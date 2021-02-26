新冠疫情：香港開放新冠疫苗接種 意願隨年齡增加明顯升高

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 一些接種中心外大排長龍，當中有不少年長者。

香港正式開放2019年新型冠狀病毒病（COVID-19）疫苗接種，特區政府首先向市民提供的是中國產科興滅活技術疫苗，官方稱首兩周接種預約已爆滿，合共涉及7萬餘人，佔香港總人口0.01%。

星期五（2月26日）起可接種疫苗的有60歲以上年長者等五類指定優先人士。據香港媒體報道，不少人稱感到高興，更感謝中國。港府官員呼籲合資格市民及早接種。

不過，香港城市大學一項民意調查顯示，願意接種疫苗的受訪者與不願意接種者比例均不到一半。學者認為，接種疫苗的意願與受訪者對政府的信任程度「關聯甚大」。

港府證實另一批來自德國BioNTech的100萬劑疫苗將於星期六運抵香港， 比計劃延誤一天。

運港的上海復星—BioNTech核糖核酸款疫苗，其上市品牌名字與英國、歐洲所採用的輝瑞—BioNTech疫苗一致。負責統籌疫苗接種的香港公務員事務局局長聶德權星期五表示，當局在收貨之後將盡快開放預約接種。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 香港首日接種新冠疫苗排長龍 接種市民：我相信中國

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 林鄭月娥等多位香港官員帶頭接種中國科興的新冠病毒疫苗，希望起到示範作用。

首批100萬劑科興疫苗是在上星期五（19日）抵達香港，行政長官林鄭月娥星期一（22日）率領多名高級官員、行政會議成員和立法會議員率先接受注射。她在接種後說，越多人在短時間內接種，便有機會在香港形成社區群體免疫，減少病毒在社區中傳播，繼而讓香港經濟恢復活力，市民可出外旅遊和恢復跨境人員往來。

林鄭月娥說：「我們已購買足夠疫苗，法律基礎是穩固的，專家意見是充分的；但如果市民因為信心不足，因為聽了或看了一些不實說法而裹足不前，令這工作沒法完成，我們亦沒辦法得到疫苗接種的預計效果。」

港府劃定可優先接種新冠疫苗的五類人員包括：

醫療服務場所工作人員及參與抗疫工作人員

60歲或以上人士

安老院和殘疾人士院舍院友及員工

維持必要公共服務人員

跨境運輸、口岸、港口工作人員

據香港政府統計處上周公布，2020年底香港人口約750萬人。

全球疫苗接種進展實時動態圖

全球疫苗接種進程 Asset 2 要使用這個功能，請更新你的瀏覽器 在下面鍵入國家或區域名稱，查詢疫苗接種進程 無疫苗接種數據。在有些情況下，宣佈疫苗接種開始與獲得實際數據存在時間差。

信心障礙？

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 一般疫苗從研發到推出市場需時十年，但新冠疫苗卻在一年內就面世，到底哪些程序加速了？

港府目前分別採購了科興、復星—BioNTech和牛津—阿斯利康三款疫苗。港府在科興疫苗到位後馬上開展接種，《蘋果日報》引述一些醫療人員行會領導人批評，這變相讓首批接種市民沒有選擇。

調查結果指出，年紀越大，接種意願越高。55歲以上受訪者當中，51.1%表示願意接種疫苗；20至24歲受訪者當中只有29.5%表示願意接種。

從教育程度區分的話，大學學士程度（本科學位）受訪者意見分歧最大，願意和不願意接種都徘徊在40%左右。博士程度受訪者有52.9%願意接種，呈壓倒性趨勢，不願意接種的比例是26.5%，中立者佔20.6%。