中國新冠肛拭子測試引發的外交抗議

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 日本官員說，一些人抱怨稱這一程序給日本公民造成 "心理困擾"。

日本已要求中國停止在日本公民入境中國時進行肛拭子測試。日本官員說，一些人抱怨稱這一程序給日本公民造成「心理困擾」。

日本內閣官房長官加藤勝信（Katsunobu Kato）在3月1日表示，部分前往中國的日本公民在中國接受肛拭子檢測，以進行新冠病毒篩檢，部分日本人向大使館提意見稱「心理上痛苦很大」，因此已通過北京的日本大使館要求中方對日本人予以免除。

加藤勝信稱，目前為止不清楚多少日本人在中國接受肛拭子檢測。日本駐華使館希望中方重新評估有關做法，但目前還沒有得到中方改變檢測方法的答覆，日方將為了日本人免除該檢測「繼續努力」。

中國外交部發言人汪文斌3月1日在回答相關問題時表示，中方根據疫情形勢變化，按照相關法律法規，科學動態調整相關防疫措施。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 美國對中國就美外交人員入境中國被要求進行肛拭子測試提出抗議。

來自美國的外交抗議

除開日本，美國也曾對此測試方式提出抗議。2月中旬，美國媒體報道稱「美國駐華外交人員要做肛拭子檢測」。

「美國國務院從未同意這種測試，當我們得知一些工作人員被要求做這樣的測試時，直接向中國外交部提出抗議，」美國國務院發言人上周三（2月24日）表示。

美國國務院補充說，北京方面告訴他們，該次測試是「弄錯了」。美國國務院發言人強調，將致力於維護外交官和他們家人的「尊嚴」，以符合「維也納外交關係公約」等其他外交法規定。

目前不清楚有多少美國外交官或他們的家人已接受過這項檢測。幾天前中國外交部發言人趙立堅否認該指控，並稱：「據我所知，中方從未要求美國駐華外交人員進行肛拭子檢測。」

中國社交媒體上充斥的髒笑話

BBC中國媒體分析師凱麗（Kerry Allen）

對於中國網民來說，聽到中國外交部發言人趙立堅談肛門拭子是很不尋常的時刻。

該話題成為微博熱搜話題。很多中國網友開玩笑說，美國人在中國問題上滿嘴髒話，估計他們會把口腔拭子誤認為是肛拭子。

有人質疑美國外交官說法的真實性，認為這是新冠問題上又一次「抹黑」中國的「謠言」。

過去一年中美之間有諸多不好的對立情緒。中國批評前美國總統特朗普領導下的美國政府加劇反華情緒，多次將新冠病毒稱為「中國病毒 」，並淡化中國的新冠抗疫成績。

不少中國人認為，美國在講究體面前需要對自己控制病毒和疫情的方式進行自我反思。

「50萬美國人死於新冠，這就是尊嚴嗎？」

中國為什麼採用肛拭子測試？

中國於2021年1月引入肛拭子檢測。北京佑安醫院呼吸與感染疾病科副主任醫師李侗曾接受中國央視新聞採訪時表示，通過研究發現，一部分感染者糞便或肛拭子核酸陽性的持續時間比上呼吸道持續時間更長，增加肛拭子核酸檢測能夠提高感染者檢出率，減少漏診。

中國官媒新華網曾發文稱需要注意的是，由於肛拭子採樣不夠方便，加上很多人對它接受度不高，因此採用肛拭子採樣只是對部分人進行的「針對性篩查」，並非所有人都需要採用，更不是要全（中）國推廣。鼻咽拭子檢測仍然是目前最為普遍的檢測方式。

圖像來源，Reuters

目前肛拭子採集只對重點人群使用。重點人群包括部分外國入境中國的酒店隔離人士以及中國個別高風險地區人士。目前未知被檢測人群的規模和數量。

肛拭子檢測需要患者取膝胸臥位或側臥位，用消毒棉拭子輕輕插入肛門3厘米～5厘米。

目前除開中國，僅有西班牙在新冠病毒檢測引進肛拭子檢測。1月底西班牙媒體報道稱，此測試方式在西班牙北部的加利西亞使用，並未在人口更稠密地區推廣該測試方式。