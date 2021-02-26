疫苗接種：中國浙江女性和高學歷人群意願為何不高

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國已批准新冠疫苗上市，但距離集體免疫還有很長距離。

全球的新冠疫苗接種正在陸續展開，各國均將醫護群體列為優先接種對象。但近期中國的一份調查顯示，中國浙江省的醫護群體新冠疫苗接種意願相對較低。持遲疑態度的還有受訪的女性和高學歷群體，其主要顧慮為疫苗副作用。

新冠疫苗的極速研發和問世為恢復正常生活帶來希望。根據傳染病學和流行病學等領域專家預測，要實現群體免疫，需要為70%—90%的人口接種疫苗。

如果民眾疫苗接種意願過低，則無法實現群體免疫，直接影響政府決策：即是否放寬抗疫措施和恢復經濟活動等。

特定群體背後的考量是什麼？他們的憂慮將怎樣影響群體免疫？

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 擁有700多萬人口的香港已開始疫苗注射，有7萬人在未來兩周預約接種疫苗。更多人還在觀望中。

接種意願低的人群

《中國疫苗和免疫》雜誌2月18日發表《浙江省醫療衛生人員新型冠狀病毒疫苗接種意願和影響因素調查》，文章指出女性、高學歷者和醫療人員的接種意願低，擔心疫苗副作用為主要顧慮。

調查指出，在756名醫療衛生人員中，對新冠疫苗緊急使用和上市後使用的接種意願分別為42.46%和27.65%，明顯低於普通人群中新冠疫苗約90%的接種意願。

中國疾控中心主任高福作為作者之一位列名其中。中國浙江省於2020年10月宣佈啟動疫苗的緊急接種工作，是中國最早開始實施疫苗緊急接種的省份之一。彼時疫苗緊急使用招致爭議。

截至1月28日，有約5850萬人口的浙江已組織重點人群疫苗緊急接種101.8萬人。

該調查指出，在新冠疫苗緊急使用中，女性、碩士及以上學歷者和醫療人員的接種意願低。作者分析認為，接種意願與高學歷人士接受的社交網絡信息更多、對疫苗有效性和副作用顧慮更多有關。

在不願意接種的人群中，以「擔心新冠疫苗的副作用」為主要顧慮，佔57.69%，其餘依次為「懷疑新冠疫苗的有效性」、「當地已無新冠病例，不需接種疫苗」、「新冠疫苗需收費」、「社區健康服務中心接種疫苗不方便」。

疫苗副作用

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中國國內民眾接種的疫苗主要來自中國國藥集團。中國媒體少有關於該疫苗副作用的報道。

中國國藥集團的新冠疫苗說明書中將其副作用分為「常見」、「偶見」、「罕見」、「十分罕見」等程度，列明在接種部位和全身可能會出現的不良反應。

中國國藥集團此前發佈的三期臨牀數據顯示，其新冠疫苗保護效力為79.34%，有效性低於莫德納（Moderna）和輝瑞/BioNTech疫苗95%的保護率，但高於世衛對新冠疫苗有效性50%的門檻。

2021年1月初，上海疾病預防中心工作人員陶黎納在微博發文稱，「（國藥疫苗）一舉成為世界上最不安全的疫苗」，並進一步稱，「我數了一下『不良反應』欄，一共有73種局部／全身不良反應」……前無古人後無來者，一騎絶塵」。

陶黎納的評論一度引發爭議，隨後該評論被刪除。BBC中文記者嘗試聯繫陶黎納，對方稱暫不受訪。

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中國國藥集團黨委書記劉敬楨於2021年1月接受中國媒體採訪時稱，未接到嚴重不良反應報告。「目前，我們監測到的新冠疫苗接種反應以局部反應為主，主要是接種部位疼痛。全身反應主要包括頭痛、肌痛和發熱等。」

此前有專家曾質疑中國國藥集團對不良反應的劃分等級模糊。

截至2月9日24時，中國全國累計報告接種4052萬劑次，該數據包含接種第一針和完成兩針注射人群的數據，具體接種總人數未知。

中國國家衛健委對於新冠疫苗副作用和致死率的信息披露停留在2020年12月31日，稱過敏反應等比較嚴重的不良反應發生率大約為百萬分之二。

中國疾病預防控制中心研究員邵一鳴近期在接受中新社專訪時，沒有正面回答記者關於「中國要達到70%～80%接種率目標，大概多久可以完成」的問題。

中國也未曾為此劃下時間線。

經濟學人智庫（EIU）預測，中國將在2022年年底完成新冠疫苗的廣泛接種。截止2月19日在接種總數最高的國家中，以色列每百人接種數量達81.8劑；中國每百人接種數量目前為2.8劑。

中國國內接種率不高的背景下，中國外交部2月23日表示，中國目前正向53個有需求的國家提供疫苗無償援助，同時也正向27個國家出口疫苗。據香港《南華早報》在2月中旬的統計，中國累計已向海外提供4600萬劑疫苗，該數據高於中國國內疫苗接種劑次總數4052萬。

香港或需幾年達成群體免疫

與中國緊密相連的香港，因抗疫措施拖泥帶水和漏洞頻出導致疫情一波接一波。對於封關一年多的香港，近期抵港的疫苗為疫情防控和解封似乎帶來好消息。

香港現已訂購2250萬劑新冠疫苗，分別來自中國科興生物、中國復星醫藥/輝瑞和阿斯利康。目前科興生物的100萬劑疫苗已抵港，香港特首林鄭月娥和司局長已經率先接種該疫苗，希望鼓勵市民主動自願接種疫苗，建立保護屏障。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 林鄭月娥等多位香港官員帶頭接種中國科興的新冠病毒疫苗，希望起到示範作用

但2021年1月12日香港中文大學公布的調查發現，約1200名受訪者中，僅37.3%受訪者願意接種新冠疫苗，這個比例遠低於其他地區約60%—80%的疫苗接受率。

受訪民眾的擔憂集中在以下四個方面：52.2%的受訪者認為沒有大規模疫苗生產經驗的製造商所生產的疫苗會影響他們的接種意願。此外，採用mRNA等新技術平台製造的疫苗、疫苗產地，和臨牀測試少於5萬人均會影響對疫苗的接受程度。

在這座700多萬人的城市，已有7萬人在未來兩周預約接種疫苗。更多人還在觀望中。