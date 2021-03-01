香港《國安法》最大規模搜捕行動：47名被捕人首次提訊

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 大批民主派支持者在法院大樓外聚集，等候進入法庭旁聽。

香港警方早前以違反《港區國安法》為由拘捕55名參加去年民主派初選的人士，至周日（2月28日）以「串謀顛覆國家政權」罪正式起訴其中47人。他們周一（3月1日）首次提訊。

庭審開始前已經有過百名市民在法院大樓外排隊，等候入內旁聽，英國、美國、加拿大等國駐港領事館人員、歐盟駐香港辦事處官員也有到場。

香港當局決定起訴這些民主派人士引起多國關注，其中英國外交大臣拉布（Dominic Raab，藍韜文）在社交網站發文，形容香港當局的做法是「又一嚴重令人擔憂的發展」，他又認為《港區國安法》顯示了如何以法律來打壓政治異見，而不是法律條文聲稱的「恢復治安」。

歐盟駐香港辦事處也發表聲明，要求香港當局立即釋放被捕人士，又呼籲北京和香港當局要尊重香港《基本法》和《公民權利和政治權利國際公約》內規定的基本自由和法治。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 香港國安法：戴耀廷等53人 涉及民主派初選被捕

「紅線」不斷改變

多名被控的香港民主派人士周日按警方要求報到前，大都表示已經有凖備不會有機會保釋。部份人指，他們相信香港市民會繼續爭取民主，而有份協調初選的香港大學前副教授戴耀廷在警署外向在場人士表示「祝各位平安」。

外界留意到被捕民主派人士當中，有23人是區議員，分析擔心他們被正式起訴後，可能成為香港當局取消區議員資格的目標。其中一名議員袁嘉蔚早前接受BBC中文訪問時說，自己其實當選那刻就預計自己不能完成整個任期，因為看見當局的「紅線」不斷改變，因此只能希望「能做多久就是多久」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 英國、美國、歐盟等駐香港的外交人員也有在法院大樓外等候。

被捕的民主派人士今年1月首次被拘捕後獲准保釋，原本到今年4月才需要再次向香港警方報到，但日前突然接獲通知，要求他們提早到周日前往警署報到，之後47人被起訴，其餘八名沒有被起訴的民主派人士獲准繼續保釋。

未被起訴的八人包括香港立法會前議員涂謹申、鄺俊宇和李國麟，參加民主派初選的劉凱文、袁偉傑、李芝融和安德里，還有協調初選的關尚義。

一些民主派人士指，無法知道《港區國安法》的「紅線」，很難評論警方暫時不起訴他們的決定。

其中，鄺俊宇離開警署時向在場記者形容，目前是「民主派最風雨飄搖的時間」，心情十分沉重。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 法樓大樓外同時有數人手持中國國旗，要求法官按《港區國安法》的規定不讓民主派人士保釋。

「攬炒十步曲」爭議

立場親北京的香港報章《文匯報》周一發表文章形容香港民主派的初選是「違法」，指初選以顛覆香港政府、癱瘓政府施政為目的，絶對不是一場正當合法的選舉，「而是以選舉作為包裝的非法禍港行動」。

但另一份立場親民主派的報章《蘋果日報》認為，香港警方故意在中國共產黨即將舉行一年一度的全國人大和政協會議（即「兩會」）前，針對民主派人士作出檢控，好讓香港當局可以作出交代。《蘋果日報》的創辦人黎智英早前被控「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」等罪，一度獲得保釋，但香港政府之後成功覆核，法庭取消他的保釋。

香港當局最初提出檢控時，所提及的原因也被外界質疑。香港警方1月進行拘捕行動後，警方國安處高級警司李桂華會見傳媒時指出行動與初選部份參選人提出的「攬炒十步曲」有關。

「攬炒」是香港用語，有「同歸於盡」的意思，計劃提出民主派在原定去年舉行的立法會選舉中必須取得立法會過半數議席，控制議會，反對政府所有議案，以求觸發香港《基本法》內有關特首在特定情況下必須請辭的機制，增加民主派與香港政府談判的籌碼。

計劃預計這樣做會令北京政府作出激烈反應，包括宣佈香港進入緊急狀態等，最終令西方國家對中國政府實施政治和經濟制裁。