菠蘿大戰：中國暫停台灣鳳梨進口引發兩岸新爭端

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國暫停台灣菠蘿進口在台灣引發爭議

中國宣佈暫停台灣菠蘿（鳳梨）進口，表示在台灣菠蘿中截獲檢疫性有害生物，但台灣表示去年銷往中國的鳳梨合格率達99.79%，單方面暫停輸入明顯並非貿易考量。

中國海關總署2月26日在其網站上發佈關於暫停進口台灣菠蘿的通知，表示將從2021年3月1日起暫停台灣地區菠蘿輸入大陸。

中國國台辦發言人馬曉光表示，2020年以來，大陸海關多次從台灣地區輸入大陸的菠蘿中截獲檢疫性有害生物。

他說，為從源頭上防範植物疫情風險，暫停台灣地區菠蘿輸入大陸，是正常的生物安全防範舉措，科學合理，符合大陸相關法律法規和標凖。

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「吃鳳梨，挺農民」

但台灣主管農產品的農委會陳吉仲表示，所有台灣鳳梨輸出中國和其他16國，都是依據世界貿易組織規定進行，無法接受中國片面決定從3月1日起暫停輸入台灣鳳梨的通知。

農委會表示，去年銷往中國鳳梨共6200批，接獲中國通報發現介殼蟲合計13件，輸出合格率達99.79%，而且中國自己境內也有介殼蟲。

台灣總統蔡英文也在臉書上發文呼籲台灣人民「吃鳳梨，挺農民」，表示台灣鳳梨品質世界級，出口到對岸合格率99.79%，中國海關總署在無預警的情況下做出決定，對正常的貿易往來一點幫助都沒有。

蔡英文表示，「中國以突襲式的通知，單方面暫停輸入台灣鳳梨這件事，顯非正常的貿易考量，我要表達譴責。」

主要出口中國

台灣執政的民進黨也表示，中國對台灣不但使用「文攻武嚇」，還用政治操作禁止台灣農產品進口，對台灣施加經濟壓力，目的是擾亂台灣社會民心。

台灣反對黨國民黨也表示，台灣鳳梨是否帶有病蟲害，需要科學專業認定，該黨主席江啟臣呼籲兩岸官方盡速恢復溝通化解爭端，大陸方面也應秉持善意，不該有政治因素考量。

據台灣農委會統計，中國市場佔台灣鳳梨外銷出口的90%以上，去年銷往中國鳳梨達46000噸，但台灣鳳梨生產有90%左右供內銷，外銷出口只佔年產量約10%，因此提高國內銷量即可穩定價格。

不過台灣綠營人士仍然批評，不論是在哪一方面，台灣都不能過度依賴中國市場，應該易方面提高內銷需求，易方面分散市場，推廣擴大外銷市場。

「從鳳梨看疫苗」

與此同時，台灣朝野因為新冠病毒疫苗而吵鬧不休，要不要買中國疫苗也無法達成共識，有評論人士認為從鳳梨遭禁即可證明台灣不能依賴中國疫苗。

評論人士表示，中國禁止台灣鳳梨進口只是「影響生計」，如果依賴中國疫苗，一旦中國暫停向台灣提供疫苗，那恐怕會「影響生命」。

台灣政論節目評論員周玉蔻表示，中國無預警暫停台灣鳳梨進口，是中國一貫使用的「養、套、殺」策略，先用經濟利益吸引，培養對中國市場的依賴，然後用政治力介入操作擾亂市場，以達到其目的。