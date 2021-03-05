香港國安法： 47名民主派人士庭訊 15人獲批准保釋 港府申訴後繼續還押

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 香港律政司，立即提出覆核批准保釋決定，15名被告因此被繼續還押，引起輿論嘩然。

在這場耗費多日，馬拉松般的聆訊會上，47名被香港警方以「串謀顛覆國家政權罪」正式起訴的香港民主派人士中，有15名人士在星期四晚（3月4日）獲國安法指定法官蘇惠德批准保釋。但是香港律政司立即提出覆核，15名被告因此被繼續還押。

據報導，當聽聞被保釋的15人因此被立即還押時，法庭內外有守候多日的親友及家屬均落淚痛哭，有人暈倒送醫。此外，被告林景楠、劉澤鋒、何啟明及彭卓棋，於散庭後因為身體不適被送往醫院。

本案亦引起國際社會高度關注，英美兩國高層都對此表達關注，美方並呼籲釋放被告。

星期五（3月5日）上午，被告之一朱凱廸的妻子區佩芬，岑敖暉的妻子餘思朗到香港荔枝角收押所探望丈夫，但她們都被通知兩人連同其他七名被告，會轉到其他地方收押，因而未能探訪，也不能向丈夫提供任何物資。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 《香港國安法》在2020年7.1前夕生效，條文列明四項罪行和處罰，刑罰最高可判終身監禁

英美反應

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）則在開庭同日（3月1日）在推特發帖呼籲立即釋放55人士；推文說，「我們譴責針對香港選舉的泛民主派候選人拘留和起訴的作為，並呼籲立即釋放他們」。他又說，「政治參與及言論自由不該是犯罪行為，美國與香港人民同在。」

同一天，英國外交大臣拉布（Dominic Raab）也表示，起訴這47人的決定「令人深感不安」，並違反了北京在香港移交前與英國達成的《中英聯合聲明》。

國際特赦組織（Amnesty International）評論此事是港版《國家安全法》如何用來當作武器，懲罰任何敢於挑戰政府之例證。

連日審判在香港社會亦引起許多議論。一位住在九龍的蘇小姐向BBC中文說，她對結果感到十分難過，「當你每一次都以為香港處境已來到最壞的時候，結果總是能再次推翻你的想像。」

55名被告

根據香港警方說法，47名被收押的民主派人士是涉組織或參與2020年民主派「35+初選」活動，被港警依據「國家安全法」控告。但有批評者說，北京正在使用這項新法來打壓香港的異議人士。

北京去年通過了此法，並稱是讓香港社會穩定的必要做法。

之前在突襲行動中被捕的55人中，有39名男性和八名女性。民主派人士因密謀顛覆罪面臨牢獄之災，這是《國家安全法》迄今最大的一次逮捕行動。

55人包含來自學界的戴耀廷，前立法會議員梁國雄與毛孟靜，勞工運動者吳敏兒以及年輕活動人士何桂藍和岑子杰等人。

多日庭訊

此案庭訊從周一開始進行多日，47名被告沒有時間盥洗。

香港大學法學院講座教授陳文敏向香港電台（RTHK）表示，此案件經過四日聆訊，多名被告未能休息或更換衣物，他形容「是可悲，有如第三世界」。他又表示，懲教署、律政司等部門應該照顧被告的基本人道安排，保障被告尊嚴。

但香港資深大律師，前公民黨黨員湯家驊則對香港電台表示，這些被告其實能申請用餐和洗澡，但無人申請。他因此認為被告可能是想「獲得同情」，又或不想押後審訊，不該將上述責任「賴」給法官。陳文敏則擔心控方提出檢控，目的是令被告數月無法保釋，他擔憂出現權力濫用，隨意起訴等情況。

北京和港府一再強調，這55五人在去年籌劃的選舉活動是企圖推翻政府。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 3月1日，香港西九龍法院外聚集了人群，支持47名民主派被捕人士。

香港國安法

《香港國安法》在2020年「七一」前夕生效，條文列明四項罪行和處罰，刑罰最高可判終身監禁，部分罪行加入煽動的罪行元素。其中,恐怖活動罪，包括針對人的嚴重暴力，爆炸、縱火、破壞交通工具、嚴重干擾交通等。至於勾結外國或境外勢力危害國家安全，則包括請求外國制裁香港或北京。

至今已有約100人被認為違反國安法而被逮捕。其中包括知名媒體大亨黎智英以及政治活動人士周庭等，他們都被拒絶保釋，已被拘留等待審判。

港版國安法實施後的首宗案件被告是23歲的男子唐英傑，他涉嫌於去年7月1日駕駛機車撞傷警員。唐英傑被捕後一直還押，先後申請保釋及人身保護令，均被法庭拒絶。香港律政司在今年二月引用《港區國安法》第46條，指案件將由三名指定法官審理，不設陪審團。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 西區議員鐘錦麟與其他被告周四乘車前往法庭。

分析

BBC記者Ｇrace Tsoi，發自香港

在發現47名民主派人士，包括剛被法官判定保釋的15人，都必須立即被還押的消息傳來，在場許多人都哭了。

由於被告人數眾多，因此只有他們和辯護律師以及檢察官在法庭上。其他人，包括家庭成員，只能在其他法庭上的其他地方觀看現場直播。

對於一些被告的家人而言，未能獲得保釋並不奇怪。根據《國家安全法》，保釋的門檻要高得多。這些被告度過了四天難受的日子。本周一的審訊就持續了13個多小時。直到一名被告不堪負荷暈倒後，法官才宣佈休庭。隨後，其他幾名被告也陸續送醫。