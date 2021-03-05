中國兩會：香港選舉制度改革成焦點

圖像來源，Getty 圖像加註文字， 中國全國人大會議3月5日在北京開幕。

中國全國人大會議3月5日在北京開幕。開幕會上提出，決定對香港特區選舉制度做出改變。

中國全國人大副委員長王晨在會上就「關於完善香港特別行政區選舉制度的決定草案」進行了說明。他表示，要修改香港行政長官及立法會的產生辦法，並將修改《基本法》附件一及附件二。

此舉顯示，中國政府將不再容忍在香港存在異見。路透社報道稱，這或將是1997年香港主權移交以來對香港民主最沉重的打擊。

王晨報告

王晨在會上表示，需要消除香港制度機制的「隱患和風險」，確保以愛國者為主體的「港人治港」。

王晨表示，將繼續由選舉委員會選舉產生行政長官，但要調整選舉委員會的規模、組成和產生辦法，賦予選舉委員會選舉產生較大比例的立法會議員、直接參與及提名全部立法會議員候選人的新職能。

目前在香港，行政長官由來自不同界別的1200人組成的選舉委員會選舉產生。立法會議員選舉半數席位為一般選民選舉直接選舉產生，另外一半席位稱作「功能組別」，「功能組別」的選民需為商界、金融界等各行業代表，許多組別常年被親北京的建制派控制。

不論是選出行政長官的選舉委員會，還是「功能界別」立法會議員，香港民主派陣營均認為，這些席位都缺乏全體香港選民的直接參與，不能廣泛代表香港的民意。

圖像來源，GETTY IMAGES 圖像加註文字， 「兩會」前夕，有47名在去年立法會選舉全參與民主派初選的的人士以「串謀顛覆國家政權」被起訴。

從2003年反對基本法「23條」立法的「七一」大遊行，到2014年「佔領中環」運動，再到2019年的「反修例風波」，示威者陣營始終將「一人一票」選出行政長官與立法會議員作為一個主要訴求。

王晨表示，近幾年特別是2019年香港發生「反修例」風波以來，「反中亂港」勢力與本土激進分離勢力鼓吹「港獨」等主張，通過特區選舉平台、立法會和區議會議事平台或公職人員身分，從事「反中亂港」活動，癱瘓立法會運作，阻撓特區政府依法施政，策劃並實施所謂預選，妄圖通過選舉掌控香港立法會主導權，奪取香港管治權。

他還稱，一些外國和境外勢力，通過立法和行政等方式，以及一些駐港領事機構和非政府組織，對中央有關人員進行所謂「制裁」，明目張膽為香港「反中亂港」勢力提供保護傘。

王晨在3月5日表示，香港社會亂象表明，現行選舉機制存在明顯的漏洞和缺陷，成為「反中亂港」勢力奪取香港特區管治權的契機，因此需要採取必要措施「完善香港選舉制度」。

在「兩會」開幕前夕，香港當局在2月28日正式以「串謀顛覆國家政權」罪起訴去年參與民主派初選的47名人士。他們在原定於去年舉行的立法會選舉前參加了非官方的初選。

可能內容

有香港媒體報道稱，草案擬增設特首選舉委員會議席，由1200人變為1500人。選舉委員會將會新增一個界別，由政協與愛國領袖組成。

同時，立法會選舉將會擴大組成部分，由現在的70席增至90席，而俗稱「超級區議會」的5個區議會（第二功能組別）及其5個席位將會取消，新增25個議席，將由選舉委員會推選產生。

香港《南華早報》還援引不具名人士消息稱，因新冠疫情而被推遲的立法會選舉將會再度推遲至2022年9月舉行。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 新加坡國立大學學者表示，泛民主派在2019年表現極其優異，這讓中共感到震驚。

香港現任特首林鄭月娥的任期將於明年7月結束。她於4日表示，對於人大會議審議有關完善香港的選舉制度，落實「愛國者治港」方針政策表示歡迎。

「泛民主派在2019年表現極其優異，這讓中共感到震驚，因為這顯示出他們所有負面的言辭並未奏效，」新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎向BBC表示。

「我認為中共真心想要去掉他們不想聽的聲音，因此我們可能會看到更多針對參選人的限制，」他表示。

不少中共同香港高級官員均已表示，「愛國者治港」是香港治理的原則。王晨5日稱，「愛國者」的標凖是全心全意擁護香港，不損害香港的繁榮和穩定。

此前中國港澳辦主任夏寶龍曾提出，特區任何崗位在任何情況下都不能讓「反中亂港」分子佔據。他還稱，治港者必須深刻認同「一國」是「兩制」的前提和基礎，充分尊重國家主體實行的社會主義制度，堅決反對外國勢力干預香港事務。

一名香港特區政府發言人4日晚間表示，政治體制問題是中央事權，中央有權有責修改完善香港的選舉制度，特區政府尊重中央在完善政治體制方面的主導權，並將全面配合。

這名發言人還表示，只有做到「愛國者治港」，中央對特別行政區的全面管治權才能得到有效落實，憲法和香港基本法確立的憲制秩序才能得到有效維護，香港才能實現長治久安。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 民主派質疑「愛國者治港」扭曲「港人治港」意義。

兩會開幕報告中的香港話題

3月4日在中國全國政協會議開幕會上，政協主席汪洋在作政協工作報告時未提「一國兩制」、「港人治港」或「高度自治」字眼，是自香港主權移交以來的首次。他在報告中稱政協今年需堅定支持全面落實「愛國者治港」原則，並就加強港澳青少年愛國主義教育開展協商協調。

而中國國務院總理李克強5日在作政府工作報告時則提到，港澳工作要繼續全面凖確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，完善特別行政區同憲法和基本法實施相關的制度和機制，落實特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制。