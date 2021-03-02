中東動蕩：以色列警告伊朗 美伊重啟核協議談判僵局

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 2月25日一艘以色列籍貨船在阿曼灣發生爆炸後，以色列總理內塔尼亞胡指責伊朗發動了爆炸襲擊

伊朗外交部發言人哈蒂布扎德周一（3月1日）說，以色列指責伊朗攻擊以色列貨輪是無中生有。他還說，除非美國尊重已經達成的核協議，否則不可能同美國展開雙邊談判。

2月25日，一艘以色列籍貨船在阿曼灣發生爆炸，之後，以色列總理內塔尼亞胡指責伊朗發動了爆炸襲擊，並威脅要對伊朗採取報復行動。

而伊朗則譴責以色列在過去一年中發起了數次攻擊，包括去年破壞伊朗核設施和暗殺伊朗的核科學家。

與此同時，美國還在25日這天對敘利亞境內發動空襲，攻擊了伊朗支持的民兵組織。五角大樓說空襲是對伊拉克境內美軍基地遭受火箭彈襲擊做出的報復行動。

2月中旬巴格達美軍基地附近以及外國大使館所在的巴格達「綠區」多次遭到火箭襲擊。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 在美國總統特朗普宣佈美國退出"聯合全面行動計劃"後，伊朗精神領袖哈梅內伊說，"從第一天我就說：美國靠不住"

「美國靠不住」

歐盟建議美國同伊朗直接談判，解決伊朗同聯合國5個常任理事國加上德國和歐盟達成的核協議問題。

伊朗希望在會談開始前先要得到取消對伊朗制裁的保證，說他們仍未退出「聯合全面行動計劃」(JCPOA) ，而是美國單方面退出協議，並重新施加對伊朗的制裁。

伊朗外交部發言人哈蒂布扎德說，拜登政府不僅沒有取消特朗普開始的極限施壓政策，也沒有表示執行「聯合全面行動計劃」和聯合國安理會2231號決議的願望。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 美國在25日這天對敘利亞境內發動空襲是拜登政府首次採取的軍事行動

2018年美國單方面宣佈退出伊核協定。在時任美國總統特朗普宣佈美國退出「聯合全面行動計劃」後，伊朗精神領袖哈梅內伊說，「從第一天我就說：美國靠不住」。

聯合全面行動計劃

「聯合全面行動計劃」是2015年伊朗同所謂伊朗核問題六國，即5個聯合國常任理事國加上德國（5+1）、還有歐盟達成的伊朗核問題協議。協議對伊朗濃縮鈾項目進行了限制性規定，並且規定美國、歐盟和聯合國安理會解除對伊朗的制裁。

當時的美國總統奧巴馬說，該協議是美國和伊朗達成的「歷史性和解」。《紐約時報》報道評論稱，當時世界90多個國家對該協議表示欣賞和支持。

2020年初，美軍在巴格達刺殺了伊朗軍事領袖卡西姆·蘇萊曼尼後，伊朗暫停履行伊朗核協議中對濃縮鈾的限制規定。

伊朗核物理學家法克里扎德去年11月被暗殺後，伊朗通過了「反制裁戰略法」，規定增加離心機數量，加強濃縮鈾活動以及其他核工業建設措施。該法規定，如果在一定期限內對伊朗制裁還沒有鬆動，伊朗就要進一步突破伊核協議的限制。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 2020年初美軍在巴格達刺殺了伊朗的軍事領袖卡西姆·蘇萊曼尼後，伊朗暫停履行伊朗核協議中對濃縮鈾的限制規定

以色列反對

以色列是「聯合全面行動計劃」堅決的反對者，稱伊核協議威脅到了以色列的國家安全。

伊朗發展核武器的潛力及其領導人反以色列的立場使兩國成為中東地區最主要的敵對國家。

以色列多次聲稱不會坐視伊朗擁有核武器，並且凖備採取軍事手段防止出現上述局面。

最近以色列貨輪遭遇爆炸後，以色列總理內坦尼亞胡在談到是否要對伊朗採取報復行動的時候說，「伊朗是以色列最大的敵人，我決心要擊退它。我們要在整個地區打擊它 。」

與此同時，敘利亞通訊社報道引述軍方人士說，以色列飛機從戈蘭高地發射導彈襲擊了大馬士革附近的一些據點。