香港民主派47人受審 夏寶龍稱嚴懲三名「反中亂港分子」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 香港警方周日（2月28日）以"串謀顛覆國家政權罪"正式起訴47名參與去年民主派初選人士，他們周一（3月1日）首次提訊，案件在周二繼續審理。

香港警方周日（2月28日）以「串謀顛覆國家政權罪」正式起訴47名參與去年民主派初選人士，他們周一（3月1日）首次提訊，案件在周二繼續審理。

開庭的同時，香港《紫荊》雜誌發佈中國國務院港澳辦主任夏寶龍2月的講話，夏寶龍點名黎智英、戴耀廷和黃之鋒，稱要嚴懲三名「反中亂港分子當中的極端惡劣者」。

串謀顛覆

47名民主派人士被控「串謀顛覆國家政權罪」一案周二（2日）繼續在法院審理，有5名被告缺席，包括要在佔領運動案應訊的戴耀廷、以及先前送院的楊雪盈、梁國雄等。

香港電台報道稱，截至下午5時許，約22名被告完成保釋陳詞。

法院周一通宵審理案件，但凌晨有被告暈倒，法官隨後宣佈休庭。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 戴耀廷

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 47名民主派人士被指控犯"串謀顛覆國家政權罪"

據香港媒體報道，47名民主派人士被指控犯「串謀顛覆國家政權罪」，控方稱，串謀計劃持續7個月，在香港《國安法》實施後仍繼續，若非立法會選舉延遲，被告將繼續串謀顛覆計劃。

控方還稱，戴耀廷提出民主派初選「35+」計劃，並與區諾軒、趙家賢、鐘錦麟和吳政亨合作。其餘42名被告參加初選，同意戴耀廷和區諾軒方案。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 黃之鋒

今年1月初，多名參與民主派初選的香港民主派人士被拘捕，隨後獲准保釋，原本到今年4月才需再次向警方報到，但日前突然接獲通知，要求他們提早到周日（2月28日）前往警署報到，之後47人被起訴，其餘八名沒有被起訴的民主派人士獲准繼續保釋。

未被起訴的八人包括香港立法會前議員涂謹申、鄺俊宇和李國麟，參加民主派初選的劉凱文、袁偉傑、李芝融和安德里，還有協調初選的關尚義。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 周一西九龍裁判法院外的抗議者。

夏寶龍：嚴懲三名「反中亂港分子」

在案件審理之時，香港《紫荊》雜誌3月號發出中國國務院港澳辦主任夏寶龍2月22日在全國港澳研究會專題研討會時的講話。夏寶龍在講話中點名三名「反中亂港分子當中的極端惡劣者」，包括黎智英、戴耀廷、黃之鋒，稱「不僅僅是不能允許他們染指香港特別行政區的任何公權力，還要對他們的違法行徑依法給予嚴懲」。

夏寶龍強調「愛國者治港」，並稱完善相關制度必須尊重中央的主導權。

夏寶龍認為，「愛國者治港」的原則還沒有得到全面落實，無論在香港特別行政區的行政、立法、司法等政權機關，還是在區議會等非政權組織，以及教育、傳媒等領域，尚未真正形成穩固的「愛國者治港」局面。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 夏寶龍強調「愛國者治港」，並稱完善相關制度必須尊重中央的主導權。

近日，中國中央有關部門還在深圳召開座談會，聽取香港代表對完善「愛國者治港」制度的意見。

據中國媒體報道，夏寶龍稱，全面落實「愛國者治港」，是確保「一國兩制」實踐行穩致遠的關鍵。為此，要完善有關制度，確保香港的政權機關牢牢掌握在真正的愛國者手中。

國際反應

瑞典駐港副總領事雷博恩周一和周二兩日到西九龍裁判法院聽審表示關注。

雷博恩稱，一直跟進涉及國安法的案件，會關注香港如何執行法律。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 香港國安法：戴耀廷等53人 涉及民主派初選被捕

美國國務卿布林肯在推特上表示，譴責拘留和起訴香港選舉的泛民主派候選人，呼籲立即釋放他們。

「參與政治和言論自由不應是犯罪行為，美國與香港民眾站在一起。」他說。