新冠疫情：香港開放新冠疫苗接種 意願隨年齡增加明顯升高
香港正式開放2019年新型冠狀病毒病（COVID-19）疫苗接種，特區政府首先向市民提供的是中國產科興滅活技術疫苗，官方稱首兩周接種預約已爆滿，合共涉及7萬餘人，佔香港總人口0.01%。
星期五（2月26日）起可接種疫苗的有60歲以上年長者等五類指定優先人士。據香港媒體報道，不少人稱感到高興，更感謝中國。港府官員呼籲合資格市民及早接種。
不過，香港城市大學一項民意調查顯示，願意接種疫苗的受訪者與不願意接種者比例均不到一半。學者認為，接種疫苗的意願與受訪者對政府的信任程度「關聯甚大」。
港府證實另一批來自德國BioNTech的100萬劑疫苗將於星期六運抵香港， 比計劃延誤一天。
運港的上海復星—BioNTech核糖核酸款疫苗，其上市品牌名字與英國、歐洲所採用的輝瑞—BioNTech疫苗一致。負責統籌疫苗接種的香港公務員事務局局長聶德權星期五表示，當局在收貨之後將盡快開放預約接種。
首批100萬劑科興疫苗是在上星期五（19日）抵達香港，行政長官林鄭月娥星期一（22日）率領多名高級官員、行政會議成員和立法會議員率先接受注射。她在接種後說，越多人在短時間內接種，便有機會在香港形成社區群體免疫，減少病毒在社區中傳播，繼而讓香港經濟恢復活力，市民可出外旅遊和恢復跨境人員往來。
科興這款疫苗目前仍需要以醫學論文方式，將其第三期臨牀試驗數據投稿國際醫學期刊接受同儕審查（peer review），廠方公布有效率為50%到62%，低於其他疫苗。但港府疫苗專家審查科興提供的數據之後，還是推薦特區政府採用。
林鄭月娥說：「我們已購買足夠疫苗，法律基礎是穩固的，專家意見是充分的；但如果市民因為信心不足，因為聽了或看了一些不實說法而裹足不前，令這工作沒法完成，我們亦沒辦法得到疫苗接種的預計效果。」
港府劃定可優先接種新冠疫苗的五類人員包括：
- 醫療服務場所工作人員及參與抗疫工作人員
- 60歲或以上人士
- 安老院和殘疾人士院舍院友及員工
- 維持必要公共服務人員
- 跨境運輸、口岸、港口工作人員
香港財政司司長陳茂波本周發表2021財年財政預算案時指出，特區政府將合共採購2250萬劑新冠病毒疫苗，涉款84億港元（10.82億美元；69.96億元人民幣），目標是在今年內為大部分市民接種。特區政府也將設立10億港元疫苗保障基金，應付接種新冠疫苗後出現嚴重不良反應的賠償。
據香港政府統計處上周公布，2020年底香港人口約750萬人。
全球疫苗接種進展實時動態圖
信心障礙？
港府目前分別採購了科興、復星—BioNTech和牛津—阿斯利康三款疫苗。港府在科興疫苗到位後馬上開展接種，《蘋果日報》引述一些醫療人員行會領導人批評，這變相讓首批接種市民沒有選擇。
關於市民接受疫苗的程度，香港城市大學媒體與傳播系講座教授黃懿慧團隊在2020年9月以網上問卷形式訪問3190名20歲以上香港市民，本周發表民意調查結果。其中，願意接種疫苗的受訪者佔38.2%，42.7%不願意接種，19.2%保持中立。團隊認為「香港市民接種疫苗的意願整體來說不高」。
調查結果指出，年紀越大，接種意願越高。55歲以上受訪者當中，51.1%表示願意接種疫苗；20至24歲受訪者當中只有29.5%表示願意接種。
從教育程度區分的話，大學學士程度（本科學位）受訪者意見分歧最大，願意和不願意接種都徘徊在40%左右。博士程度受訪者有52.9%願意接種，呈壓倒性趨勢，不願意接種的比例是26.5%，中立者佔20.6%。
研究團隊分析數據之後認為，接種疫苗的意願與受訪者對政府的信任程度關聯甚大，無論是哪個受訪組別，越是信任政府，越有接種疫苗傾向。
黃懿慧教授強調，這個現象並非香港特有。而就在香港城大的民調發表前，中國大陸一份學刊刊登了浙江的同類調查，在756名受訪醫療衛生人員中，對新冠疫苗緊急使用和上市後使用的接種意願分別為42.46%和27.65%，明顯低於普通人群中新冠疫苗約90%的接種意願。