設新雷達說明中國在加強人工島的功能，表明中國真正的意圖是把這些人工島變成「全面的軍事基地」。

《菲律賓星報》曾在2016年1月報道，中國在美濟礁建設潛艇停靠港。

中國和菲律賓圍繞美濟礁存在主權爭議，菲律賓認為美濟礁在其專屬經濟區內。越南也稱對美濟礁擁有主權。

中國曾多次說，在南海的活動是「中國在自己的國土上開展和平建設......是中國主權範圍內的事。」

美濟礁簡介

中國在1995年控制環形的美濟礁。

2012年12月5日，美濟村正式成立，成為中國最年輕的行政村，隸屬海南省三沙市，守礁的53名漁民成為第一批村民。

2015年，中國開始在美濟礁進行填海造島工程，將原來的珊瑚環礁擴建成可以起降大型飛機的人工島。

2016年，國際常設仲裁法院對菲律賓提起的仲裁案作出有利於菲律賓的裁決，不承認中國在南海海域享有「歷史性權利」。裁決認為，南沙群島的美濟礁、仁愛礁和渚碧礁為低潮高地，不能產生領海，專屬經濟區或大陸架。中國在低潮高地建造人工島侵犯了菲律賓的主權。中國拒絶參加國際法院的仲裁，並認為菲律賓的主張沒有法律依據。

2019年1月，中國科學院在美濟礁還建立了海洋研究中心。中國媒體報道稱，美濟島未來有望超越馬爾代夫，成為海上度假勝地。

美濟礁人工島現在是南沙群島中面積最大的島嶼。由於它位置處於中國控制島嶼的最前沿，因此也常被稱為中國的「海上前哨」，長期以來，美濟礁一直是南海爭議海域緊張局勢的焦點。

圖像來源，US NAVY PHOTO 圖像加註文字， 拉森號導彈驅逐艦資料圖片

中美南海對峙

美國多次表明反對中國在南海的領土立場和中國對南海實行控制，美國海空軍經常通過「航行自由行動」挑戰中國在南海的立場，包括中國控制的人工島周圍12海里的「領海」。

美國軍艦近年來多次接近美濟礁，同中國軍艦發生對峙。

2018年3月，路透社報道披露，美國海軍的馬丁號驅逐艦接近美濟礁。中國海軍軍艦對美艦進行確認識別後警告美艦離開。之後中國國防部聲明要求美國尊重中國主權，避免在南海發生誤判和擦槍走火。

2017年5月，美國海軍的杜威號導彈驅逐艦進入美濟礁12海里以內，中國海軍兩艘導彈護衛艦進行了攔截，並警告美艦離開。

2017年8月，美國海軍的麥凱恩號驅逐艦再次駛入距離美濟礁6海里處。

2015年10月，美國海軍拉森號驅逐艦駛入美濟礁12浬以內海域，引發中國抗議。

「海上軍事堡壘」

美國國務院發言人普賴斯近期說，美國新任國務卿布林肯表示拒絶承認「中國在南海的海洋要求」，美國認為中國在南海的要求超出了1982年聯合國海洋法公約允許的範圍。

美國國務院發言人還說，布林肯還強調了美國同菲律賓共同防禦條約對雙方的重要性，並且明確表示該條約在菲律賓軍隊、公共艦船或飛機在太平洋（包括南海）遭受外來攻擊的情況下都適用。

去年10月美國《空軍》雜誌報道，2020年9月初，美軍3架「死神」無人機加入美國海軍第3艦隊在東太平洋的海空演習，演習期間，無人機對島嶼進行了模擬空襲。

報道刊登的照片顯示，參加模擬攻擊演習的美國空軍人員的臂章上印有代表中國地圖的紅色剪影。當時中國媒體譴責，紅色中國地圖襯托「死神」無人機的圖案是對中國的挑釁。