中印邊境衝突士兵死訊公布、新冠疫苗接種進度等本周更多重要故事

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剛過去的一周中印邊境上兩國軍隊完成現階段脫離接觸的計劃，中國首次公布在去年6月邊境衝突中陣亡的4名軍人身份；世界各地疫苗陸續開始接種，讀者關心各地的接種進度；中美關係方面，中國外交部長王毅在講話中釋放最新信號，但遭到美國政府冷淡對待；美國前總統特朗普並未從媒體視線消失，關於特朗普的稅務調查有了新進展；除此之外紀錄片《陷害布蘭妮·斯皮爾斯》引發人們新一輪的批評，關於歌星布蘭妮·斯皮爾斯在21世紀初的明星文化泡沫裏所受到的對待，並由此激起媒體界的一些靈魂拷問。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了，我們帶你一一回顧。

1. 時隔八個月後中國公布四名官兵死亡

中國官方媒體近期首次公布在去年6月中印邊境衝突中陣亡的4名中國軍人身份，並形容其中三名中國士兵「毫不畏懼、英勇戰鬥，直至壯烈犧牲」，另一名士兵則在渡河前出支援途中，「為救助戰友犧牲」。

中國軍方授予幾位士兵「衛國戍邊英雄團長」和「衛國戍邊英雄」等榮譽稱號。此舉在中國互聯網引發討論和追思。

也有多名中國網民被指詆譭軍隊「戍邊英雄」遭拘留。

2020年兩國在加勒萬河谷的這場衝突是兩國45年來雙方最嚴重的邊界衝突。當時，印度方面公布至少20名印度士兵死亡。

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2. 新冠疫苗接種進度

新冠疫苗大規模接種正在世界各地展開。一份研究預測顯示中國和印度作為世界新冠疫苗生產大國，自己國內的接種普及率可能在2022年底才達標。主要原因是兩國人口巨大，而醫療從業人員短缺。

與此同時兩國先後向多國捐贈疫苗，雖然兩國北京和新德里都堅稱捐贈疫苗沒有政治考慮，但外界留意到兩國選擇捐贈對象時往往很大選擇性，令疫苗成為兩國最新的角力場。

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3. 中國外長王毅講話背後的兩國溫度差

中國外長王毅於2月22日以「撥亂反正、相互尊重、合作共贏」為主題發表講話，其中提出美國放棄對華加徵關稅、單邊制裁等「三個放棄」，並指出中美可以在新冠疫情等國際問題上進行合作。但這些主張並未得到美國政府的積極回應。

專家稱王毅想打破中美僵局的嘗試在目前情況下很難實現突破。

4 並未從新聞中離去的特朗普

剛過去的一周有關美國前總統特朗普及其家族企業財政事務的刑事調查有所進展。美國最高法院下令特朗普向紐約檢察官交出他的報稅表以及其他財務紀錄。

這對特朗普是個打擊，他多個月來一直在尋求避免讓檢察官查看他的紀錄。這些紀錄被認為是這起刑事調查的關鍵。

此外BBC的紀錄片揭露， 特朗普在美朝峰會中邀請金正恩搭「空軍一號」便車，在兩小時內送其回家的幕後故事。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 布蘭妮在2000年MTV頒獎典禮上的表演

5 紀錄片引發的明星文化反思

「我過去的言辭和舉動是錯的。我很惡劣、刻薄、殘忍、不管不顧、爛透了。我已經不僅公開地對布蘭妮道歉，而且私下裏也道過歉。」 美國博客作者佩雷斯·希爾頓（Perez Hilton）在自己上周的播客（podcast）上說。

這是紀錄片《陷害布蘭妮·斯皮爾斯》問世後帶來的媒體反思的一例。